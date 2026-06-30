Grimaldo all'Atletico Madrid, ora è ufficiale: i dettagli dell'operazione col Bayer Leverkusen

L' Atlético Madrid ha ufficializzato l'arrivo di Alejandro Grimaldo , nuovo rinforzo per la fascia sinistra della squadra di Diego Simeone. Il club spagnolo ha trovato l'intesa con il Bayer Leverkusen per il trasferimento del difensore per 15 milioni più bonus , che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030 . Dopo due stagioni da protagonista assoluto in Germania, il laterale valenciano fa ritorno in Liga, in passato lo aveva seguito anche la Juve prima del suo arrivo in Bundesliga . I Colchoneros si assicurano così un calciatore esperto, completo e capace di incidere in entrambe le fasi di gioco.

Grimaldo, un esterno completo con esperienza internazionale

Alejandro Grimaldo è considerato uno dei terzini più tecnici del panorama europeo grazie alla sua qualità nel palleggio e alla capacità di creare occasioni da gol. Oltre a ricoprire il ruolo di terzino sinistro, può essere impiegato anche come esterno a tutta fascia offrendo grande duttilità tattica. Nato a Valencia il 20 settembre 1995, è cresciuto calcisticamente nei settori giovanili di Atlético Vallbonense, Valencia e Barcellona. Nel dicembre 2015 ha lasciato la Catalogna per trasferirsi al Benfica, club con cui ha vissuto una lunga esperienza ricca di soddisfazioni. Con la formazione di Lisbona ha collezionato 303 presenze, realizzando 27 reti e distribuendo 66 assist. Durante la sua permanenza in Portogallo ha conquistato quattro campionati, tre Supercoppe, una Coppa del Portogallo e una Coppa di Lega.

Dalla consacrazione al Bayer Leverkusen al ritorno in Spagna

Nell'estate del 2023 Grimaldo ha iniziato una nuova avventura con il Bayer Leverkusen, diventando rapidamente uno dei protagonisti della squadra allenata da Xabi Alonso. In due stagioni ha disputato 145 partite, mettendo a referto 30 gol e 45 assist, numeri eccezionali per un difensore. Il suo contributo è stato determinante nella storica conquista della Bundesliga e della Coppa di Germania nella stagione 2023/24, oltre al raggiungimento della finale di UEFA Europa League. Successivamente ha aggiunto al proprio palmarès anche la Supercoppa di Germania, confermando il livello delle sue prestazioni. Parallelamente è arrivata anche la definitiva affermazione con la nazionale spagnola maggiore, dopo il lungo percorso nelle selezioni giovanili. L'esordio con la Roja è avvenuto il 16 novembre 2023 nella vittoria per 3-1 contro Cipro, valida per le qualificazioni a Euro 2024. Torneo che ha poi conquistato con la Spagna e che rappresenta uno dei traguardi più importanti della sua carriera.