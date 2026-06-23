Sorloth, arriva la risposta sulla Juve: l'attaccante dopo la vittoria della Norvegia

La Norvegia stacca il pass per i sedicesimi del Mondiale superando il Senegal per 3-2 al termine di una sfida intensa e ricca di colpi di scena. Nel post partita, il centravanti dell'Atletico Madrid, Alexander Sorloth racconta così la gara: "Guardare la fine della partita da fuori è stato frenetico, forse ancora più stressante che essere in campo. È stata dura da vivere, ma ero fiducioso che ce l'avremmo fatta. Le aspettative nei nostri confronti sono molto alte, sia da parte della gente sia da parte nostra. Forse ci dimentichiamo che siamo una squadra davvero forte. È stata una partita difficile perché il Senegal ha giocatori molto bravi. Però abbiamo disputato una buona gara e, con un po' più di concretezza sotto porta, avremmo potuto segnare diversi gol oggi".

Testa al Mondiale

Testa solo alla nazionale e al Mondiale per Sorloth che si gode l'avventura e il calore del pubblico norvegese, diventato virale con la spettacolare Viking Road: "È qualcosa che nasce spontaneamente. Mi diverte molto vedere come questa tradizione stia crescendo. È una cosa che è diventata sempre più grande, sempre più coinvolgente. Sempre più persone partecipano e si è trasformata in qualcosa di davvero speciale. Spero che avremo ancora tante partite davanti per continuare a viverla". Intanto attorno al calciatore sono tante le voci di mercato che circolano. Da tempo è sulla lista mercato della Juventus, ma sul suo possibile approdo in Serie A, Sorloth glissa.

"No comment"

"Cosa puoi dirci della Juventus?", questa la domanda per l'attaccante norvegese che risponde secco: "Niente". "Perché? Possiamo vederti in Italia la prossima stagione? Ti piacerebbe giocare in Italia?", incalza il giornalista trovando però il muro di Sorloth: "Non c'è niente da dire. No comment". Nessuna risposta dunque sul futuro, prima c'è la Coppa del Mondo nella quale sognare con la sua Norvegia. Quale sarà il colore della maglia della prossima stagione si vedrà, la Juventus resta alla finestra e attende di capire se ci saranno spiragli per portare a termine la trattativa con l'Atletico Madrid.

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