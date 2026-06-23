Chi vuole Adzic, gelo Zaniolo e Juve vigile, quando si chiude Nico Paz: il punto sul calciomercato

Potremmo tranquillamente definirla la settimana dei Nico: entrambi fantasisti e dotati di un sinistro fatato. Paz e Zaniolo hanno in comune, oltre al 10 come numero di maglia, pure il fatto di essere al centro di alcuni appassionati intrighi di mercato. Appuntamento giovedì tra Como e Real Madrid per discutere il futuro del Diez argentino, che spinge per restare in riva al Lago. Motivo per cui il club dei fratelli Hartono rimane ottimista sulla permanenza del trequartista alla corte di Fabregas, al netto dei tentativi madrileni di monetizzare maggiormente dal cartellino del classe 2004 (Inter e club di Premier League in agguato).
Zaniolo, gelo Udinese
Per quanto riguarda Zaniolo, invece, è calato il gelo tra l’entourage dell’attaccante e i Pozzo dopo il riscatto dal Galatasaray. Il motivo è semplice: adesso il classe 1999 guadagna meno della metade rispetto a quanto percepiva in Turchia e si aspetta un adeguamento di stipendio. Qualora non dovesse arrivare, si profila la possibile separazione: vigili Juve, Milan e Lazio che hanno già sondato il terreno.
Avanti tutta per il passaggio del regista Gianluca Gaetano dal Cagliari all’Atalanta: operazione da 15 milioni; mentre i sardi pensano come sostituto ad Asllani (rientrato all’Inter dopo il prestito al Besiktas) e soprattutto trattano Aebischer (Pisa). I bergamaschi, invece, vogliono mette le mani anche sul terzino Savona (Nottingham Forest), individuato dal ds Giuntoli come l’elemento giusto per rimpiazzare Palestra destinato all’Inter.
Allegri sbarca a Napoli
Restando in tema di laterali bassi: scambio di documenti per Kaiki dal Cruzeiro al Como (affare da 14 milioni e contratto fino al 2031). Ora i biancoblù aspettano il via libera del Borussia Dortmund al prestito di Couto: ai tedeschi piacerebbe Kempf in contropartita. In mezzo al campo invece la formazione di Fabregas ingaggia Milla (verrà pagata la clausola rescissoria da 6 milioni al Getafe). Giovedì dovrebbe essere l’Allegri-Day al Napoli (in arrivo la risoluzione col Milan, dopodiché firmerà un triennale). In casa azzurra permane l’ottimismo sul fronte Gila: il centrale spagnolo ha già accettato la proposta dei partenopei (quinquennale da 3 milioni annui), si cerca ora l’intesa con la Lazio.
Nell’affare possono rientrare Lucca o Marin como contropartite. Veto del Napoli, invece, su Marianucci, che piace ad Allegri e può restare come quarto centrale; mentre Lukaku spera di avere una chance con Max, che lo voleva già alla Juve: i due si sarebbero già sentiti telefonicamente, ma l’ingaggio del belga (8 milioni) resta alto e può spingerlo lontano da Castelvolturno.
La Roma non molla Greenwood
Chi farà sicuramente i bagagli da Trigoria è Dovbyk che può finire al Betis, interessato pure ad Angelino. In entrata la Roma non molla la presa per strappare Greenwood al Marsiglia: previsti nuovi contatti in settimana. Molto attivo pure il Bologna che punta sui giovani: preso il centravanti classe 2004 Caccavo (Lumezzane) e tentativo in corso con la Juventus per avere Adzic (2006). In mezzo al campo i rossoblù non mollano poi la presa per Koopmeiners (AZ Alkmaar); mentre come esterno offensivo intriga Philogene (Ipswich). In caso di partenza di Dallinga piace Bowie (Verona), sondato pure dal Cagliari.
Correia (ex Valencia) ha accettato l’offerta del Venezia, che stringe per un doppio innesto dal Verona: Bella-Kotchap e Montipò. L’Udinese per l’attacco pensa a Broja del Burnley, da dove può arrivare in Italia anche l’esterno offensivo Koleosho: lo vuole la Fiorentina, che per la mediana non perde di vista Thorstvedt (Sassuolo) e ci prova per Bernabé, sempre più lontano dal rinnovare col Parma (va in scadenza nel 2027). I ducali hanno il medesimo problema pure con Delprato. Infine Juric sarà il nuovo allenatore del Monza.
Potremmo tranquillamente definirla la settimana dei Nico: entrambi fantasisti e dotati di un sinistro fatato. Paz e Zaniolo hanno in comune, oltre al 10 come numero di maglia, pure il fatto di essere al centro di alcuni appassionati intrighi di mercato. Appuntamento giovedì tra Como e Real Madrid per discutere il futuro del Diez argentino, che spinge per restare in riva al Lago. Motivo per cui il club dei fratelli Hartono rimane ottimista sulla permanenza del trequartista alla corte di Fabregas, al netto dei tentativi madrileni di monetizzare maggiormente dal cartellino del classe 2004 (Inter e club di Premier League in agguato).
Zaniolo, gelo Udinese
Per quanto riguarda Zaniolo, invece, è calato il gelo tra l’entourage dell’attaccante e i Pozzo dopo il riscatto dal Galatasaray. Il motivo è semplice: adesso il classe 1999 guadagna meno della metade rispetto a quanto percepiva in Turchia e si aspetta un adeguamento di stipendio. Qualora non dovesse arrivare, si profila la possibile separazione: vigili Juve, Milan e Lazio che hanno già sondato il terreno.
Avanti tutta per il passaggio del regista Gianluca Gaetano dal Cagliari all’Atalanta: operazione da 15 milioni; mentre i sardi pensano come sostituto ad Asllani (rientrato all’Inter dopo il prestito al Besiktas) e soprattutto trattano Aebischer (Pisa). I bergamaschi, invece, vogliono mette le mani anche sul terzino Savona (Nottingham Forest), individuato dal ds Giuntoli come l’elemento giusto per rimpiazzare Palestra destinato all’Inter.