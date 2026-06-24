Palestra accetta l'offerta Chelsea, Inter beffata! Le cifre dell’affare: quanto guadagna l'Atalanta

Il mercato non dorme mai e la dimostrazione è la trattativa portata avanti nella notte dal Chelsea per Marco Palestra. Dopo qualche giorno di voci rimbalzanti tra offerte, controfferte dell'Inter e decisioni, l'Atalanta ha dato il suo via libera all'esterno classe 2005 in direzione blues. Un’operazione importante a livello economico con la Premier League, ancora una volta, che ha fatto la voce grossa rispetto alle big della Serie A. Restano ora da sistemare soltanto alcuni aspetti formali prima della firma definitiva.
Accordo raggiunto tra Chelsea e Atalanta
La trattativa tra le due società ha registrato una forte accelerazione nella notte tra il 23 e il 24 giugno. Dopo una serie di contatti e rilanci, il Chelsea è riuscito a soddisfare le richieste economiche dell’Atalanta. L’intesa prevede un investimento complessivo di circa 60 milioni di euro, cifra che testimonia la grande fiducia riposta nel talento classe 2005.
Inoltre, il club bergamasco manterrà una percentuale del 10% su un’eventuale futura cessione. Un dettaglio che ha contribuito a sbloccare definitivamente l’operazione. È prevista una chiamata tra club proprio in mattinata per completare l'accordo.
L’Inter beffata al fotofinish
Per diverse settimane l’Inter aveva lavorato con convinzione per portare Palestra a Milano. I dirigenti nerazzurri avevano intensificato i contatti con il giocatore e con il suo entourage, arrivando a presentare una proposta concreta. Nei giorni scorsi era andato in scena anche un incontro con l’agente Alessandro Lucci, alla presenza dello stesso calciatore. La società milanese sembrava una delle destinazioni più gradite al giovane esterno. Nonostante ciò, la concorrenza internazionale si è rivelata particolarmente agguerrita. Alla fine l’offensiva del Chelsea ha cambiato il quadro della situazione. E ora per i nerazzurra resta in lista Cambiaso della Juve.
Palestra e il ruolo decisivo del progetto tecnico
A fare la differenza non è stato soltanto l’aspetto economico. Il Chelsea seguiva Palestra già da inizio di giugno e nelle ultime ore ha deciso di affondare il colpo. Fondamentale è stato il confronto diretto con Xabi Alonso, che ha illustrato al giocatore il ruolo previsto nel nuovo progetto tecnico. Le prospettive offerte dal club londinese hanno convinto il talento dell’Atalanta a prendere seriamente in considerazione il trasferimento. Anche l’ingaggio proposto, pari a circa 5 milioni di euro netti a stagione più bonus fino al 2033, ha avuto un peso importante. Una cifra nettamente superiore rispetto a quella dell'Inter, disposta a dare al classe 2005 un contratto da 2.5 più bonus per 5 stagioni.
Gli ultimi passaggi prima della firma
Dopo aver valutato tutte le opzioni disponibili, Palestra ha comunicato all’Atalanta la propria disponibilità ad accettare entrambe le principali destinazioni. La decisione finale è stata quindi lasciata nelle mani della società bergamasca. Il Chelsea è partito da una proposta iniziale di 50 milioni di euro, incrementandola progressivamente fino a raggiungere l’intesa definitiva. Questo sforzo economico ha permesso ai Blues di superare la concorrenza e ottenere il via libera del club italiano. A questo punto restano soltanto gli ultimi controlli burocratici e legali. Successivamente saranno programmati le visite mediche e la firma sul contratto.
Il mercato non dorme mai e la dimostrazione è la trattativa portata avanti nella notte dal Chelsea per Marco Palestra. Dopo qualche giorno di voci rimbalzanti tra offerte, controfferte dell'Inter e decisioni, l'Atalanta ha dato il suo via libera all'esterno classe 2005 in direzione blues. Un’operazione importante a livello economico con la Premier League, ancora una volta, che ha fatto la voce grossa rispetto alle big della Serie A. Restano ora da sistemare soltanto alcuni aspetti formali prima della firma definitiva.
Accordo raggiunto tra Chelsea e Atalanta
La trattativa tra le due società ha registrato una forte accelerazione nella notte tra il 23 e il 24 giugno. Dopo una serie di contatti e rilanci, il Chelsea è riuscito a soddisfare le richieste economiche dell’Atalanta. L’intesa prevede un investimento complessivo di circa 60 milioni di euro, cifra che testimonia la grande fiducia riposta nel talento classe 2005.
Inoltre, il club bergamasco manterrà una percentuale del 10% su un’eventuale futura cessione. Un dettaglio che ha contribuito a sbloccare definitivamente l’operazione. È prevista una chiamata tra club proprio in mattinata per completare l'accordo.