Vuoto David, cosa succede con Sorloth: ora c’è chi si propone alla Juve!

Juve, perché David è un problema

Come del resto ha rivelato lo stesso David qualche giorno fa ai microfoni di RSI Sports: «Se resterò alla Juve? Certo che sì. Ho firmato un contratto di cinque anni, quindi per quanto mi riguarda sono ancora qui». Come dargli torto: l’ex Lilla a Torino guadagna la bellezza di 6 milioni netti l’anno. Ed è davvero inverosimile credere che ci siano realtà di pari status disposte a garantirgli cifre simili. Un bel problema. Specie a fronte dei recenti sviluppi sul fronte Sorloth. Perché se la Juve, all’inizio, era convinta di riuscire a impostare con l’Atletico un affare - tutto sommato - “low cost”, attuabile a prescindere dal futuro di David, nelle ultime settimane si è dovuta ricredere. Troppa ancora la distanza tra la valutazione dei colchoneros - si parla di oltre 40 milioni - e le disponibilità bianconere.