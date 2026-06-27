Zaniolo, è braccio di ferro: meno di metà stipendio. Koopmeiners-Bologna e tutte le altre trattive

Il braccio di ferro continua. Altra fumata grigia tra l’Udinese e Nicolò Zaniolo, che non riescono a trovare un’intesa sul nuovo ingaggio. Il club della famiglia Pozzo aveva riscattato dieci giorni fa il classe 1999 dal Galatasaray, ma lo stipendio sul contratto corrispondeva solamente alla scorsa stagione nella quale il Diez ha però beneficiato di un sostanzioso incentivo da parte del Gala per coprire i suoi emolumenti (2.7 milioni). Ora - senza nuovi accordi coi friulani - rischia di guadagnare meno della metà (1.2 milioni a stagione) per i prossimi tre anni. Lavori in corso per trovare una quadra. Se si non dovesse arrivare a una svolta positiva, a quel punto Zaniolo si guarderà intorno pronto a cambiare squadra.
Centrocampisti grandi protagonisti delle trattative: il Cagliari si assicura dalla Roma il gioiellino Alessandro Romano per 6.5 milioni (bonus compresi). Oggi visite mediche di rito e la firma sul contratto fino al 2030. Ora i sardi vogliono prendere anche Michael Aebischer (Pisa); mentre Gianluca Gaetano può finire all’Atalanta per 15 milioni. Per quanto riguarda, invece, Mandela Keita (Parma) la Dea duella con l’Everton.
La manovre di Lazio e Roma
Passi avanti pure del Bologna per Perr Koopmeiners (AZ Alkmaar). Il colpo del giorno porta la firma della Fiorentina, che si assicura il centrale brasiliano Viery (classe 2005) dal Gremio per 13 milioni più bonus. Contratto fino al 2031. Adesso Paratici proverà a chiudere anche per l’esterno offensivo Luca Koleosho dal Burnley (operazione da 10 milioni); mentre per la mediana resta calda la pista che conduce a Thorstvedt. Il norvegese, infatti, è un pupillo di Fabio Grosso e soprattutto ha già manifestato al Sassuolo l’intenzione di non prolungare l’accordo in scadenza nel 2027. La Lazio si avvicina al talentino del Bayern Monaco Jonathan Asp, che ha già detto si ai biancocelesti per un contratto fino al 2031: lavori in corso ora per trovare l’intesa definitiva coi tedeschi, che chiedono 4 milioni più una robusta percentuale sulla futura vendita (40-50%).
Da una sponda all’altra del Tevere, dove la Roma progetta il nuovo assalto al Marsiglia per Mason Greenwood; mentre sembrano essere ai dettagli i rinnovi di contratto dei vari Dybala, Mancini, Celik e Pellegrini. Restando in tema di prolungamenti: il Napoli intende blindare fino al 2031 il gioiellino Antonio Vergara, così da spazzare via possibili tentatazioni di mercato (Como, Atalanta e Bournemouth hanno manifestato interesse negli ultimi giorni).
Allegri-Napoli, ci siamo
Conto alla rovescia scattato per l’annuncio di Max Allegri sulla panchina azzurra, visto che ieri i legali dell’allenatore livornese hanno trovato col Milan un’intesa di massima per la risoluzione. Nei prossimi giorni la firma col Napoli (contratto triennale): il primo regalo del presidente De Laurentiis potrebbe essere il centrale Mario Gila, per il quale sono stati offerti 18 milioni alla Lazio più il prestito di Rafa Marin. Il portiere Brignoli (Panathinaikos) piace al Venezia, che ingaggia Correia (in scadenza col Valencia), Lisman (Lech Poznan) e Bella-Kotchap (Verona). Ufficiale l’approdo del giovane attaccanti Lontani (era al Milan) al Parma: contratto fino al 2031.
Ora i ducali devono trovare una sistemazione a Bernabé, che appare sempre più intenzionato a lasciare l’Emilia dopo aver declinato le proposte per rinnovare il contratto (in scadenza nel 2027). Il Frosinone è in chiusura per il ritorno a titolo definitivo di Fiori dal Mantova; Raimondo (Bologna) e Cittadini (Atalanta) sono in procinto di tornare in gialloazzurro ma in prestito. Addai (in scadenza col Qarabag) resta nei radar del Lecce. Attesa per oggi la firma di Ivan Juric con il Monza: anche l’ultima panchina rimasta vacante in Serie A trova così finalmente il suo proprietario.
Il braccio di ferro continua. Altra fumata grigia tra l’Udinese e Nicolò Zaniolo, che non riescono a trovare un’intesa sul nuovo ingaggio. Il club della famiglia Pozzo aveva riscattato dieci giorni fa il classe 1999 dal Galatasaray, ma lo stipendio sul contratto corrispondeva solamente alla scorsa stagione nella quale il Diez ha però beneficiato di un sostanzioso incentivo da parte del Gala per coprire i suoi emolumenti (2.7 milioni). Ora - senza nuovi accordi coi friulani - rischia di guadagnare meno della metà (1.2 milioni a stagione) per i prossimi tre anni. Lavori in corso per trovare una quadra. Se si non dovesse arrivare a una svolta positiva, a quel punto Zaniolo si guarderà intorno pronto a cambiare squadra.
Centrocampisti grandi protagonisti delle trattative: il Cagliari si assicura dalla Roma il gioiellino Alessandro Romano per 6.5 milioni (bonus compresi). Oggi visite mediche di rito e la firma sul contratto fino al 2030. Ora i sardi vogliono prendere anche Michael Aebischer (Pisa); mentre Gianluca Gaetano può finire all’Atalanta per 15 milioni. Per quanto riguarda, invece, Mandela Keita (Parma) la Dea duella con l’Everton.