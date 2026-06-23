La verità su Bremer, come salutare Openda e i bocciati di Spalletti: Juve, chi incastra Carnevali

TORINO - Ha risposto alla chiamata bianconera con immediatezza, non curandosi del parere di chi, senza troppi giri di parole, gli aveva descritto l’universo Juve contemporaneo come un non luogo dantesco. Della serie “Lasciate ogni speranza o voi che entrate”. Come, del resto, raccontano i reiterati cambi al vertice e in panchina degli ultimi anni. Ed è probabile che una volta varcati i cancelli della Continassa e preso coscienza dei vari faldoni da sbrigare, Giovanni Carnevali si sia lasciato pervadere da un po’ di comprensibile sbigottimento. Dallo stato ancora embrionale delle varie trattative in entrata all’immobilismo più totale sul fronte delle uscite. Il tema più stringente e complicato.
Juve, quanto serve di plusvalenze
Anzitutto, perché la Juventus dovrà raccogliere entro e non oltre il prossimo martedì i famosi 13 milioni di plusvalenze, utili per far rifiatare il bilancio e scongiurare l’ipotesi di un ulteriore aumento di capitale. E poi per via dell’essenza stessa del mercato che sarà chiamato a fare in estate. Prima le cessioni, poi gli acquisti. Semplice, culla carta, se non fosse che chi sbarcherà in bianconero dovrà avere un peso a bilancio più irrisorio rispetto a chi c’era prima.
Mondiale e mercato Juve: le incognite
A complicare ulteriormente il tutto la sfilza di incognite e timori che il Mondiale (per giunta il più lungo di sempre, con la finalissima fissata per il 19 luglio) è solito portarsi con se. Vale per i profili inseguiti, difficilmente reperibili poiché concentrati ai rispettivi percorsi con le Nazionali, come per quelli cedibili a caro prezzo. I cosiddetti “big” juventini. Perché affrettarsi a mettere sul piatto offerte copiose nel bel mezzo di una competizione che potrebbe comportare l’infortunio del profilo in questione?
Non è un caso, infatti, che a Torino non sia arrivato ancora uno stralcio di offerta per Gleison Bremer, impegnato con la Seleçao di Ancelotti, dove attende ancora di esordire. Incognita, questa, non di poco conto, dal momento che il Mondiale tra i suoi pregi ha quello di fare lievitare il costo dei cartellini…
Proprio il brasiliano, tra l’altro, non avrebbe gradito le voci di un suo possibile addio in estate. E questo al netto delle dichiarazioni di qualche settimana fa, in cui intimava - seppur indirettamente - il club a cambiare marcia per tornare a vincere alla svelta.
Bremer e Cambiaso, il futuro Juve
Le sue intenzioni sono chiare: vuole restare alla Juve e consolidare la sua leadership nel progetto di Spalletti. Ma dovrà fare i conti con le esigenze finanziare del club, costretto ad appaltare almeno un paio di cessioni onerose per colmare il gap economico del mancato piazzamento in Champions League. Motivo per cui non è da escludere che alla fine un big club di Premier/Bundesliga possa arrivare davvero a pagare la clausola da 58 milioni (valida dal primo luglio) che pende tuttora sulla sua testa.
Discorso simile per Cambiaso: l’esterno non sembrerebbe spingere per lasciare Torino. Anzi: a fine campionato avrebbe dato mandato al suo entourage di ascoltare, sì, eventuali proposte in entrata (Chelsea e Barcellona restano le mete più concrete), ma di voler comunque dare priorità alla Juventus.
Carnevali, cosa fare da David a Joao Mario
La posizione del club? Se arriverà un’offerta vicina ai 40 milioni, Carnevali sarà ben lieto di accompagnarlo alla porta. Valutazione pressoché simile a quella di Jonathan David, su cui però non vi sarebbero stati sondaggi esteri nelle ultime settimane, a differenza di Openda (Monaco e Lione le ultime a muoversi) per il quale si caldeggerà l’ipotesi del prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato. Ma - dicevamo - a parte il belga, si parla di affari che difficilmente vedremo sbloccarsi prima di metà/fine luglio. Motivo per cui la lente della dirigenza bianconera è concentrata sui quei profili che potrebbero garantire incassi immediati.
Dalle cessioni di Muharemovic e Savona - su cui la Juve conserva una percentuale sulla rivendita - alle situazioni degli altri “bocciati” di Spalletti. Su tutti, Fabio Miretti, Douglas Luiz, Juan Cabal e Joao Mario: per il primo si tratta a oltranza con il Bologna, che potrebbe versare a breve nelle casse bianconere una quindicina di milioni; pure il portoghese rientra tra gli obiettivi dei rossoblù, ma al momento il ragazzo sembrerebbe deciso a dare priorità alla Fiorentina.
Da Nico Gonzalez a Di Gregorio: la situazione
La forbice si staglia poi al caso Nico Gonzalez, su cui non si registrano particolari sviluppi nei discorsi con l’Atletico: c’è ancora troppa distanza tra la valutazione della Juve (27 milioni) e le disponibilità dei Colchoneros. Per arrivare poi alle situazioni di Arthur e Di Gregorio, finiti nella lista del Besiktas di Italiano. Meta che, al momento, non sembrerebbe scaldare particolarmente il portiere azzurro, deciso a prendersi del tempo per valutare eventuali proposte in arrivo dalla Premier League.
In ogni caso, solo da simili fronti la Juve può sperare in una scossa entro la fine della settimana: l’unico modo per far saltare il tappo delle cessioni, liberare il mercato e interrompere finalmente il ritmo logorante di questa “Cumbia della noia” bianconera.
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TORINO - Ha risposto alla chiamata bianconera con immediatezza, non curandosi del parere di chi, senza troppi giri di parole, gli aveva descritto l’universo Juve contemporaneo come un non luogo dantesco. Della serie “Lasciate ogni speranza o voi che entrate”. Come, del resto, raccontano i reiterati cambi al vertice e in panchina degli ultimi anni. Ed è probabile che una volta varcati i cancelli della Continassa e preso coscienza dei vari faldoni da sbrigare, Giovanni Carnevali si sia lasciato pervadere da un po’ di comprensibile sbigottimento. Dallo stato ancora embrionale delle varie trattative in entrata all’immobilismo più totale sul fronte delle uscite. Il tema più stringente e complicato.
Juve, quanto serve di plusvalenze
Anzitutto, perché la Juventus dovrà raccogliere entro e non oltre il prossimo martedì i famosi 13 milioni di plusvalenze, utili per far rifiatare il bilancio e scongiurare l’ipotesi di un ulteriore aumento di capitale. E poi per via dell’essenza stessa del mercato che sarà chiamato a fare in estate. Prima le cessioni, poi gli acquisti. Semplice, culla carta, se non fosse che chi sbarcherà in bianconero dovrà avere un peso a bilancio più irrisorio rispetto a chi c’era prima.