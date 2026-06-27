Kolo Muani-Juve, quando si può chiudere e tutta la verità: l'altra missione da Elkann a Carnevali

Se possiamo dare un suggerimento, consiglieremmo alle parti in causa di ritrovarsi sulla collina di Superga , là dove il Principe Eugenio di Savoia (uno dei più grandi e poco ricordati condottiere della storia d’Europa, altro che allenatori) e il duca Vittorio di Savoia osservavo l’assedio di Torino del 1706 da parte dei francesi e fecero il voto: in caso di vittoria lì sarebbe nata una chiesa votiva: la Basilica di Superga. Ecco, per fortuna la situazione oggi non è per nulla cruenta come lo fu in quel terribile assedio, ma le frizioni torinesi e francesi si replicano in maniera suggestiva nella trattativa che dovrebbe portare (e che porterà...) Randal Kolo Muani dal Psg alla Juventus .

Kolo Muani, la verità

Sì, perché la verità che sottostà a questa ormai annosa vicenda di mercato riguarda soprattutto la necessità di ricucire con il club francese i rapporti ridotti ai minimi termini: a rovinarli pesantemente sarebbero stati i colloqui tra i dirigenti parigini e Damien Comolli che “portò a spasso” gli interlocutori senza mai arrivare a un conclusione.

Tanto è vero che alla fine gli “altri francesi” hanno impacchettato Kolo al Tottenham e “questo francese” ha virato all’ultimo su Openda. Come è andata a finire sul campo lo hanno poi visto tutti. Fuori dal campo, invece, non si vede ma sono rimasti strascichi e ruggini pesantissime, tanto è vero che non è campata in aria la voce secondo cui una delle spinte decisive per la defenestrazione di Comolli sia arrivata proprio dalla rottura dei rapporti con il primo club di Francia.