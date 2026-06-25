Miura festeggerà i 60 anni in campo: lo storico ex Genoa rinnova col Fukushima, 42ª stagione da pro

FUKUSHIMA (Giappone) - Il 26 febbraio festeggerà il suo sessantesimo compleanno e lo farà in campo, come sempre: Kazuyoshi - per tutti Kazu - Miura si appresta a disputare la sua quarantaduesima stagione da professionista. Il suo club, il Fukushima United, ha annunciato il rinnovo del mitico attaccante giapponese che ha giocato anche in Italia, vestendo la maglia del Genoa nella stagione 1994-1995.