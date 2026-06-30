Ekhator, blitz Juve! L'offerta al Genoa: corsa contro il tempo e contropartita con recompra

TORINO - È l’inizio del mercato. Eppure somiglia tanto, tantissimo, all’ultimo giorno di sessione. Inevitabile che sia così, quando s’intrecciano questioni tecniche e bilanci. Un connubio che riguarda da vicino l’operazione che Juve e Genoa tenteranno in tutti i modi di chiudere in giornata per Jeff Ekhator. Attaccante classe 2006 di proprietà del Grifone, profilo di assoluto valore che si è già messo in mostra in Serie A e che ha esordito nella massima serie il 17 agosto 2024 a 17 anni e 279 giorni grazie all’intuizione di Alberto Gilardino.