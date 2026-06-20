Olise, la contromisura del Bayern: il mostruoso rinnovo per allontanare Real Madrid e Liverpool

Un ricchissimo rinnovo di contratto per allontanare le sirene inglesi e spagnole. Michael Olise si è già preso la scena ai Mondiali con la maglia della Francia ed è l'oggetto del desiderio di Real Madrid e Liverpool. In Spagna assicurano che Florentino Perez sia disposto a offrire 220 milioni di euro per strappare il 24enne attaccante al Bayern Monaco ma i bavaresi sono pronti a fare muro. Sebbene Olise, ingaggiato dal Crystal Palace nell'estate 2024 per 51 milioni di sterline, abbia un contratto fino al 2029, il Bayern - riporta il "Mirror" - sarebbe pronto a blindarlo mettendo sul piatto un nuovo quinquennale con un notevole ritocco dell'ingaggio: il francese passerebbe da 15 a 25 milioni di euro lordi a stagione, più di quanto guadagnerebbe a Madrid.