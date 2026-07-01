Muro Svilar, l’assist Parma per Dibu Martinez e la riapertura impossibile: il nuovo portiere Juve

La Juve continua a sognare Alisson

Bisogna, dunque, aspettare che i Villans abbassino le pretese per un cartellino ritenuto esageratamente alto da Carnevali, considerando i quasi 34 anni del portiere. Non è una partita chiusa, anzi. Ma comunque non c'è una fretta spasmodica per giungere alla fumata bianca in pochi giorni: perché Martinez è impegnato ai Mondiali e verosimilmente non comincerà a breve le vacanze e perché la Juve ha comunque in rosa ancora tutti e due i portieri della scorsa stagione, ovvero Perin e Di Gregorio. Quest'ultimo ha ricevuto soltanto il sondaggio approfondito del Besiktas: rispedito al mittente. Ecco perché i bianconeri rallentano: studiano l'opzione Vicario (se il Tottenham apre al prestito) e sognano una riapertura (al momento quasi impossibile) per Alisson col Liverpool. Ma la fiducia su Dibu è intatta: l'Aston Villa sta virando su Suzuki del Parma, per cui potrà liberare l'argentino col cuore più leggero nelle prossime settimane. Tempo che la Juve sfrutterà per vagliare anche altre piste.