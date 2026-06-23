Chi vuole Adzic, gelo Zaniolo e Juve vigile, quando si chiude Nico Paz: il punto sul calciomercato

Potremmo tranquillamente definirla la settimana dei Nico: entrambi fantasisti e dotati di un sinistro fatato. Paz e Zaniolo hanno in comune, oltre al 10 come numero di maglia, pure il fatto di essere al centro di alcuni appassionati intrighi di mercato . Appuntamento giovedì tra Como e Real Madrid per discutere il futuro del Diez argentino, che spinge per restare in riva al Lago. Motivo per cui il club dei fratelli Hartono rimane ottimista sulla permanenza del trequartista alla corte di Fabregas , al netto dei tentativi madrileni di monetizzare maggiormente dal cartellino del classe 2004 ( Inter e club di Premier League in agguato).

Zaniolo, gelo Udinese

Per quanto riguarda Zaniolo, invece, è calato il gelo tra l’entourage dell’attaccante e i Pozzo dopo il riscatto dal Galatasaray. Il motivo è semplice: adesso il classe 1999 guadagna meno della metade rispetto a quanto percepiva in Turchia e si aspetta un adeguamento di stipendio. Qualora non dovesse arrivare, si profila la possibile separazione: vigili Juve, Milan e Lazio che hanno già sondato il terreno.

Avanti tutta per il passaggio del regista Gianluca Gaetano dal Cagliari all’Atalanta: operazione da 15 milioni; mentre i sardi pensano come sostituto ad Asllani (rientrato all’Inter dopo il prestito al Besiktas) e soprattutto trattano Aebischer (Pisa). I bergamaschi, invece, vogliono mette le mani anche sul terzino Savona (Nottingham Forest), individuato dal ds Giuntoli come l’elemento giusto per rimpiazzare Palestra destinato all’Inter.