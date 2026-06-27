Zaniolo, è braccio di ferro: meno di metà stipendio. Koopmeiners-Bologna e tutte le altre trattive

La manovre di Lazio e Roma

Passi avanti pure del Bologna per Perr Koopmeiners (AZ Alkmaar). Il colpo del giorno porta la firma della Fiorentina, che si assicura il centrale brasiliano Viery (classe 2005) dal Gremio per 13 milioni più bonus. Contratto fino al 2031. Adesso Paratici proverà a chiudere anche per l’esterno offensivo Luca Koleosho dal Burnley (operazione da 10 milioni); mentre per la mediana resta calda la pista che conduce a Thorstvedt. Il norvegese, infatti, è un pupillo di Fabio Grosso e soprattutto ha già manifestato al Sassuolo l’intenzione di non prolungare l’accordo in scadenza nel 2027. La Lazio si avvicina al talentino del Bayern Monaco Jonathan Asp, che ha già detto si ai biancocelesti per un contratto fino al 2031: lavori in corso ora per trovare l’intesa definitiva coi tedeschi, che chiedono 4 milioni più una robusta percentuale sulla futura vendita (40-50%).