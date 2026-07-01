Liberali come Nico Paz, ciao ciao Milan: sceglie Fabregas. Altro colpo per il Como

MILANO - Non è bastato il pressing in prima persona di Ruben Amorim a mettere il Milan in pole position per Mattia Liberali. Il nuovo allenatore rossonero si era esposto in maniera importante con il ragazzo, mostrandogli in una lunga video-chiamata, il suo piano tecnico-tattico per lui. Amorim aveva prospettato a Liberali un ruolo importante nella batteria dei trequartisti alle spalle di Gonçalo Ramos e seppur si sarebbero dovute limare alcune questioni anche ambientali (Ibrahimovic, due anni fa, ne ostruì il percorso in prima squadra voluto da Paulo Fonseca che lo fece esordire in Serie A il 14 dicembre 2024 contro il Genoa), la pista sembrava essersi riaperta. Ma alle intenzioni di Amorim non è seguita l’immediatezza del Milan, che ha atteso troppo per entrare ufficialmente in contatto con l’entourage del ragazzo e con il Catanzaro per affondare il colpo. E in questa fase di stallo, si è inserito con forza il Como che, come il Sassuolo, stava lavorando già da giorni sul possibile acquisto di Liberali. Ieri, nel tardo pomeriggio, la mossa decisiva con l’accordo di massima sul contratto tra il Como e Liberali, che aveva avuto un colloquio molto importante con Cesc Fabregas, che gli ha illustrato quella che era e che sarà la sua idea di calcio.