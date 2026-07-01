Muro Svilar, l’assist Parma per Dibu Martinez e la riapertura impossibile: il nuovo portiere Juve

Quella del 30 giugno poteva essere la giornata delle occasioni per la Juve. Non è andata così (al netto del blitz per Jeff Ekhator), ma comunque è stato creato un terreno fertile per impostare il mercato estivo. Le ultime ore sono state le più convulse della neonata era di Giovanni Carnevali al timone bianconero. Il club, infatti, ha fatto molto più di un sondaggio per arrivare a Mile Svilar. Sì, il portiere della Roma. Un'anticipazione di Tuttosport del 25 giugno, ma allora erano stati gli agenti a sondare la possibilità di uno dei trasferimenti più clamorosi dell'estate. Stavolta, invece, il contatto diretto è avvenuto tra le due società. Con un'offerta avanzata dalla Juve: circa 40 milioni di euro ai giallorossi.
Svilar non si tocca
A Trigoria c'è stato più di un tentennamento, con la dirigenza sostanzialmente spaccata in due: c'è chi avrebbe visto di buon occhio la quasi totale sistemazione dei conti in rosso - c'è un buco da 50 milioni di euro, con una trattativa che andrà urgentemente imbastita con l'Uefa - e chi invece non ha mai avuto dubbi sugli asset tecnici. Ancora una volta, il parere di Gian Piero Gasperini ha avuto un peso specifico notevole: Svilar non si tocca. E i Friedkin, anche per evitare di surriscaldare una piazza che aveva promesso fermento in caso di passaggio del belga alla Juve, l'hanno assecondato con tutti i rischi che questa mossa si porta appresso a livello politico. Roma più che mai da instant team, dunque. Un muro altissimo, che non è crollato anche per la volontà del ragazzo di non forzare un trasferimento a Torino: si vuole godere la prima Champions League in maglia giallorossa e già per questa ragione aveva parato la proposta da 60 milioni del Tottenham, neutralizzando l'offensiva di Roberto De Zerbi.
Martinez sullo sfondo
Svilar resta. E per adesso la Juve non ha in mente una nuova offensiva per arrivare al portiere: la finestra per ottenere uno sconto sul cartellino si è chiusa col mese di giugno. Carnevali e Ottolini, in ogni caso, avevano già abbozzato pure una proposta al numero uno belga: un contratto quinquennale a 4.5 milioni netti a stagione bonus compresi. Ricevendo un sì da parte dell'entourage dell'estremo difensore, che però non ha mai puntato i piedi per lasciare la Capitale. Anzi, è stato uno spettatore asettico degli ultimi eventi. Gasperini la spunta, pagheranno i Friedkin le mancanze sui conti, anche correndo il rischio di una chiusura delle prossime finestre di mercato. A Roma si pensa al presente e da oggi Svilar torna ad avere un prezzo intorno ai 50 milioni, dieci in più di quelli messi sul piatto dalla Juve. Nel frattempo, sullo sfondo, resta sempre Emiliano Dibu Martinez. Non cambia lo scenario per l'argentino: a Torino non vogliono dare 10 milioni di euro all'Aston Villa.
La Juve continua a sognare Alisson
Bisogna, dunque, aspettare che i Villans abbassino le pretese per un cartellino ritenuto esageratamente alto da Carnevali, considerando i quasi 34 anni del portiere. Non è una partita chiusa, anzi. Ma comunque non c'è una fretta spasmodica per giungere alla fumata bianca in pochi giorni: perché Martinez è impegnato ai Mondiali e verosimilmente non comincerà a breve le vacanze e perché la Juve ha comunque in rosa ancora tutti e due i portieri della scorsa stagione, ovvero Perin e Di Gregorio. Quest'ultimo ha ricevuto soltanto il sondaggio approfondito del Besiktas: rispedito al mittente. Ecco perché i bianconeri rallentano: studiano l'opzione Vicario (se il Tottenham apre al prestito) e sognano una riapertura (al momento quasi impossibile) per Alisson col Liverpool. Ma la fiducia su Dibu è intatta: l'Aston Villa sta virando su Suzuki del Parma, per cui potrà liberare l'argentino col cuore più leggero nelle prossime settimane. Tempo che la Juve sfrutterà per vagliare anche altre piste.
Quella del 30 giugno poteva essere la giornata delle occasioni per la Juve. Non è andata così (al netto del blitz per Jeff Ekhator), ma comunque è stato creato un terreno fertile per impostare il mercato estivo. Le ultime ore sono state le più convulse della neonata era di Giovanni Carnevali al timone bianconero. Il club, infatti, ha fatto molto più di un sondaggio per arrivare a Mile Svilar. Sì, il portiere della Roma. Un'anticipazione di Tuttosport del 25 giugno, ma allora erano stati gli agenti a sondare la possibilità di uno dei trasferimenti più clamorosi dell'estate. Stavolta, invece, il contatto diretto è avvenuto tra le due società. Con un'offerta avanzata dalla Juve: circa 40 milioni di euro ai giallorossi.
Svilar non si tocca
A Trigoria c'è stato più di un tentennamento, con la dirigenza sostanzialmente spaccata in due: c'è chi avrebbe visto di buon occhio la quasi totale sistemazione dei conti in rosso - c'è un buco da 50 milioni di euro, con una trattativa che andrà urgentemente imbastita con l'Uefa - e chi invece non ha mai avuto dubbi sugli asset tecnici. Ancora una volta, il parere di Gian Piero Gasperini ha avuto un peso specifico notevole: Svilar non si tocca. E i Friedkin, anche per evitare di surriscaldare una piazza che aveva promesso fermento in caso di passaggio del belga alla Juve, l'hanno assecondato con tutti i rischi che questa mossa si porta appresso a livello politico. Roma più che mai da instant team, dunque. Un muro altissimo, che non è crollato anche per la volontà del ragazzo di non forzare un trasferimento a Torino: si vuole godere la prima Champions League in maglia giallorossa e già per questa ragione aveva parato la proposta da 60 milioni del Tottenham, neutralizzando l'offensiva di Roberto De Zerbi.