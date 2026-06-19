Tic tac Kolo Muani, sempre più Juve: Psg senza bluff e chiusura a un passo

Alla fine, gira e rigira, la vera priorità del nuovo attacco bianconero resta sempre lui, Randal Kolo Muani, chimera degli ultimi mercati in casa Juventus. Eh sì, perché lui è quello duttile e adattabile anche al ruolo di spalla, di seconda punta accanto a uno grosso là in mezzo, sia (o sarà) esso Vlahovic o Sorloth. Prime punte, loro, mentre Randal è uomo di movimento e corsa, giocatore atteso e desiderato al punto che il suo mancato arrivo ha determinato la rottura insanabile tra Tudor e Comolli. Tempi andati: ora a Torino non hanno nessuna intenzione di ripetere gli errori del passato, quando si è traccheggiato nella convinzione che il Psg non avesse alternative al prestito verso la Continassa.