Kolo Muani-Juve, Carnevali conferma: la risposta sul colpo e il piano di Spalletti

Ripartire dalle parole, anche se si tratta di una frase, con ogni probabilità di circostanza: “Kolo Muani? Ci stiamo lavorando”. Una conferma diretta, firmata Giovanni Carnevali, che di fatto irrobustisce la traccia sull’attaccante francese, l’unico - o comunque uno dei pochi - che mette davvero tutti d’accordo. Kolo piace perché sarebbe come ripartire da una certezza in attacco, sfruttando i sei mesi di apprendistato finiti appena un anno fa. Kolo piace perché sul prezzo si può ragionare: il Psg continua a chiedere 40 milioni di euro e la Juventus conta di abbassarlo un po’, anche modulandolo con qualche bonus. Ma Kolo, poi, piace perché è così che dev’essere un attaccante di Spalletti: mobile e forte, bravo di testa e pure a inserirsi.
Kolo Muani-Vlahovic, Spalletti...
Il gioco fluido richiede una punta fluida, allo stesso tempo da affiancare a un gigante d’area di rigore, anche per variare, magari nel finale. Ecco: ripartire da Muani e Vlahovic sarebbe stata la felicità di Spalletti. Ripartire da Muani e Sorloth potrebbe essere un compromesso piuttosto giusto.
Non farlo da nessuno di questi potrebbe indispettire un po’ tutti, a partire dall’allenatore e proseguendo con l’ambiente, che si aspetta un colpo anche solo per mostrarsi vivi sul mercato. Comandano le cessioni, però.
Carnevali e Kolo Muani
E bisogna adeguarsi al momento, in particolare dopo il sesto posto certificato qualche settimana fa, non di certo messo nel dimenticatoio. Anzi: si è fatto quasi un sentimento, che motiva e indica la strada. Che s’impone sulle decisioni (soprattutto quelle economiche) e che va evitato a tutti i costi per il futuro. Uno come Kolo, pure per questo, aiuterebbe e non poco. La conferma di Carnevali serve pure ai bianconeri per andare oltre quanto accaduto negli ultimi giorni: quello del francese è stato il primo dossier raccolto dal nuovo amministratore delegato, che però l’ha trovato piuttosto vuoto, senza nemmeno un’indicazione ad aiutare.
Di fatto, tra la Juve e il Psg c’era stata solo una manifestazione d’intenti e naturalmente di matrice bianconera. Tutto questo con il super placet dell’attaccante, che ha messo in standby ogni opportunità arrivata sul suo tavolo per dare priorità a quella juventina. Muani aspetta, vuole, brama il ritorno. Con qualche compagno di squadra, i francesi in particolare, i contatti sono stati frequenti per l’intera e ultima stagione.
Juve, il punto in attacco
Sognavano, tutti loro, il ritorno già a gennaio, quando un’indicazione di Spalletti aveva illuminato la ricerca di Ottolini, guidata da Comolli. Non se n’è fatto nulla perché Thomas Frank - allora tecnico del Tottenham, poco dopo esonerato - pensava di non riuscire a centrare la salvezza senza i guizzi del francese. A dir la verità, il prosieguo d’annata del giocatore è stato esattamente in linea con la prima parte: in Premier League ha sofferto la fisicità, in Champions League ha sfruttato gli spazi e ha alzato il livello dell’attacco degli Spurs.
Caratteristiche che aveva mostrato pure in bianconero, quando è riuscito a trovare più facilità contro squadre meno chiuse e con tanto margine per fare il proprio gioco. Per questo Spalletti non lo lascerebbe da solo, per questo andrebbe affiancato a una prima punta di peso. Che sia il ritorno di Vlahovic, l’arrivo di un Sorloth, oppure una traduzione delle parti, però senza sindacare sulle caratteristiche. “Sì, ci stiamo lavorando”, sorride Carnevali. Aspettando le cessioni. E aspettando soluzioni.
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Ripartire dalle parole, anche se si tratta di una frase, con ogni probabilità di circostanza: “Kolo Muani? Ci stiamo lavorando”. Una conferma diretta, firmata Giovanni Carnevali, che di fatto irrobustisce la traccia sull’attaccante francese, l’unico - o comunque uno dei pochi - che mette davvero tutti d’accordo. Kolo piace perché sarebbe come ripartire da una certezza in attacco, sfruttando i sei mesi di apprendistato finiti appena un anno fa. Kolo piace perché sul prezzo si può ragionare: il Psg continua a chiedere 40 milioni di euro e la Juventus conta di abbassarlo un po’, anche modulandolo con qualche bonus. Ma Kolo, poi, piace perché è così che dev’essere un attaccante di Spalletti: mobile e forte, bravo di testa e pure a inserirsi.
Kolo Muani-Vlahovic, Spalletti...
Il gioco fluido richiede una punta fluida, allo stesso tempo da affiancare a un gigante d’area di rigore, anche per variare, magari nel finale. Ecco: ripartire da Muani e Vlahovic sarebbe stata la felicità di Spalletti. Ripartire da Muani e Sorloth potrebbe essere un compromesso piuttosto giusto.
Non farlo da nessuno di questi potrebbe indispettire un po’ tutti, a partire dall’allenatore e proseguendo con l’ambiente, che si aspetta un colpo anche solo per mostrarsi vivi sul mercato. Comandano le cessioni, però.