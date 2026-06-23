Palestra-Inter, c'è l'offerta all'agente ma è arrivato il rilancio del Chelsea! Cosa sta succedendo

I nerazzurri attendono sviluppi

L'Inter resta alla finestra e continua a monitorare l'evoluzione della trattativa. I dirigenti nerazzurri ritengono di aver compiuto uno sforzo economico importante e difficilmente entreranno in un'asta senza limiti con il club inglese. Palestra è stato individuato come il profilo ideale per raccogliere l'eredità di Denzel Dumfries, destinato al Real Madrid dopo cinque stagioni in maglia interista. Per questo motivo il club milanese non intende abbandonare la pista e continuerà a mantenere vivi i contatti con tutte le parti coinvolte. Saranno necessari ancora alcuni giorni per capire quale sarà la destinazione finale del talento azzurro e mettere la parola fine a una delle trattative più seguite dell'estate.