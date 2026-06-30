Primo blitz Juve per Kolo Muani: Luis Enrique non lo vuole, Spalletti lo vede già al raduno

Juve-Psg: la distanza in cifre

Il reset definitivo dei rapporti tra le società - dopo un anno di gelo più totale - non è un traguardo da poco. Come ha sottolineato lo stesso Carnevali ai microfoni delle tv. Da qui in poi, i discorsi per Kolo saranno diretti e all’ordine del giorno. Niente più intermediari: a definire i contorni dell’affare, nella speranza di trovare una quadra che accontenti tutti, saranno Carnevali e Campos. Tra domanda e offerta ballano giusto 7 milioni. Probabile, dunque, che ci si possa trovare a metà strada, con un’offerta tra i 36 e i 37 milioni. Pochi dubbi sulla formula, con i parigini che si sarebbero detti disposti ad aprire alla formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato (presumibilmente al raggiungimento della prossima Champions League). Nulla di insormontabile, considerando che i bianconeri dalla loro hanno la spinta non indifferente del ragazzo, che ha comunicato apertamente al club di non essere disposto ad accettare mete alternative alla Juventus, con cui ha già trovato l’intesa per un quinquennale a 5 milioni l’anno.