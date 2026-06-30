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Ekhator, blitz Juve! L'offerta al Genoa: corsa contro il tempo e contropartita con recompra

Vicina la punta: l’affare si può chiudere già nelle prossime ore. Dopodiché i bianconeri valuteranno se tenerlo o lasciarlo un anno ai rossoblù
Paolo Pirisi
2 min

TORINO - È l’inizio del mercato. Eppure somiglia tanto, tantissimo, all’ultimo giorno di sessione. Inevitabile che sia così, quando s’intrecciano questioni tecniche e bilanci. Un connubio che riguarda da vicino l’operazione che Juve e Genoa tenteranno in tutti i modi di chiudere in giornata per Jeff Ekhator. Attaccante classe 2006 di proprietà del Grifone, profilo di assoluto valore che si è già messo in mostra in Serie A e che ha esordito nella massima serie il 17 agosto 2024 a 17 anni e 279 giorni grazie all’intuizione di Alberto Gilardino.

Ekhator, la Juve c'è

Da quel momento i rossoblù hanno avuto la forza di costruirsi un talento in casa: Gila prima, Vieira dopo e De Rossi nell’ultima parte di stagione hanno contribuito alla crescita di un ragazzo che si è tolto anche lo sfizio di esordire in Nazionale maggiore nella giovane Italia di Silvio Baldini. La Juve sta pianificando un’operazione da 15 milioni di euro col Genoa: una cifra tutto sommato vantaggiosa, visto che i rossoblù non lo valutavano meno di 20. In questo modo danno respiro alle casse della società venditrice, assicurandosi uno dei prospetti più intriganti in chiave azzurra.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato

Juve-Genoa, affare Ekhator

Sarà una corsa contro il tempo: perché chiudere l’affare in giornata fa tutta la differenza del mondo proprio a livello contabile. Nell’asse col Genoa la Juve sta valutando di inserire David Puczka a titolo definitivo: viene valutato circa la metà di Ekhator, quasi 8 milioni. Da Torino, però, vorrebbero comunque mantenere una recompra per l’esterno sinistro austriaco, sul quale Spalletti avrebbe volentieri posato gli occhi durante il ritiro pre-campionato.

Se invece Puczka dovesse essere lasciato al Genoa in prestito, allora dovrà rinnovare un contratto che al momento scade a giugno 2027. Ragionamenti in corso. Quelli che hanno anche coinvolto Juan Cabal, una delle pedine di scambio che Marco Ottolini avrebbe inserito. Niente da fare: per ora il colombiano non è stuzzicato dalla prospettiva di cambiare città, non alle condizioni paventate in questa trattativa.

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Ekhator-Juve, futuro ancora da decidere

Tuttavia, anche Ekhator sarà oggetto di valutazioni da parte della Juve. Non è detto che sia un rinforzo ritenuto spendibile per la stagione che alla Continassa scatterà dal 13 luglio: potrebbe essere lasciato in prestito per un altro anno al Genoa, per potergli permettere di avere uno spazio che a Torino rischia di essergli precluso. Le riflessioni non coinvolgeranno soltanto Carnevali e Ottolini, ma anche lo stesso Spalletti, stuzzicato dalla fisicità di Ekhator, 4 gol in 54 gettoni in Serie A, 20 anni ancora da compiere.

La giornata decisiva per lo scatto finale è questa, per incastri che mostrano il fianco anche ai conti delle due società. Se dovesse slittare a luglio, invece, qualche dettaglio potrebbe essere rivisto. Non cambia solo una cosa: il forte interesse della Juve per l’attaccante italiano del Genoa.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato

TORINO - È l’inizio del mercato. Eppure somiglia tanto, tantissimo, all’ultimo giorno di sessione. Inevitabile che sia così, quando s’intrecciano questioni tecniche e bilanci. Un connubio che riguarda da vicino l’operazione che Juve e Genoa tenteranno in tutti i modi di chiudere in giornata per Jeff Ekhator. Attaccante classe 2006 di proprietà del Grifone, profilo di assoluto valore che si è già messo in mostra in Serie A e che ha esordito nella massima serie il 17 agosto 2024 a 17 anni e 279 giorni grazie all’intuizione di Alberto Gilardino.

Ekhator, la Juve c'è

Da quel momento i rossoblù hanno avuto la forza di costruirsi un talento in casa: Gila prima, Vieira dopo e De Rossi nell’ultima parte di stagione hanno contribuito alla crescita di un ragazzo che si è tolto anche lo sfizio di esordire in Nazionale maggiore nella giovane Italia di Silvio Baldini. La Juve sta pianificando un’operazione da 15 milioni di euro col Genoa: una cifra tutto sommato vantaggiosa, visto che i rossoblù non lo valutavano meno di 20. In questo modo danno respiro alle casse della società venditrice, assicurandosi uno dei prospetti più intriganti in chiave azzurra.

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