Spalletti stregato da Kessie, la Juve si difende da Giuntoli: prima tocca liberare spazio

TORINO - Inutile girarci intorno, nonostante il valore del campionato sia notevolmente cresciuto negli ultimi anni. Dall’estate del 2023 Franck Kessié ha scelto una strada più comoda , nonostante fosse ancora nel pieno della propria maturazione calcistica: quella dei soldi. Tanti, tantissimi, quelli che ogni mese gli ha versato sul conto l’Al-Ahli: i n totale prende circa 14 milioni di euro l’anno. Una cifra astronomica, in un campionato ancora dal tono minore rispetto ai maggiori tornei europei . Ma a Kessié, a cui il 30 giugno scade l’accordo triennale firmato tre anni fa dopo l’infelice parentesi al Barcellona, è tornata la voglia di grande calcio. La Juve, in questo senso, sta analizzando il giocatore sin dalla gestione Comolli . L’agente l’ha offerto anche a gennaio, studiando un’operazione per giugno. Ovviamente con prospettive economiche lontanissime rispetto a quelle attuali per l’ivoriano.

Il Mondiale di Kessié

Ciononostante, alla Continassa, su questo profilo lo scetticismo regnava sovrano fino al Mondiale. Kessié per Luciano Spalletti era un osservato speciale tra Stati Uniti, Canada e Messico. Si è visto le due partite della Costa d’Avorio, dalla sua Montaione. Ed è rimasto sorpreso dal passo e dall’impatto fisico dell’ex Milan in tre sfide complesse come quelle contro Ecuador, Germania e Curaçao. Coi tedeschi, poi, Kessié ha anche trovato la via del gol. Insomma, Franck sta decisamente bene. Ha una carta d’identità ancora favorevole (30 anni li farà a dicembre), sente di avere nelle gambe sicuramente un altro triennio di alto livello in Europa e si vuole rigiocare le proprie credenziali in Serie A. Finora, infatti, non ha mai preso in considerazione altri campionati. Aspetta l’Italia e dopo il Mondiale spera di ricevere ulteriori feedback positivi dalla Juve, che già in questi giorni si è rifatta sentire con gli agenti del centrocampista. Un giocatore completo, che ha già vinto col Milan e che è convinto di poter serenamente giocarsela nel contesto bianconero. Non verrebbe per tappare un buco in rosa, ma per essere protagonista. Con le tasche piene dai tre anni d’Arabia, dunque concentrato solo e soltanto sulla smania di tornare il Comandante.