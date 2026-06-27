Kolo Muani-Juve, quando si può chiudere e tutta la verità: l'altra missione da Elkann a Carnevali

Se possiamo dare un suggerimento, consiglieremmo alle parti in causa di ritrovarsi sulla collina di Superga, là dove il Principe Eugenio di Savoia (uno dei più grandi e poco ricordati condottiere della storia d’Europa, altro che allenatori) e il duca Vittorio di Savoia osservavo l’assedio di Torino del 1706 da parte dei francesi e fecero il voto: in caso di vittoria lì sarebbe nata una chiesa votiva: la Basilica di Superga. Ecco, per fortuna la situazione oggi non è per nulla cruenta come lo fu in quel terribile assedio, ma le frizioni torinesi e francesi si replicano in maniera suggestiva nella trattativa che dovrebbe portare (e che porterà...) Randal Kolo Muani dal Psg alla Juventus.
Kolo Muani, la verità
Sì, perché la verità che sottostà a questa ormai annosa vicenda di mercato riguarda soprattutto la necessità di ricucire con il club francese i rapporti ridotti ai minimi termini: a rovinarli pesantemente sarebbero stati i colloqui tra i dirigenti parigini e Damien Comolli che “portò a spasso” gli interlocutori senza mai arrivare a un conclusione.
Tanto è vero che alla fine gli “altri francesi” hanno impacchettato Kolo al Tottenham e “questo francese” ha virato all’ultimo su Openda. Come è andata a finire sul campo lo hanno poi visto tutti. Fuori dal campo, invece, non si vede ma sono rimasti strascichi e ruggini pesantissime, tanto è vero che non è campata in aria la voce secondo cui una delle spinte decisive per la defenestrazione di Comolli sia arrivata proprio dalla rottura dei rapporti con il primo club di Francia.
Il ruolo di Elkann e la missione di Carnevali
Una questione a cui John Elkann tiene particolarmente, visti i legami personali e d’affari con Nasser Al-Khelaifi. Così il mandato del maggior azionista bianconero è quello di ricucire senza inserire troppi paletti sulle questioni economiche. Dunque una missione diplomatica in piena regola cui è chiamato Giovanni Carnevali il cui compito sarà facilitato, oltre che da un’indole addestrata al trattativismo, dai rapporti personali molto buoni con Luis Campos, il ds del Paris.
I francesi sono fermi a una richiesta di 50 milioni: oggettivamente tanti, visto che peserà a bilancio per 30 milioni di euro dopo che nel 2023 fu prelevato dall’Eintracht di Francoforte per 90 milioni. La Juve spera di abbassare a la cifra di almeno una decina di milioni inserendo bonus e clausole varie, ma la sensazione è che appunto la diplomazia riuscirà a fare il suo corso e non è escluso ha alla fine scendano in campo i “grandi capi” per suggellare l’accordo e la ritrovata amicizia.
Carnevali, accordo con Kolo Muani
Intanto nelle scorse ore Carnevali ha definito gli accordi con lo stesso Kolo perché anche con lui si era fermi a una dichiarazione di intenti senza nulla di formale. Adessen, invece, si è di fatto giunti a un accordo che prevede la ratifica di un quinquennale a circa 5 milioni netti a stagione. In questo caso l’accordo è stato facilitato dall’atteggiamento del francese che ha da tempo ribadito la volontà di tornare a Torino: una scelta molto apprezzata anche dal gruppo che aveva instaurato un ottimo rapporto con il calciatore francese.
E, naturalmente, a fronte della radicale inversione trattativista da parte della Juve, anche il gradimento del giocatore potrà avere un peso nelle scelte del Psg che comunque non ha ovviamente l’interesse di lasciarlo andare a scadenza di contratto nel 2028 e, a maggior ragione, di rischiare un altro prestito in quelle condizioni contrattuali.
Juve, quando si può chiudere Kolo
In sostanza, la Juve lavora per arrivare a un accordo entro i primi giorni di luglio in modo da metterlo a disposizione di Spalletti per il raduno fissato al 13 luglio. Così il tecnico avrà a disposizione l’attaccante che gli mancava quest’anno, in grado di giocare da prima punta ma pure da spalla a un attaccante fisico e con il “mezzo campo” nella gamba. La speranza è alta e la fiducia è tutta è tutta nel nuovo corso della diplomazia. Casomai le parti si incontrino una volta a Superga: da lassù si vede tutto meglio e ci si rende conto che è meglio non restare con il cerino in mano. Già, proprio come successe a Pietro Micca durante quell’assedio...
Se possiamo dare un suggerimento, consiglieremmo alle parti in causa di ritrovarsi sulla collina di Superga, là dove il Principe Eugenio di Savoia (uno dei più grandi e poco ricordati condottiere della storia d’Europa, altro che allenatori) e il duca Vittorio di Savoia osservavo l’assedio di Torino del 1706 da parte dei francesi e fecero il voto: in caso di vittoria lì sarebbe nata una chiesa votiva: la Basilica di Superga. Ecco, per fortuna la situazione oggi non è per nulla cruenta come lo fu in quel terribile assedio, ma le frizioni torinesi e francesi si replicano in maniera suggestiva nella trattativa che dovrebbe portare (e che porterà...) Randal Kolo Muani dal Psg alla Juventus.
Kolo Muani, la verità
Sì, perché la verità che sottostà a questa ormai annosa vicenda di mercato riguarda soprattutto la necessità di ricucire con il club francese i rapporti ridotti ai minimi termini: a rovinarli pesantemente sarebbero stati i colloqui tra i dirigenti parigini e Damien Comolli che “portò a spasso” gli interlocutori senza mai arrivare a un conclusione.
Tanto è vero che alla fine gli “altri francesi” hanno impacchettato Kolo al Tottenham e “questo francese” ha virato all’ultimo su Openda. Come è andata a finire sul campo lo hanno poi visto tutti. Fuori dal campo, invece, non si vede ma sono rimasti strascichi e ruggini pesantissime, tanto è vero che non è campata in aria la voce secondo cui una delle spinte decisive per la defenestrazione di Comolli sia arrivata proprio dalla rottura dei rapporti con il primo club di Francia.