Calciomercato Serie A: Vergara conteso da Atalanta e Como, Bologna sempre su Koopmeiners

L’ Atalanta vuole rifarsi il look a centrocampo e lavora per regalare due rinforzi a Maurizio Sarri. In dirittura d’arrivo l’acquisto del regista Gianluca Gaetano dal Cagliari : operazione da 15 milioni. Previsti in giornata nuovi contatti per provare a chiudere. Come mediano invece fari puntati su Mandela Keita (Parma) e R uben Loftus-Cheek (Milan), quest’ultimo già allenato da Sarri ai tempi del Chelsea e richiesto più volte dal tecnico toscano alla Lazio nella scorsa stagione. La Dea strizza poi l’occhio ad Antonio Vergara (il Napoli vorrebbe tenerlo e gli ha offerto il rinnovo fino al 2031), sul quale è piombato forte il Como . Il classe 2003 insieme ad Andreas Schjelderup (Benfica) piace parecchio come possibile erede di Nico Paz. Il Napoli insiste per Mario Gila : c’è il sì dello spagnolo per un contratto fino al 2031 da 3 milioni all’anno, ma il club di Aurelio De Laurentiis non ha ancora trovato l’intesa con la Lazio che vuole 25-30 milioni cash e non sembra accontentarsi dei 18 più il prestito di Rafa Marin messi sul piatto dai partenopei. A proposito di difensori centrali: il Como ci prova per Trevoh Chalobah (Chelsea) e Davinson Sanchez (Galatasaray).

Lazio, Roma e Venezia: tutte le ultime trattative di mercato

Mancano, invece, solo le ultime formalità burocratiche e Alessio Romagnoli dirà addio alla Lazio: lo aspettano i qatarioti dell’Al Sadd (contratto triennale da 6 milioni netti a stagione più bonus); al suo posto può arrivare Diego Coppola (Brighton), visto che le richieste della Dinamo Zagabria (10-12 milioni) per Sergi Dominguez sono ritenute troppo elevate. Da una sponda all’altra del Tevere, dove la Roma confida di chiudere a breve le pratiche per i rinnovi di Celik (intesa per un triennale da 3 milioni annui), Pellegrini (pronto un triennale da 2,5 milioni più bonus), Dybala (offerto un biennale con opzione per la stagione successiva da 2,5 milioni più premi) e Mancini (bozza d’accordo fino al 2029 con opzione per il 2030 da 3,5 milioni annui). Intanto nelle scorse ore a Milano il ds Tony D’Amico ha rinsaldato i dialoghi con l’entourage di Mason Greenwood: con l’attaccante inglese l’intesa è totale per un quinquennale da 5 milioni netti a stagione più bonus. Ora va trovata la quadra col Marsiglia: si ragiona per un prestito molto oneroso (nell’ordine dei 10-15 milioni) con obbligo di riscatto a 35-40 per un pacchetto complessivo di 50. Doppietta del Venezia che si assicura l’esterno offensivo Lisman dal Lech Poznan e il centrale Bella-Kotchap dal Verona. Il gioiellino del Salisburgo Maurits Kjaergaard è nel mirino del Sassuolo, che al tempo stesso deve fronteggiare l’arrembaggio del Besiktas per Armand Laurientè: l’esterno d’attacco francese è una delle prime scelte di Italiano.

Gli ultimi movimenti di calciomercato

Il Cagliari è in chiusura per il centrocampista Alessandro Romano dalla Roma: operazione da 7 milioni (contratto fino al 2030) e insiste per Michael Aebischer, per il quale il Pisa chiede sempre 5 milioni. L’Udinese, invece, non molla la presa per Zanotti (Lugano) e Broja (Burnley). Fiori (Mantova), Cittadini (Atalanta) e Raimondo (Bologna) a un passo dal ritorno al Frosinone, con cui hanno centrato la promozione nell’ultima stagione. Si attende l’annuncio per il giovane Lontani (in scadenza col Milan) al Parma, che non molla la presa per il ritorno di Strefezza (Olympiacos). Restando in Emilia: il Bologna continua a lavorare per Falcone (Lecce), Koopmeiners (AZ Alkmaar) e Philogene (Ipswich); mentre per Rowe i rossoblù hanno detto no a un’offerta da 25 milioni proveniente da un club di Premier League. Meichtry (Thun) verso il Genoa, che insiste per Stroud (Mjallby) e Casseres (Tolosa). Infine il Lecce tratta Emmanuel Addai (in scadenza col Qarabag) per l’attacco.