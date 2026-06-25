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Miura festeggerà i 60 anni in campo: lo storico ex Genoa rinnova col Fukushima, 42ª stagione da pro

Il club giapponese, militante in terza divisione, ha annunciato il rinnovo del leggendario attaccante nipponico
1 min
Miura festeggerà i 60 anni in campo: lo storico ex Genoa rinnova col Fukushima, 42ª stagione da pro© fufc_staff

FUKUSHIMA (Giappone) - Il 26 febbraio festeggerà il suo sessantesimo compleanno e lo farà in campo, come sempre: Kazuyoshi - per tutti Kazu - Miura si appresta a disputare la sua quarantaduesima stagione da professionista. Il suo club, il Fukushima United, ha annunciato il rinnovo del mitico attaccante giapponese che ha giocato anche in Italia, vestendo la maglia del Genoa nella stagione 1994-1995. 

La carriera

Per lui esperienze, oltre che nel suo Giappone (in nazionale 89 presenze, 55 gol dal 1990 al 2000) e appunto in serie A, anche in Brasile, Croazia, Australia e Portogallo. Il Fukushima United milita nella J3 League, la serie C giapponese.

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