Liberali come Nico Paz, ciao ciao Milan: sceglie Fabregas. Altro colpo per il Como

MILANO - Non è bastato il pressing in prima persona di Ruben Amorim a mettere il Milan in pole position per Mattia Liberali. Il nuovo allenatore rossonero si era esposto in maniera importante con il ragazzo, mostrandogli in una lunga video-chiamata, il suo piano tecnico-tattico per lui. Amorim aveva prospettato a Liberali un ruolo importante nella batteria dei trequartisti alle spalle di Gonçalo Ramos e seppur si sarebbero dovute limare alcune questioni anche ambientali (Ibrahimovic, due anni fa, ne ostruì il percorso in prima squadra voluto da Paulo Fonseca che lo fece esordire in Serie A il 14 dicembre 2024 contro il Genoa), la pista sembrava essersi riaperta. Ma alle intenzioni di Amorim non è seguita l’immediatezza del Milan, che ha atteso troppo per entrare ufficialmente in contatto con l’entourage del ragazzo e con il Catanzaro per affondare il colpo. E in questa fase di stallo, si è inserito con forza il Como che, come il Sassuolo, stava lavorando già da giorni sul possibile acquisto di Liberali. Ieri, nel tardo pomeriggio, la mossa decisiva con l’accordo di massima sul contratto tra il Como e Liberali, che aveva avuto un colloquio molto importante con Cesc Fabregas, che gli ha illustrato quella che era e che sarà la sua idea di calcio.
Como-Liberali: summit con il Catanzaro
In più, va detto, il Como ha messo sul piatto anche la possibilità di giocare la Champions League (cosa che è arrivata a discapito proprio del Milan e della Juventus all’ultima giornata), anche perché Liberali sarà sicuramente nella lista A della società lacustre visto che rientrerà negli slot dedicati ai calciatori formati dai settori giovanili italiani. Su Liberali c’era stato anche il forte interessamento del Sassuolo, con Alberto Aquilani – suo mister a Catanzaro nell’ultima stagione – che lo avrebbe rivoluto con sé, ma il Milan e soprattutto il Como erano più avanti. Domani è previsto un summit decisivo con il Catanzaro per definire i termini di pagamento dei sei milioni previsti dalla clausola risolutoria, dei quali 3 andranno nelle casse del Milan che, un anno fa, si era garantito il 50% sulla futura rivendita di Liberali da parte del club calabrese. I rossoneri avrebbero potuto prenderlo per soli 3 milioni, ma il tentennamento nel parlare con Alessandro Lucci, agente del ragazzo, è stato determinante per l’inserimento deciso e decisivo del Como che si appresta a portare Liberali agli ordini di Fabregas.