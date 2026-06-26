Kolo Muani, contratto Juve pronto: perché c'è ottimismo col Psg. E Dibu resta in pole

TORINO - La mano è troppo ghiotta per essere vera. E troppo poco “probante” per non essere giocata fino in fondo. Specie considerando gli esborsi - mica così tanto al ribasso - che richiederebbero gli “altri” profili seguiti dalla Juve per la porta. Vale per il Dibu Martinez , tuttora la pista più concreta e realizzabile al netto dell’età anagrafica (a settembre spegnerà 34 candeline), come per Guglielmo Vicario , acquistabile solo a fronte di un’offerta vicina ai 20 milioni. L’affare Svilar - manco a dirlo - altro non sarebbe che il sodalizio tra quanto di meglio avrebbero da offrire le altre due operazioni: l’affidabilità tecnica del Dibu e la giovane età di Vicario.

Svilar, la situazione

Il tutto a una cifra compresa tra i 35 e i 40 milioni. Mica male. Meglio però non illudersi troppo. Sì, la Roma ha l’urgenza impellente di tirare fuori dal cassetto entro e non oltre il 30 giugno 50 milioni di plusvalenze. Inevitabile, dunque, rinunciare almeno ad uno degli insostituibili di Gasperini, in cui oltre a Svilar figurano Pisilli, Soulé, N’Dicka, Koné e Wesley.

La dirigenza della Roma ha dato mandato ai rispettivi agenti di trovare potenziali acquirenti, ma non ha ancora deciso chi tra questi dovrà fare le valigie. Le regole, a così poche ore dalla scadenza, le farà il mercato. E qualora i giallorossi dovessero arrivare a ridosso del 30 con un pugno di mosche in mano, non è da escludere che il sacrificato possa essere proprio il portiere belga.