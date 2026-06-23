La verità su Bremer, come salutare Openda e i bocciati di Spalletti: Juve, chi incastra Carnevali

TORINO - Ha risposto alla chiamata bianconera con immediatezza, non curandosi del parere di chi, senza troppi giri di parole, gli aveva descritto l’universo Juve contemporaneo come un non luogo dantesco. Della serie “Lasciate ogni speranza o voi che entrate”. Come, del resto, raccontano i reiterati cambi al vertice e in panchina degli ultimi anni. Ed è probabile che una volta varcati i cancelli della Continassa e preso coscienza dei vari faldoni da sbrigare, Giovanni Carnevali si sia lasciato pervadere da un po’ di comprensibile sbigottimento. Dallo stato ancora embrionale delle varie trattative in entrata all’immobilismo più totale sul fronte delle uscite. Il tema più stringente e complicato.