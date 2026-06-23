Palestra-Inter, c'è l'offerta all'agente ma è arrivato il rilancio del Chelsea! Cosa sta succedendo

L'Inter continua a lavorare con decisione per assicurarsi Marco Palestra, uno dei profili più interessanti del panorama italiano. Nelle ultime ore, però, la trattativa si è complicata per l'inserimento del Chelsea, pronto a sfidare i nerazzurri sia sul piano economico che progettuale. La società milanese resta fiduciosa dopo i contatti avviati nelle scorse settimane, ma la concorrenza inglese rischia di cambiare gli equilibri. La decisione finale, come spesso accade in questi casi, dipenderà anche dalla volontà del calciatore e dalle valutazioni dell'Atalanta.
Inter in pressing su Palestra
Nella giornata di martedì 23 giugno si è svolto un incontro tra il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, il direttore sportivo Piero Ausilio e l'agente del giocatore Alessandro Lucci. Durante il colloquio, il club nerazzurro ha ribadito la propria intenzione di chiudere l'operazione, presentando una proposta contrattuale considerata adeguata al valore del calciatore.
L'Inter ha messo sul tavolo un'offerta da circa 50 milioni di euro, bonus inclusi, destinata all'Atalanta. Un investimento significativo che testimonia quanto il club creda nelle qualità del giovane esterno classe 2005. La dirigenza milanese spera ora di ottenere una risposta positiva nelle prossime settimane.
Il Chelsea entra con forza nella corsa
A rendere più complessa la situazione è stato il deciso inserimento del Chelsea. Il club londinese, Xabi Alonso in particolare, considera Palestra una priorità assoluta ed è pronto a rilanciare l'offerta con una proposta economica più alta per l'Atalanta e anche per il giocatore con un contratto più lungo e a cifre maggiori. Per questo motivo l'incontro odierno con l'Inter non ha portato a una conclusione definitiva. Tutte le parti coinvolte attendono ora di conoscere nel dettaglio l'offerta dei Blues.
La scelta del giocatore sarà decisiva
Nonostante l'interesse del Chelsea, Marco Palestra non ha ancora preso una decisione sul proprio futuro. Il calciatore parlerà con il suo entourage e con l'Atalanta prima di sciogliere ogni riserva. Il rapporto con il club bergamasco, che lo ha valorizzato e accompagnato nella crescita professionale, avrà un peso importante nelle valutazioni finali. Finora il giocatore ha sempre mostrato una preferenza per la permanenza in Serie A, elemento che potrebbe favorire l'Inter. Tuttavia, la forza economica del Chelsea rappresenta una variabile impossibile da sottovalutare.
I nerazzurri attendono sviluppi
L'Inter resta alla finestra e continua a monitorare l'evoluzione della trattativa. I dirigenti nerazzurri ritengono di aver compiuto uno sforzo economico importante e difficilmente entreranno in un'asta senza limiti con il club inglese. Palestra è stato individuato come il profilo ideale per raccogliere l'eredità di Denzel Dumfries, destinato al Real Madrid dopo cinque stagioni in maglia interista. Per questo motivo il club milanese non intende abbandonare la pista e continuerà a mantenere vivi i contatti con tutte le parti coinvolte. Saranno necessari ancora alcuni giorni per capire quale sarà la destinazione finale del talento azzurro e mettere la parola fine a una delle trattative più seguite dell'estate.
L'Inter continua a lavorare con decisione per assicurarsi Marco Palestra, uno dei profili più interessanti del panorama italiano. Nelle ultime ore, però, la trattativa si è complicata per l'inserimento del Chelsea, pronto a sfidare i nerazzurri sia sul piano economico che progettuale. La società milanese resta fiduciosa dopo i contatti avviati nelle scorse settimane, ma la concorrenza inglese rischia di cambiare gli equilibri. La decisione finale, come spesso accade in questi casi, dipenderà anche dalla volontà del calciatore e dalle valutazioni dell'Atalanta.
Inter in pressing su Palestra
Nella giornata di martedì 23 giugno si è svolto un incontro tra il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, il direttore sportivo Piero Ausilio e l'agente del giocatore Alessandro Lucci. Durante il colloquio, il club nerazzurro ha ribadito la propria intenzione di chiudere l'operazione, presentando una proposta contrattuale considerata adeguata al valore del calciatore.
L'Inter ha messo sul tavolo un'offerta da circa 50 milioni di euro, bonus inclusi, destinata all'Atalanta. Un investimento significativo che testimonia quanto il club creda nelle qualità del giovane esterno classe 2005. La dirigenza milanese spera ora di ottenere una risposta positiva nelle prossime settimane.