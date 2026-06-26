150 milioni di euro! Anderson shock, l’ultima follia mercato del Manchester City

Il Manchester City è pronto a mettere a segno uno dei colpi più costosi della storia del calcio inglese. Il club campione d'Inghilterra avrebbe trovato l'intesa con il Nottingham Forest per l'arrivo di Elliot Anderson , centrocampista classe 2003 reduce da un'ottima stagione. Il giocatore è atteso nelle prossime ore per sostenere le visite mediche prima della firma sul contratto. Un'operazione che potrebbe riscrivere il record di spesa nel mercato britannico.

Manchester City-Anderson, i dettagli dell'operazione

Il Manchester City ha raggiunto un accordo con il Nottingham Forest per l'acquisto di Elliot Anderson sulla base di 116 milioni di sterline, pari a circa 135 milioni di euro, bonus esclusi, secondo quanto riportato dal The Sun, Per altre fonti l'esborso complessivo potrebbe addirittura toccare i 130 milioni di sterline, ovvero oltre 150 milioni di euro. Se confermata, la cifra rappresenterebbe un nuovo primato per il calcio inglese, superando i 125 milioni di sterline investiti dal Liverpool per Alexander Isak. Anderson, 23 anni, si sottoporrà alle visite mediche prima di ufficializzare il trasferimento all'Etihad Stadium. Il Nottingham Forest, forte dell'incasso record, è già al lavoro per individuare un sostituto all'altezza. Tra i profili seguiti dal club figurano Lucas Bergvall del Tottenham e Davide Frattesi dell'Inter.

Anderson pensa solo all'Inghilterra

Nonostante le insistenti voci di mercato, Elliot Anderson preferisce mantenere la concentrazione sugli impegni con la nazionale inglese. Il centrocampista è infatti impegnato con l'Inghilterra, che domani affronterà Panama nell'ultima gara del Gruppo L del Mondiale. Intervistato da BBC Sport, il giocatore ha ribadito di voler restare focalizzato esclusivamente sul campo: "Come vivo questo momento? È abbastanza semplice, mi sto concentrando sul presente, sto ignorando tutto il resto. Ho un piano ed è quello di dare il massimo per l'Inghilterra. Mi sto mettendo nelle migliori condizioni per raggiungere questo obiettivo". Arrivato al Nottingham Forest dal Newcastle nel 2024 per 35 milioni di sterline, Anderson ha totalizzato 88 presenze e quattro reti con il club, contribuendo al settimo posto in Premier League nel 2024-25 e, nella stagione successiva, al 16° posto in campionato e alla semifinale di Europa League.