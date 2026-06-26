Nico Paz, il Como in testa e l’Argentina sul cuore: messaggio al Real e al mercato

Nico Paz ha le idee chiare o almeno così sembra voler dimostrare, soprattutto 'rispondendo' alle voci di mercato degli ultimi giorni. Il fantasista argentino è impegnato ai Mondiali con la sua nazionale e sta preparando al fianco di Messi , e compagni, la terza e ultima partita del girone contro la Giordania . Intanto, però, a Madrid è andato in scena l'incontro tanto atteso tra il Como e il Real Madrid per parlare del suo futuro . Nonostante la distanza, il classe 2004 ha voluto comunque mandare un messaggio chiarissimo.

Nico Paz e la foto che non lascia dubbi

A volte basta poco, anzi pochissimo, per scatenare voci di mercato o risposte a quest'ultime e Nico Paz ha scelto il modo più efficace per farlo, mandando un messaggio subliminale (ma non troppo) a chi, in questi giorni, ha scritto, o detto, quelle che potevano essere le sue volontà. Al netto di un'amicizia tra Zanetti e il padre dell'argentino, avendo i due condiviso lo spogliatoio dell'Albiceleste - i due sono stati anche fotografati insieme nel ristorante del vice presidente nerazzurro - ci sono segnali, inconfutabili, di quel che vuole essere il futuro per Nico.

E lui 'ha risposto' così alle voci, mostrandosi con il cappellino del Como. Un'immagine forte: lui con lo sguardo fisso avanti, quasi a volersi immaginare il futuro, e 'un solo' pensiero nella testa (i lariani). Il tutto indossando la tuta dell'Argentina perché al momento il cuore è tutto sul Mondiale con la sua nazionale...