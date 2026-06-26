Amorim vota Goncalo Ramos: scatto Milan! Da Darwin Nunez a Gabriel Jesus: ecco tutte le alternative

MILANO - Per la quarta sessione di mercato consecutiva, tutto sul “ 9 ” con un candidato in cima alla lista più di tutti, Gonçalo Ramos . Il Milan da anni insegue un centravanti. Sogna, sonda e tratta tantissimi giocatori. Alla fine ha preso dei centravanti - Morata , Gimenez , Füllkrug -, ne ha sfiorati tanti altri (l’ultimo Mateta , saltato a gennaio per un problema al ginocchio emerso nelle visite mediche, così come accadde a Boniface nell’agosto 2026) e ha raccolto poco sul campo. Adesso si torna ancora al punto di partenza, dopo un altro giro sul tabellone del Monopoly degli attaccanti. Nel frattempo Morata è andato via, Füllkrug pure e il prossimo a salutare potrebbe essere proprio Gimenez anche se la fantomatica trattativa fra Porto e Milan, con tanto di cifre - 28 milioni più 7 di bonus - sbandierata in Messico nelle ultime ore, è stata smentita da più persone, a partire dal tecnico dei portoghesi, l’italiano Farioli , che cerca sì un centravanti per tamponare l’assenza di Samu Omorodion (tornerà a novembre), ma per il momento non ha messo nel mirino il buon Santiago , che non segna un gol ufficiale dal 23 settembre, Milan-Lecce 3-0 in Coppa Italia (e al Mondiale ha raccolto finora due apparizioni in tre gare per 37 minuti complessivi). Il Milan vuole una punta e questa è stata finora l’unica vera e forte richiesta di Ruben Amorim . Il tecnico portoghese sta studiando la rosa rossonera e chi tenere fra i 30 giocatori sotto contratto da luglio, però ha evidenziato come serva assolutamente un “ 9 ” per dare un senso alla squadra che verrà. Le opzioni sul tavolo sono diverse, quella più calda rimane quella che conduce a Gonçalo Ramos del Psg, assistito da Jorge Mendes (che segue pure Darwin Nunez dell’Al-Hilal).

Il Milan piomba su Kolo Muani

Ieri ci sono stati i primi passi ufficiali con dei veri contatti fra l'agente e i dirigenti di stanza a Casa Milan. Gonçalo Ramos ha ovviamente dato il suo ok al trasferimento, adesso il club rossonero, con la mediazione di Mendes, dovrà capire le possibili regole di ingaggio con il club campione d'Europa. L’attaccante portoghese è un profilo ideale per le richieste di Amorim e dopo tre stagioni da alternativa a Parigi, sogna una nuova avventura da protagonista. C’è poi Nicolas Jackson che dopo il prestito al Bayern punta anche lui a rilancio in grande stile che non sarà a Londra, al Chelsea. Sullo sfondo ci sarebbe pure Kolo Muani, pure lui esubero del Psg: piace ad Amorim, ma il francese ha messo davanti a tutti il ritorno alla Juventus. Nelle ultime ore si è aggiunto pure un nuovo "9", che poi tanto nuovo non è: Gabriel Jesus. Il brasiliano è stato in passato un obiettivo del Milan e sarebbe tornato a esserlo se fosse rimasto Allegri. Motivi? Tecnico, innanzitutto, ma anche perché da gennaio è assistito da Giovanni Branchini, agente pure dell'allenatore toscano.

Intrigo Gabriel Jesus

Allegri non c'è più, andrà al Napoli dove troverà quel "9" che avrebbe voluto l'estate scorsa, Hojlund, oltre, forse, a Lukaku che avrebbe allenato volentieri alla Juventus nella stagione '23-24. Insomma, Gabriel Jesus - sulla carta - non gli serve. Il Milan, invece, ci pensa, anche perché l'Arsenal ha scelto di venderlo e non chiede la luna, complice il contratto in scadenza nel 2027: 20 milioni di sterline, che al cambio, arrotondando, fanno 25 milioni. Una cifra più che onesta, dentro quei parametri di prezzo-ammortamento-ingaggio che tanto piacciono alle proprietà americane. Ma tutti in questo momento inseguono Gonçalo Ramos. E a proposito di Premier, fra i nomi che vengono accostati in questi giorni al Milan c'è pure quello di Lucas Bergvall, 20 anni, centrocampista svedese del Tottenham, disposto a cederlo in prestito dopo una stagione da comprimario (33 presenze, solo 17 da titolare). Grandi potenzialità, forte fisicamente e sicuramente più accessibile di Morten Hjulmand, “cocco” di Amorim, ma valutato 50 milioni dallo Sporting Lisbona.