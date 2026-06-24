Portiere Juve, l'ultimo colpo in Premier è un segnale: come possono cambiare gli scenari

Martin Dubravka è un nuovo giocatore del Tottenham. Il portiere slovacco classe 1989 si unirà al clun inglese il prossimo 1° luglio, alla scadenza del suo contratto con il Burnley. "E' un momento emozionante per me, un nuovo viaggio e una nuova esperienza per me e la mia famiglia - ha detto Dubravka -. Non vedo l'ora. E' successo tutto molto velocemente e sono davvero felice di essere qui. Ho seguito le squadre di De Zerbi nel corso degli anni e conosco bene il suo stile, la sua visione e i fantastici tifosi di questo club. Il Tottenham è uno dei club più importanti della Premier League e non vedo l'ora di conoscere tutti e iniziare". Soddisfatto anche il direttore sportivo, Johan Lange: "Siamo lieti di dare il benvenuto a Martin nel club. E' un portiere di comprovata qualità ai massimi livelli, e il suo carattere e la sua professionalità rafforzeranno la squadra. Martin porta con sé esperienza e leadership, si allinea perfettamente con ciò che stiamo costruendo qui". "Sono molto contento perché Martin è un portiere con grande esperienza e una forte mentalità - ha detto il tecnico De Zerbi -.Possiede qualità molto importanti e porterà leadership e spirito competitivo nel nostro spogliatoio"."Benvenuto, Martin!", conclude il Tottenham nel suo comunicato.