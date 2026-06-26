Abate chiama Liberali, ora il Torino fa sul serio: la concorrenza e il retroscena

Liberali piace a tutti

La prima a farsi avanti era stata il Sassuolo su input del nuovo allenatore Aquilani, che ha allenato Liberali nell’ultima stagione e ora lo sta tampinando quotidianamente per convincerlo a volare in Emilia. Occhio però anche a Bologna e Como che studiano il talento lombardo. Ieri pure la Fiorentina ha sondato, ma nelle ultime ore 48 sono state altre due le società a farsi avanti in maniera diretta: Lazio e Torino. I capitolini sfruttando gli ottimi rapporti tra il presidente Lotito col Catanzaro e Lucci. Un pressing che può entrare nel vivo dai primi di luglio. Occhio però pure al Toro che punta sull’effetto Abate, che conosce bene Mattia per averlo cresciuto ai tempi della Primavera milanista.

Abate lo vuole in granata

L’anno scorso il giovane tecnico non ha creduto che Liberali potesse fare subito la differenza in B e non se l’è portato dietro alla Juve Stabia, lasciando campo libero al Catanzaro. Col senno del poi un errore del quale però Abate si è pentito. Tanto da dirlo direttamente allo stesso calciatore. Il feeling tra loro resta ottimo e per questo l’allenatore si sta spendendo in prima persona per portare Liberali in granata. Così come mercoledì il ds Petrachi è uscito allo scoperto col collega Polito. Prime manovre preludio del possibile arrembaggio da far scattare nei prossimi giorni, anche se il feeling tra Lucci e Cairo non è dei migliori a causa di alcuni screzi del passato. Un fattore da non sottovalutare e può avere la sua incidenza, al netto del fatto che le vie del mercato sono infinite e un nuovo affare può rappresentare l’occasione giusta per appianare divergenze passate e andare a dama. L’asta è aperta e la sensazione è che le pretendenti a Liberali non siano ancora uscite tutte allo scoperto (a fari spenti seguono sottotraccia la vicenda pure Napoli e Juve…).