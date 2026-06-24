Calciomercato, la Roma prepara l'assalto a Greenwood: le cifre. Il Napoli insiste per Gila!

Con la pioggia di sterline in arrivo dal Chelsea per Marco Palestra l’ Atalanta è ora pronta a rinforzarsi a trecentosessanta gradi. Assalto in corso all’esterno Kerim Alajbegovic . Il gioiellino bosniaco è valutato 25 milioni dal Bayer Leverkusen: la cifra non spaventa la Dea, che vuole accelerare per anticipare la concorrenza di Roma e alcuni club inglesi. In mezzo al campo è in dirittura d’arrivo l’accordo col Cagliari (intorno ai 15 milioni) per il regista Gianluca Gaetano : si può chiudere entro venerdì; mentre per la fascia destra si avvicina Nicolò Savona dal Nottingham Forest . In uscita invece occhio a Raoul Bellanova , che ieri è convolato a nozze con la storica compagna Paola Di Benedetto. Il terzino ex Toro piace in Premier League all’Everton e potrebbe volare Oltremanica.

Serie A, il calciomercato sulle fasce

A proposito di terzini: il Napoli ha messo in agenda il prolungamento del contratto fino al 2029 per capitan Giovanni Di Lorenzo. Come vice sulla corsia destra resta calda la pista che conduce all’israeliano Anan Khalaili (classe 2004): offerti 15 milioni all’Union Saint Gilloise, che ne vuole di più (almeno 20); mentre il classe 2004 ha già trovato un’intesa di massima col club partenopeo per un quinquennale da 1,5 milioni netti all’anno. Continua poi il pressing degli azzurri per il centrale Mario Gila: pronti per la Lazio 18 milioni più il prestito di uno tra Rafa Marin e Lorenzo Lucca (entrambi molto graditi a Rino Gattuso). Tentativo del Monza per l’esterno Mergim Vojvoda (Como): l’ex Toro può lasciare la squadra di Cesc Fabregas, che è pronto a rimpiazzarlo con Yan Couto (in prestito dal Borussia Dortmund) e ha anche rinnovato il contratto di Smolcic fino al 2031. Sulla corsia mancina, invece, previste per oggi le visite mediche di Kaiki (arriva dal Cruzeiro per 14 milioni).

Roma, per Greenwood serve cedere Soulè

Avanza la Fiorentina nella corsa al centrocampista Thorstvedt, pupillo del nuovo tecnico Grosso che vorrebbe allenarlo di nuovo. Nel frattempo la Viola insiste per l’attaccante esterno Koleosho (Burnley). La Roma prepara l’assalto al Marsiglia per Mason Greenwood (contratto fino al 2031 da 5 milioni annui): operazione che può andare in porto in prestito con obbligo di riscatto per circa 50 milioni complessivi. Un colpo da finanziare con la cessione di Mati Soulè, che piace a Dortmund, Stoccarda, Bournemouth e Aston Villa.

Udinese, piace Broja. E Atta...

Proseguono i contatti tra Bologna e Lecce per il portiere Wladimiro Falcone: i rossoblù ragionano con la Juve sullo scambio di prestiti tra Holm e Joao Mario. L’Udinese ci prova per la punta Armando Broja (Burnley) che può rimpiazzare il partente Bayo. Fari puntati pure sull’esterno destro Mattia Zanotti (Lugano), visto che le negoziazioni per il rinnovo di Ehizibue fino al 2028 non decollano. In arrivo ai friulani una proposta ufficiale da parte del Newcastle per Arthur Atta, valutato 40 milioni dalla dirigenza bianconera. Il Frosinone alza il pressing per riavere alcuni dei protagonisti della promozione: Antonio Fiori (Mantova) può tornare a titolo definitivo; mentre Giorgio Cittadini (Atalanta) e Antonio Raimondo (Bologna) possono rivestire la maglia gialloazzurra in prestito. Il Parma si assicura un giovane talento: nelle prossime ore è attesa la firma dell’attaccante Lontani (arriva dal Milan). Infine Junior Messias rinnova fino al 2027 (ingaggio da 600 mila euro) col Genoa, che stringe per Meichtry (Thun) e Stroud (Mjällby).