Il prezzo per David, Thuram solo in un caso e i due a kilometro zero: il punto sulle cessioni Juve

Tocca aspettare. E perciò pazientare. In qualche modo, più avanti, il mercato in entrata della Juventus si sbloccherà. E se la ricerca di Carnevali è ripartita dai soliti nomi - da Sorloth a Kolo Muani , passando per il Dibu Martinez -, sul piatto resiste ogni tipo di occasione. In particolare quelle a chilometro zero, o quasi. In questo senso, proseguono i contatti con il Bologna, con cui si sta discutendo delle situazioni di Miretti e Joao Mario . Il primo ha una valutazione di poco inferiore ai 15 milioni di euro, ma l’idea del club rossoblù è quella di provare a prenderlo in prestito. Capitolo Joao: dopo i sei mesi trascorsi con profitto al Dall’Ara, il portoghese potrebbe tornare in Emilia Romagna, e pure qui il nodo è la formula.

Openda e David, la situazione

Formula che sarà determinante anche per risolvere i problemi in attacco. Il primo passo resta quello di cedere Openda e David, e se con il belga la priorità è trovare una soluzione in grado di alleggerire il monte ingaggi (la cessione a titolo definitivo è pressoché impossibile, considerato il cartellino pagato ben 44 milioni di euro) optando per un prestito, per il canadese è stato fissato un prezzo: 35 milioni di euro. Al momento, non è che ci sia esattamente la fila. E il discorso si può estendere pure ad Andrea Cambiaso, corteggiato dalle big d’Europa ma non ancora in possesso dell’offerta in grado di fargli cambiare idea sulla possibile permanenza in bianconero.

Thuram, no all'Arabia Saudita

Del resto, a Spalletti piace, a Torino avrebbe ugualmente le sue chance. Un po’ come Thuram, che ha ricevuto proposte corpose dall’Arabia Saudita ma non ha intenzione di accettarle. Una grande squadra potrebbe fargli cambiare idea e dare più sostanza al mercato in entrata dei bianconeri. Perché gira tutto attorno a quello, alle possibilità che generano possibilità. A prescindere, il punto della ripartenza sarà formare un attacco di livello assoluto, e in particolare la coppia dei due numeri nove da regalare a Spalletti: molto della prossima stagione passerà da lì, e da lì la Juve conta di costruire la propria rinascita. Una volta smaltite le necessità, sarà allora il momento dei fatti. E Kolo Muani è il primo di una lista che non è cambiata, almeno in termini quantitativi: cinque o sei colpi per dare nuove fondamenta ai bianconeri.

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