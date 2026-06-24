Palestra accetta l'offerta Chelsea, Inter beffata! Le cifre dell’affare: quanto guadagna l'Atalanta

Per diverse settimane l’ Inter aveva lavorato con convinzione per portare Palestra a Milano. I dirigenti nerazzurri avevano intensificato i contatti con il giocatore e con il suo entourage, arrivando a presentare una proposta concreta. Nei giorni scorsi era andato in scena anche un incontro con l’agente Alessandro Lucci , alla presenza dello stesso calciatore. La società milanese sembrava una delle destinazioni più gradite al giovane esterno. Nonostante ciò, la concorrenza internazionale si è rivelata particolarmente agguerrita. Alla fine l’offensiva del Chelsea ha cambiato il quadro della situazione. E ora per i nerazzurra resta in lista Cambiaso della Juve .

Palestra e il ruolo decisivo del progetto tecnico

A fare la differenza non è stato soltanto l’aspetto economico. Il Chelsea seguiva Palestra già da inizio di giugno e nelle ultime ore ha deciso di affondare il colpo. Fondamentale è stato il confronto diretto con Xabi Alonso, che ha illustrato al giocatore il ruolo previsto nel nuovo progetto tecnico. Le prospettive offerte dal club londinese hanno convinto il talento dell’Atalanta a prendere seriamente in considerazione il trasferimento. Anche l’ingaggio proposto, pari a circa 5 milioni di euro netti a stagione più bonus fino al 2033, ha avuto un peso importante. Una cifra nettamente superiore rispetto a quella dell'Inter, disposta a dare al classe 2005 un contratto da 2.5 più bonus per 5 stagioni.