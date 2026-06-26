Spalletti stregato da Kessie, la Juve si difende da Giuntoli: prima tocca liberare spazio

TORINO - Inutile girarci intorno, nonostante il valore del campionato sia notevolmente cresciuto negli ultimi anni. Dall’estate del 2023 Franck Kessié ha scelto una strada più comoda, nonostante fosse ancora nel pieno della propria maturazione calcistica: quella dei soldi. Tanti, tantissimi, quelli che ogni mese gli ha versato sul conto l’Al-Ahli: in totale prende circa 14 milioni di euro l’anno. Una cifra astronomica, in un campionato ancora dal tono minore rispetto ai maggiori tornei europei. Ma a Kessié, a cui il 30 giugno scade l’accordo triennale firmato tre anni fa dopo l’infelice parentesi al Barcellona, è tornata la voglia di grande calcio. La Juve, in questo senso, sta analizzando il giocatore sin dalla gestione Comolli. L’agente l’ha offerto anche a gennaio, studiando un’operazione per giugno. Ovviamente con prospettive economiche lontanissime rispetto a quelle attuali per l’ivoriano.
Il Mondiale di Kessié
Ciononostante, alla Continassa, su questo profilo lo scetticismo regnava sovrano fino al Mondiale. Kessié per Luciano Spalletti era un osservato speciale tra Stati Uniti, Canada e Messico. Si è visto le due partite della Costa d’Avorio, dalla sua Montaione. Ed è rimasto sorpreso dal passo e dall’impatto fisico dell’ex Milan in tre sfide complesse come quelle contro Ecuador, Germania e Curaçao. Coi tedeschi, poi, Kessié ha anche trovato la via del gol. Insomma, Franck sta decisamente bene. Ha una carta d’identità ancora favorevole (30 anni li farà a dicembre), sente di avere nelle gambe sicuramente un altro triennio di alto livello in Europa e si vuole rigiocare le proprie credenziali in Serie A. Finora, infatti, non ha mai preso in considerazione altri campionati. Aspetta l’Italia e dopo il Mondiale spera di ricevere ulteriori feedback positivi dalla Juve, che già in questi giorni si è rifatta sentire con gli agenti del centrocampista. Un giocatore completo, che ha già vinto col Milan e che è convinto di poter serenamente giocarsela nel contesto bianconero. Non verrebbe per tappare un buco in rosa, ma per essere protagonista. Con le tasche piene dai tre anni d’Arabia, dunque concentrato solo e soltanto sulla smania di tornare il Comandante.
Occhio alla Dea
Occhio, però, anche all’Atalanta. Cristiano Giuntoli ha cercato di raccogliere quante più informazioni possibili dall’entourage di Franck. La Dea, infatti, in mezzo al campo ha perso un giocatore come Musah, che rientrerà al Milan dopo il prestito con più bassi che alti ai nerazzurri. L’esigenza di trovare un centrocampista fisico, oltre ad un regista in grado di non far rimpiangere la milionaria cessione di Ederson al Manchester United, è nota a tutti dalle parti di Zingonia. Anche a Maurizio Sarri, che stima Kessié da anni. L’ingaggio dell’ivoriano, per le casse e gli equilibri dell’Atalanta, non sarebbe così accessibile: l’entourage mira a fargli guadagnare tra i 4 e i 5 milioni di euro l’anno. Tanti per i Percassi, non così proibitivi invece per una Juve che però prima di tutto deve fare chiarezza sul numero di centrocampisti da consegnare a Spalletti già tra luglio e agosto.
Prima le uscite
Regna l’abbondanza: Locatelli, Thuram, Miretti (il più vicino alla cessione), ma anche Koopmeiners, Douglas Luiz e Arthur. Si può includere pure Adzic in questa lista, sebbene sia più facilmente impiegabile sulla trequarti. Ce ne sono troppi, in rosa. Per cui i tempi lunghi del Mondiale sono gli alleati perfetti per Carnevali, alle prese con ingenti operazioni di taglio e cucito nell’attuale organico che va certamente sfoltito. Kessié, in ogni caso, ha superato il vaglio di Spalletti. E può rappresentare un’opportunità notevole: perché rientra tra i parametri zero più interessanti in circolazione e perché neppure Thuram ha le caratteristiche dell’ivoriano, bravissimo a buttarsi nello spazio e a concludere con efficacia verso la porta avversaria. Ha piglio e personalità. Ha l’attitudine da leader che in rosa fa comodo. E soprattutto smania per tornare ad essere il Comandante, l’uomo che ebbe un ruolo centrale nell’ultima cavalcata scudetto del Milan. Spalletti ha rivisto quegli occhi.
TORINO - Inutile girarci intorno, nonostante il valore del campionato sia notevolmente cresciuto negli ultimi anni. Dall’estate del 2023 Franck Kessié ha scelto una strada più comoda, nonostante fosse ancora nel pieno della propria maturazione calcistica: quella dei soldi. Tanti, tantissimi, quelli che ogni mese gli ha versato sul conto l’Al-Ahli: in totale prende circa 14 milioni di euro l’anno. Una cifra astronomica, in un campionato ancora dal tono minore rispetto ai maggiori tornei europei. Ma a Kessié, a cui il 30 giugno scade l’accordo triennale firmato tre anni fa dopo l’infelice parentesi al Barcellona, è tornata la voglia di grande calcio. La Juve, in questo senso, sta analizzando il giocatore sin dalla gestione Comolli. L’agente l’ha offerto anche a gennaio, studiando un’operazione per giugno. Ovviamente con prospettive economiche lontanissime rispetto a quelle attuali per l’ivoriano.
Il Mondiale di Kessié
Ciononostante, alla Continassa, su questo profilo lo scetticismo regnava sovrano fino al Mondiale. Kessié per Luciano Spalletti era un osservato speciale tra Stati Uniti, Canada e Messico. Si è visto le due partite della Costa d’Avorio, dalla sua Montaione. Ed è rimasto sorpreso dal passo e dall’impatto fisico dell’ex Milan in tre sfide complesse come quelle contro Ecuador, Germania e Curaçao. Coi tedeschi, poi, Kessié ha anche trovato la via del gol. Insomma, Franck sta decisamente bene. Ha una carta d’identità ancora favorevole (30 anni li farà a dicembre), sente di avere nelle gambe sicuramente un altro triennio di alto livello in Europa e si vuole rigiocare le proprie credenziali in Serie A. Finora, infatti, non ha mai preso in considerazione altri campionati. Aspetta l’Italia e dopo il Mondiale spera di ricevere ulteriori feedback positivi dalla Juve, che già in questi giorni si è rifatta sentire con gli agenti del centrocampista. Un giocatore completo, che ha già vinto col Milan e che è convinto di poter serenamente giocarsela nel contesto bianconero. Non verrebbe per tappare un buco in rosa, ma per essere protagonista. Con le tasche piene dai tre anni d’Arabia, dunque concentrato solo e soltanto sulla smania di tornare il Comandante.