Nico Paz, il Como in testa e l’Argentina sul cuore: messaggio al Real e al mercato

Nico Paz ha le idee chiare o almeno così sembra voler dimostrare, soprattutto 'rispondendo' alle voci di mercato degli ultimi giorni. Il fantasista argentino è impegnato ai Mondiali con la sua nazionale e sta preparando al fianco di Messi, e compagni, la terza e ultima partita del girone contro la Giordania. Intanto, però, a Madrid è andato in scena l'incontro tanto atteso tra il Como e il Real Madrid per parlare del suo futuro. Nonostante la distanza, il classe 2004 ha voluto comunque mandare un messaggio chiarissimo.
Nico Paz e la foto che non lascia dubbi
A volte basta poco, anzi pochissimo, per scatenare voci di mercato o risposte a quest'ultime e Nico Paz ha scelto il modo più efficace per farlo, mandando un messaggio subliminale (ma non troppo) a chi, in questi giorni, ha scritto, o detto, quelle che potevano essere le sue volontà. Al netto di un'amicizia tra Zanetti e il padre dell'argentino, avendo i due condiviso lo spogliatoio dell'Albiceleste - i due sono stati anche fotografati insieme nel ristorante del vice presidente nerazzurro - ci sono segnali, inconfutabili, di quel che vuole essere il futuro per Nico.
E lui 'ha risposto' così alle voci, mostrandosi con il cappellino del Como. Un'immagine forte: lui con lo sguardo fisso avanti, quasi a volersi immaginare il futuro, e 'un solo' pensiero nella testa (i lariani). Il tutto indossando la tuta dell'Argentina perché al momento il cuore è tutto sul Mondiale con la sua nazionale...
Nico Paz e l'incontro Como-Real Madrid
In tutta questa situazione c'è da fare un passo indietro e contestualizzare la foto di Nico Paz, l'indomani dell'incontro tra il Como e il Real a Madrid. Le due società si sono parlate per l'argentino lasciando una porta apera per il futuro. Considerando la crescita di Nico con la maglia del Como e il desiderio del talento argentino di proseguire la propria avventura agli ordini di Cesc Fabregas, il club guidato da Suwarso potrebbe decidere di riscattarlo versando 60 milioni di euro al Real Madrid. Nell'accordo, i blancos chiederebbero l'inserimento di una nuova clausola di recompra dal valore di 80 milioni, così da conservare la possibilità di riportarlo a Madrid in futuro. Questa intesa garantirebbe al Como una posizione privilegiata rispetto alle altre società interessate. I lariani avrebbero tempo fino a lunedì per dare risposta ai Blancos, ma l'intenzione al momento è quello di rinunciare vista la cifra e il Fair play finanzario che incombe con l'accesso in Champions League. Per tutti gli altri club, invece, l'eventuale acquisto passerebbe attraverso una trattativa diretta con il Real, senza beneficiare delle stesse condizioni e nemmeno di sconti. Quindi per per assicurarsi Nico Paz è necessario mettere sul tavolo un investimento molto importante... Inter e la Premier avvisate.
L'idea dell'Inter
Qualora, come tutto fa pensare, il Como dovesse rinunciare alla “prelazione” sull’argentino, il Real darebbe il via all’asta valutando 70 milioni il cartellino. L’Inter - già scottata da quanto accaduto con Palestra - sta ben allineata e coperta, ma ciò che pensano i dirigenti nerazzurri di Nico Paz è talmente manifesto da aver indotto Cesc Fabregas a criticare pubblicamente Javier Zanetti per aver blandito il suo giocatore grazie all’amicizia con papà Pablo. Per completare il quadro va detto che Giuseppe Marotta un paio di settimane fa è stato ospite di Florentino Perez a Madrid per il Corazón Classic Match che al Santiago Bernabéu ha visto protagoniste le leggende di Inter e Real, quindi i rapporti tra i club sono ottimi. Inter che, per effetto di quanto accaduto con Palestra ha in mano i 45 milioni stanziati sull’esterno a cui andrebbero aggiunti i 25 offerti al Liverpool per Curtis Jones che - ovviamente - non arriverebbe nel caso in cui l’Inter si assicurasse l’argentino. Quindi, dal punto di vista economico, i nerazzurri avrebbero in cassa le risorse per fare l’offerta al Real. Va escluso che nell’affare possa invece entrare Alessandro Bastoni: per l’Inter il centrale non è sul mercato e, anzi, l’intenzione è rinnovargli il contratto in scadenza nel 2028.
Incubo Premier League
Piuttosto, rispetto alla concorrenza, potrebbe essere oggetto di trattativa un’eventuale “recompra” da parte del Real. Un gentleman agreement che permetterebbe al prezzo di non discostarsi molto dai 60 milioni e che lascerebbe al Real il controllo sul trequartista. Un’operazione simile la fece il Milan per Brahim Diaz (in quel caso fu un prestito biennale) ma - alla luce dello strapotere economico della Premier - quella può essere la strada per assicurarsi un giocatore straordinario che di certo potrebbe essere utile per fare strada in Europa, ripagandosi di fatto il “leasing”. È comunque prematuro fare ragionamenti in questo senso, mentre è sicuro che all’orizzonte si staglia ancora uno scontro tra l’Inter e le grandi di Premier League. In tal senso va fatta molta attenzione al Tottenham che già a gennaio aveva messo sul piatto 70 milioni per Nico Paz il quale, ça va sans dire, è certamente un giocatore che può fare gola a Roberto De Zerbi. L’Inter non ha mai fatto aste e non inizierà certo stavolta. Ma chissà che, a differenza di Palestra, l’argentino capisca come per la sua carriera possa essere più utile fare un salto in alto, restando però in Serie A, piuttosto che tentare la fortuna nel campionato più difficile del mondo.
Nico Paz ha le idee chiare o almeno così sembra voler dimostrare, soprattutto 'rispondendo' alle voci di mercato degli ultimi giorni. Il fantasista argentino è impegnato ai Mondiali con la sua nazionale e sta preparando al fianco di Messi, e compagni, la terza e ultima partita del girone contro la Giordania. Intanto, però, a Madrid è andato in scena l'incontro tanto atteso tra il Como e il Real Madrid per parlare del suo futuro. Nonostante la distanza, il classe 2004 ha voluto comunque mandare un messaggio chiarissimo.
Nico Paz e la foto che non lascia dubbi
A volte basta poco, anzi pochissimo, per scatenare voci di mercato o risposte a quest'ultime e Nico Paz ha scelto il modo più efficace per farlo, mandando un messaggio subliminale (ma non troppo) a chi, in questi giorni, ha scritto, o detto, quelle che potevano essere le sue volontà. Al netto di un'amicizia tra Zanetti e il padre dell'argentino, avendo i due condiviso lo spogliatoio dell'Albiceleste - i due sono stati anche fotografati insieme nel ristorante del vice presidente nerazzurro - ci sono segnali, inconfutabili, di quel che vuole essere il futuro per Nico.
E lui 'ha risposto' così alle voci, mostrandosi con il cappellino del Como. Un'immagine forte: lui con lo sguardo fisso avanti, quasi a volersi immaginare il futuro, e 'un solo' pensiero nella testa (i lariani). Il tutto indossando la tuta dell'Argentina perché al momento il cuore è tutto sul Mondiale con la sua nazionale...