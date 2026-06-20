Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Olise, la contromisura del Bayern: il mostruoso rinnovo per allontanare Real Madrid e Liverpool

Il talento della Francia è finito nel mirino dei blancos e dei Reds. Ecco la mossa dei bavaresi per blindarlo
2 min
oliseBayern MonacoReal Madrid

Un ricchissimo rinnovo di contratto per allontanare le sirene inglesi e spagnole. Michael Olise si è già preso la scena ai Mondiali con la maglia della Francia ed è l'oggetto del desiderio di Real Madrid e Liverpool. In Spagna assicurano che Florentino Perez sia disposto a offrire 220 milioni di euro per strappare il 24enne attaccante al Bayern Monaco ma i bavaresi sono pronti a fare muro. Sebbene Olise, ingaggiato dal Crystal Palace nell'estate 2024 per 51 milioni di sterline, abbia un contratto fino al 2029, il Bayern - riporta il "Mirror" - sarebbe pronto a blindarlo mettendo sul piatto un nuovo quinquennale con un notevole ritocco dell'ingaggio: il francese passerebbe da 15 a 25 milioni di euro lordi a stagione, più di quanto guadagnerebbe a Madrid.

Messaggi chiari da Hainer

Ad ogni modo il presidente dei bavaresi, Herbert Hainer, è stato abbastanza chiaro nei giorni scorsi: "Non siamo un club che vende i propri giocatori. Se Florentino Perez vuole inviarci un'offerta - cosa che non è ancora avvenuta - può evitarsi il disturbo".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS