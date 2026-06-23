"Me ne voglio andare", "500 milioni o niente": Julian Alvarez, scoppia la bomba mercato Mondiale!

Cresce la tensione tra Atletico Madrid e Barcellona per Julian Alvarez . Sull'attaccante argentino qualche tempo fa sembrava essere inserito il Real (con tanto di risposta ironica dei cugini per quella che si è poi rivelata solo una mossa elettorale ), ma in realtà il desiderio del calciatore appare essere quello di trasferirsi in blaugrana. Nelle scorse ore, dopo la vittoria al Mondiale con la sua Argentina contro l'Austria , l'attaccante ha espresso la volontà di cambiare aria pur senza citare il Barça. Ma la risposta dei Colchoneros non è stata... tenerissima.

Julian Alvarez: "Voglio realizzare il mio sogno"

In mixed zone dopo la gara dell'Albiceleste, Julian Alvarez ha dichiarato ai giornalisti presenti: "Non è il momento di parlare di questo, ma non posso nemmeno nascondermi, cerco di essere una persona onesta. Ho parlato con le persone dell’Atletico Madrid e credo che la cosa migliore per tutti sia un trasferimento. Voglio realizzare il mio sogno". Parole che non lasciano spazio ad interpretazioni sulla volontà del calciatore, una volontà che si scontra però con quella dei Colchoneros, che diverse settimane fa avevano già respinto un primo assalto del Barcellona. L'Atletico ha replicato in maniera durissima nelle scorse ore, mandando un messaggio eloquente.

Atletico durissimo col Barça: "Clausola o niente"

I rojiblancos hanno espresso con forza il proprio pensiero attraverso le colonne del quotidiano spagnolo As: "Non esiste alcuna cifra per la quale il Barcellona possa acquistare Julian Alvarez. Julian non verrà ceduto al Barcellona. O paga la clausola rescissoria da 500 milioni di euro oppure niente. In passato abbiamo già visto il modo di operare del Barcellona con Griezmann. Promettendo commissioni a sua sorella, alla sua famiglia e allo stesso giocatore. Ma questa volta si sono imbattuti in un club che non ha alcuna intenzione di lasciar correre". A questo si aggiunge un ulteriore particolare: secondo As l'Atletico potrebbe denunciare il club blaugrana davanti alla giustizia sportiva della Fifa per aver negoziato con un giocatore sotto contratto. Il caso sembra essere soltanto all'inizio, il triangolo Atletico Madrid-Julian Alvarez-Barcellona è pronto ad occupare i mesi estivi di calciomercato.