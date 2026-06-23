Kolo Muani-Juve, Carnevali conferma: la risposta sul colpo e il piano di Spalletti

Ripartire dalle parole, anche se si tratta di una frase, con ogni probabilità di circostanza: “Kolo Muani? Ci stiamo lavorando”. Una conferma diretta, firmata Giovanni Carnevali, che di fatto irrobustisce la traccia sull’attaccante francese, l’unico - o comunque uno dei pochi - che mette davvero tutti d’accordo. Kolo piace perché sarebbe come ripartire da una certezza in attacco, sfruttando i sei mesi di apprendistato finiti appena un anno fa. Kolo piace perché sul prezzo si può ragionare: il Psg continua a chiedere 40 milioni di euro e la Juventus conta di abbassarlo un po’, anche modulandolo con qualche bonus. Ma Kolo, poi, piace perché è così che dev’essere un attaccante di Spalletti: mobile e forte, bravo di testa e pure a inserirsi.