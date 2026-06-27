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Vuoto David, cosa succede con Sorloth: ora c’è chi si propone alla Juve!

La situazione per l'attacco dei bianconeri: a che punto è la trattativa con l'Atletico e le intenzioni del club sul canadese
Lorenzo Aprile

G ira e rigira si torna sempre lì: alle rigide imposizioni di un mercato all’insegna dell’equivalenza. Cedere per acquistare. “Non c’è altra strada”, per parafrasare una delle massime spallettiane. E la realtà racconta di un reparto impoverito, sì, dall’addio di Vlahovic, ma ancora troppo “abbondante” per suggellare entrambi i colpi a cui auspica il tecnico bianconero. Le due punte fisiche: Kolo Muani e Alexander Sorloth. C’è da fare spazio prima, piazzando Openda - e su questo fronte la Juve si dice fi duciosa, dal momento che non mancano i club interessati al suo cartellino, a patto che si propenda per il prestito con obbligo/diritto di riscatto - e, soprattutto, Jonathan David.

David, il punto

Qui viene il difficile. Anzitutto perché all’alba del 27 giugno non si è registrato alcun sondaggio - nemmeno il più timido - da parte di club europei per il canadese. E in secondo luogo perché il suo entourage non starebbe dando una gran mano. Anzi: la volontà del ragazzo è quella di restare a Torino. A prescindere dal coinvolgimento che Lucio avrà in serbo per lui nel corso della prossima stagione.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato

Juve, perché David è un problema

Come del resto ha rivelato lo stesso David qualche giorno fa ai microfoni di RSI Sports: «Se resterò alla Juve? Certo che sì. Ho firmato un contratto di cinque anni, quindi per quanto mi riguarda sono ancora qui». Come dargli torto: l’ex Lilla a Torino guadagna la bellezza di 6 milioni netti l’anno. Ed è davvero inverosimile credere che ci siano realtà di pari status disposte a garantirgli cifre simili. Un bel problema. Specie a fronte dei recenti sviluppi sul fronte Sorloth. Perché se la Juve, all’inizio, era convinta di riuscire a impostare con l’Atletico un affare - tutto sommato - “low cost”, attuabile a prescindere dal futuro di David, nelle ultime settimane si è dovuta ricredere. Troppa ancora la distanza tra la valutazione dei colchoneros - si parla di oltre 40 milioni - e le disponibilità bianconere.

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Sorloth, stallo con l'Atletico

Sia chiaro: l’orizzonte non sembra prefi gurare stizza, insofferenza o dietrofront improvvisi. Semplicemente, i discorsi tra i club - per ora - sono giunti a una fase di stallo. La dirigenza dell’Atletico, del resto, non ha alcuna fretta, considerando che il Mondiale in atto potrebbe metterla nelle condizioni di cedere Sorloth a un prezzo ancor più alto, qualora il ragazzo dovesse mettersi in mostra con la Norvegia. Da escludere, dunque, che la svolta tra i club possa prefi gurarsi prima della fine del torneo negli Usa.

E senza un ridimensionamento dei colchoneros, la Juve si troverà costretta a virare su piste alternative, a meno che - appunto - dal cilindro non spunti fuori un club interessato a Jonathan David. Un rompicapo mica da ridere. Anche se - va detto - negli ultimi giorni i bianconeri avrebbero ricevuto un “aiutino” dal pubblico. O meglio, da chi gestisce l’interessi di un potenziale alter ego di Sorloth: Mateo Pellegrino.

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Pellegrino proposto alla Juve

Sarebbe stato proprio l’entourage dell’attaccante argentino a proporlo (tramite intermediari) al duo Carnevali-Ottolini. Un sondaggio perlopiù esplorativo per comprendere l’eventuale interesse della Juventus, che non si è detta per nulla indiff erente. Anche perché - dicevamo - oltre a Kolo Muani la dirigenza ha messo in preventivo di consegnare a Spalletti almeno un’altra punta di ruolo. Il profilo di Pellegrino non spiace al tecnico bianconero: fisicità, buona tecnica spalle alla porte e il giusto fiuto per il gol. Nel suo primo anno in Italia alla corte del Parma di Cuesta, l’argentino ne ha messi a referto 12 in 39 presenze.

Se ne riparlerà più avanti, anche se la Juve è stata messa in guardia in merito all’interesse di una serie di club italiani per Pellegrino, tra cui la Fiorentina. Una cosa è certa: il prezzo del cartellino risulterebbe decisamente più abbordabile - il Parma potrebbe lasciarlo partire a fronte di un corrispettivo di 25 milioni - e metterebbe la Juve nelle condizioni di non dipendere dagli sviluppi sul fronte David. Specie se gli emiliani dovessero aprire al prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato.

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G ira e rigira si torna sempre lì: alle rigide imposizioni di un mercato all’insegna dell’equivalenza. Cedere per acquistare. “Non c’è altra strada”, per parafrasare una delle massime spallettiane. E la realtà racconta di un reparto impoverito, sì, dall’addio di Vlahovic, ma ancora troppo “abbondante” per suggellare entrambi i colpi a cui auspica il tecnico bianconero. Le due punte fisiche: Kolo Muani e Alexander Sorloth. C’è da fare spazio prima, piazzando Openda - e su questo fronte la Juve si dice fi duciosa, dal momento che non mancano i club interessati al suo cartellino, a patto che si propenda per il prestito con obbligo/diritto di riscatto - e, soprattutto, Jonathan David.

David, il punto

Qui viene il difficile. Anzitutto perché all’alba del 27 giugno non si è registrato alcun sondaggio - nemmeno il più timido - da parte di club europei per il canadese. E in secondo luogo perché il suo entourage non starebbe dando una gran mano. Anzi: la volontà del ragazzo è quella di restare a Torino. A prescindere dal coinvolgimento che Lucio avrà in serbo per lui nel corso della prossima stagione.

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