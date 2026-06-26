Kolo Muani, contratto Juve pronto: perché c'è ottimismo col Psg. E Dibu resta in pole

TORINO - La mano è troppo ghiotta per essere vera. E troppo poco “probante” per non essere giocata fino in fondo. Specie considerando gli esborsi - mica così tanto al ribasso - che richiederebbero gli “altri” profili seguiti dalla Juve per la porta. Vale per il Dibu Martinez, tuttora la pista più concreta e realizzabile al netto dell’età anagrafica (a settembre spegnerà 34 candeline), come per Guglielmo Vicario, acquistabile solo a fronte di un’offerta vicina ai 20 milioni. L’affare Svilar - manco a dirlo - altro non sarebbe che il sodalizio tra quanto di meglio avrebbero da offrire le altre due operazioni: l’affidabilità tecnica del Dibu e la giovane età di Vicario.
Svilar, la situazione
Il tutto a una cifra compresa tra i 35 e i 40 milioni. Mica male. Meglio però non illudersi troppo. Sì, la Roma ha l’urgenza impellente di tirare fuori dal cassetto entro e non oltre il 30 giugno 50 milioni di plusvalenze. Inevitabile, dunque, rinunciare almeno ad uno degli insostituibili di Gasperini, in cui oltre a Svilar figurano Pisilli, Soulé, N’Dicka, Koné e Wesley.
La dirigenza della Roma ha dato mandato ai rispettivi agenti di trovare potenziali acquirenti, ma non ha ancora deciso chi tra questi dovrà fare le valigie. Le regole, a così poche ore dalla scadenza, le farà il mercato. E qualora i giallorossi dovessero arrivare a ridosso del 30 con un pugno di mosche in mano, non è da escludere che il sacrificato possa essere proprio il portiere belga.
Juve in agguato
La Juve - dicevamo - è lì in agguato. Del resto, si tratta di un’operazione attuabile solo e soltanto a stretto giro e che non richiederà chissà quali energie per poter essere messa in piedi. E di certo, non sottoporrà i bianconeri al rischio di perdere metri sul resto dei profili. Anche perché l’entourage di Svilar, a cui fa capo Gustavo Goni e con cui Giovanni Carnevali vanta ottimi rapporti, è lo stesso del Dibu Martinez…
E fa specie che in questo gioco a incastri possa avere un ruolo decisivo l’altro nome per la porta bianconera: quello di Guglielmo Vicario. La Roma lo segue da mesi, con i primi sondaggi che risalgono ai primi di gennaio. Se Svilar dovesse partire, è probabile che l’ex Empoli balzerebbe in cima alla lista delle alternative giallorosse. Tempo al tempo.
Kolo Muani, accordo Juve
La giornata di ieri, intanto, ha segnato un grosso passo in avanti sul fronte Kolo Muani. La Juve, infatti, ha trovato l’intesa con il francese per un contratto quinquennale a 5 milioni più bonus. Un anno in più, insomma, rispetto a quanto non si fosse paventato precedentemente, con una leggera riduzione dell’ingaggio. Nulla di sorprendete o inaspettato: il ragazzo, come noto, ha fatto sapere al Psg di non considerare mete alternative a quella bianconera.
L’annata al Tottenham non ha intaccato minimamente il rapporto eccellente con lo spogliatoio juventino, che freme per raccoglierlo nel migliore dei modi. Ma si tratta comunque di una svolta che metterà il duo Ottolini-Carnevali nelle condizioni di concentrarsi - da qui in poi - solo più con il fronte parigino per discutere i dettagli dell’affare.
Carnevali e la trattativa con il Psg
Il Psg valuta l’attaccante 40 milioni e spinge per la cessione a titolo definitivo immediata. La Juve si è detta disposta a metterne sul piatto 35 e a chiudere sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato al raggiungimento di determinati obiettivi. Filtra comunque ottimismo in merito alla buon riuscita dell’affare, a differenza di quanto accaduto la scorsa estate.
Questione di rapporti, inesistenti con Comolli, e invece ben consolidati con il neo ad Carnevali. La trattativa in questi giorni entrerà nel vivo. Per la fumata bianca serviranno ancora un bel po’ di incontri, ma l’asupicio - condiviso - è che Kolo possa sbarcare a Torino a metà luglio, per prendere poi parte alla tournée estiva tra Hong Kong e Perth.WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti al canale, resta aggiornato LIVE
TORINO - La mano è troppo ghiotta per essere vera. E troppo poco “probante” per non essere giocata fino in fondo. Specie considerando gli esborsi - mica così tanto al ribasso - che richiederebbero gli “altri” profili seguiti dalla Juve per la porta. Vale per il Dibu Martinez, tuttora la pista più concreta e realizzabile al netto dell’età anagrafica (a settembre spegnerà 34 candeline), come per Guglielmo Vicario, acquistabile solo a fronte di un’offerta vicina ai 20 milioni. L’affare Svilar - manco a dirlo - altro non sarebbe che il sodalizio tra quanto di meglio avrebbero da offrire le altre due operazioni: l’affidabilità tecnica del Dibu e la giovane età di Vicario.
Svilar, la situazione
Il tutto a una cifra compresa tra i 35 e i 40 milioni. Mica male. Meglio però non illudersi troppo. Sì, la Roma ha l’urgenza impellente di tirare fuori dal cassetto entro e non oltre il 30 giugno 50 milioni di plusvalenze. Inevitabile, dunque, rinunciare almeno ad uno degli insostituibili di Gasperini, in cui oltre a Svilar figurano Pisilli, Soulé, N’Dicka, Koné e Wesley.
La dirigenza della Roma ha dato mandato ai rispettivi agenti di trovare potenziali acquirenti, ma non ha ancora deciso chi tra questi dovrà fare le valigie. Le regole, a così poche ore dalla scadenza, le farà il mercato. E qualora i giallorossi dovessero arrivare a ridosso del 30 con un pugno di mosche in mano, non è da escludere che il sacrificato possa essere proprio il portiere belga.