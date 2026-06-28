Vlahovic strizza l'occhio al Barcellona: la chiave è Julian Alvarez. E Sorloth preoccupa la Juve...

Il futuro di Dusan Vlahovic potrebbe tingersi di blaugrana. Secondo il Mundo Deportivo, il serbo, in scadenza di contratto con la Juventus il 30 giugno e ormai prossimo allo status di svincolato, sarebbe finito nel mirino del Barcellona. La chiave è Julian Alvarez. Il Barça ha come priorità assoluta l'argentino dell'Atletico Madrid, che ha già espresso la volontà di lasciare i colchoneros per realizzare il sogno di vestire la maglia blaugrana. Vlahovic, con caratteristiche diverse, più attaccante d'area rispetto al più dinamico e combinativo Alvarez, non è visto come titolare dalla dirigenza dei catalani, ma potrebbe diventare un'alternativa concreta e a basso costo nel caso in cui anche Ferran Torres, che non ha escluso una partenza in estate, lasciasse Barcellona.
Il Barcellona pensa anche a Sorloth
Il nodo economico resta: il serbo chiede circa otto milioni a stagione più un premio alla firma di 15 milioni. Cifre impegnative, ma il parametro zero alleggerisce il discorso sul cartellino. Sullo sfondo c'è la Juventus. Tra gli altri club a cui è stato accostato, sempre secondo il Mundo Depotivo figurano il Bayern Monaco, il Besiktas e l'Atletico Madrid, in quest'ultimo caso per sostituire un Sorloth che, guarda caso, è nel mirino proprio della Juventus e che ora è accostato anche al Barça.
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE