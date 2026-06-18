Colpo Liverpool, ecco Victor Munoz dall'Osasuna: pagata la clausola rescissoria

Il Liverpool è pronto ad ingaggiare l'esterno Victor Munoz dall'Osasuna, dopo aver onorato la clausola rescissoria di 40 milioni di euro. Per perfezionare l'ingaggio del giocatore di 22 anni, nazionale spagnolo ed attualmente ai Mondiali , il club ha inviato uno staff medico negli Stati Uniti . Munoz, che ha esordito in nazionale a marzo, può giocare su entrambe le fasce e, secondo quanto riportano i media britannici, dovrebbe firmare un contratto di sei anni. Sarà il primo acquisto del Liverpool da quando Andoni Iraola ha sostituito Arne Slot come allenatore all'inizio di questo mese.

I numeri di Munoz

Munoz è cresciuto nel settore giovanile della Masia del Barcellona e ha poi giocato nel Real Madrid, dove ha collezionato due brevi apparizioni da subentrato, prima di trasferirsi all'Osasuna nel luglio 2025. L'Osasuna ha chiuso la stagione 2025-26 della Liga appena sopra la zona retrocessione, con Munoz che ha collezionato 34 presenze, di cui 31 da titolare, realizzando sei reti e due assist.