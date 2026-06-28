Pedro allontana il ritiro, c'è la suggestione Tenerife: "Mi ha sempre affascinato, sto valutando"

Ha vinto tutto con il Barcellona e con la Spagna, si è fatto amare nei cinque anni di Lazio. A 38 anni Pedro Rodríguez ha ancora voglia di calcio e di avventure e, in un'intervista rilasciata agli spagnoli di Rtvc, ammette che gli piacerebbe chiudere la sua straordinaria carriera nella squadra della sua città, ovvero il Tenerife appena promosso nel campionato di Serie B iberico.

L'ipotesi Tenerife per il fine carriera

"Con la Lazio penso di aver chiuso nel migliore dei modi. Ora non so cosa farò. Il Tenerife? Mi fanno sempre questa domanda e devo dire che è un'idea che mi ha sempre affascinato, la stiamo valutando, vedremo cosa succederà. Tornare a casa e ritirarsi nel proprio Paese è la cosa migliore per chiunque e ovviamente piacerebbe anche a me", le parole di Pedro che in carriera ha vestito anche le maglie di Chelsea (ha vinto anche lì) e Roma.