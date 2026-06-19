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Mercato Como, ecco Kaiki: accordo raggiunto con il Cruzeiro, cifre e dettagli

I lariani, sopo una fase di stallo, sono ai dettgali con il club brasiliano per il terzino classe 2003
1 min
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Mercato Como, ecco Kaiki: accordo raggiunto con il Cruzeiro, cifre e dettagli © APS

COMO - Il Como de Cesc Fabregas sta per piazzare il primo colpo del suo mercato estivo. Il club lariano ha raggiunto un accordo con il Cruzeiro per il terzino sinistro Kaiki. Dopo una se di stallo le due parti hanno superato i problemi legati ai termini di pagamento e gli agenti, e ora non resta che sistemare gli ultimi dettagli per il classe 2003. Sky Sport riporta che l'operazione sarà sulla base del prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Con la maglia del Cruzeiro Kaiki ha collezionato 129 presenze, 2 gol e 10 assist mettendosi in mostra soprattutto nell'ultima stagione: 32 partite e 4 assist.

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