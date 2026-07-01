Liverpool, ufficiale l'arrivo di Jaquet: cifre monstre per il difensore 20enne

Il Liverpool mette a segno un nuovo investimento per il futuro della propria difesa assicurandosi Jeremy Jacquet, promettente centrale francese proveniente dal Rennes. Il club inglese aveva già definito l'intesa con il giocatore nei mesi scorsi e ora l'operazione è stata completata. Nonostante un attuale problema alla spalla, il difensore è atteso al pieno recupero in vista dell'inizio della preparazione estiva. L'arrivo di Jacquet conferma la volontà dei Reds di puntare su giovani talenti di prospettiva.
Jacquet pronto per la nuova avventura ad Anfield
Jeremy Jacquet lascia il Rennes dopo aver completato il proprio percorso di crescita nel club che lo ha formato fin dal settore giovanile. A soli 20 anni, il difensore centrale ha già maturato una discreta esperienza in prima squadra, collezionando 33 presenze con la formazione bretone e attirando l'interesse di diverse società europee.
Il Liverpool ha deciso di investire circa 70 milioni di euro per assicurarsi il nazionale francese Under 21, ritenendolo uno dei profili più interessanti della sua generazione. Ora il giocatore sta recuperando da un infortunio alla spalla, ma lo staff medico è fiducioso che possa tornare a disposizione per il raduno estivo.
Jaquet, la prima intervista al Liverpool
Jaquet ha fatto anche la sua prima intervista ai canali ufficiali del club dopo l'annuncio: "Mi sento davvero bene, le prime impressioni sono buone e sono molto felice di iniziare qui. Sono molto felice. Quando vedo le strutture, riesco a vedermi lì. Mi sento bene qui e sono molto entusiasta di iniziare". Sulla scelta del Liverpool: "È un club leggendario, e la filosofia e il progetto del calcio mi hanno davvero colpito. La mia famiglia ed io crediamo di aver fatto la scelta giusta e ci sentiamo davvero felici qui".
L'infortunio e la voglia di essere in campo per il ritiro
Sull'infortunio: "Mi sento molto migliorato e sarò pronto al 100% perché sono un po' in anticipo rispetto al programma. Mi è stato dato il via libera per iniziare un programma di allenamento con il gruppo, ma era un po' tardi per essere con la squadra. Ma con il continuo impegno sarò completamente in forma prima della stagione". Sul ritiro negli Stati Uniti: "Sì, me l'hanno detto. So che la pre-stagione si terrà lì e sono molto entusiasta perché ci saranno le prime partite, le prime sessioni di allenamento con i miei compagni di squadra e spero che vada bene". Sulle caratteristiche: "Sono un giocatore piuttosto atletico e anche veloce, nonostante la mia altezza. Per quanto riguarda le qualità che posso offrire, penso di giocare bene in difesa e sono abbastanza calmo e composto in campo".
L'idolo Van Dijk e la leadership
Sull'idolo Van Dijk: "Ovviamente, sono davvero entusiasta di schierarmi al fianco di un grande giocatore come lui. Penso che sia tra i migliori difensori centrali al mondo attualmente, quindi posso solo imparare da lui. Non mi piace usare la parola 'idolo', nemmeno per i migliori giocatori che ammiro. Ma naturalmente, è un giocatore a cui guardo con ammirazione. Per quanto mi riguarda, è uno dei migliori difensori centrali e se voglio arrivare al vertice devo assorbire il più possibile da lui, ovviamente". Sulla Leadership: "Sì, penso di poter portare quel tipo di leadership gradualmente. Penso che sia qualcosa che accadrà naturalmente da solo. Sono piuttosto loquace in campo, anche se fuori sono riservato. Ma sì, penso che sul campo questo si evolverà in modo naturale".
Tifosi, storia e voglia di vincere
Il difensore poi risponde alla domanda sui video visti dei tifosi e della storia del club: "Sì, ho visto molti video, soprattutto quelli più recenti e soprattutto sul canale YouTube del club, per cercare di vedere cosa succede durante gli allenamenti e per ripercorrere la storia del club. Anche se non ho ancora capito tutto, presto mi metterò al passo con la testa". Sulla voglia di vincere: "Beh, stavo solo pensando tra me e me che voglio provare a riportarne molti altri. Ho visto tutte le coppe e trofei e visto quanti ce ne sono, e ho pensato: 'Wow, voglio davvero far parte della storia di questo club'. Sognato il gol ad Anfield? Ogni giocatore del Liverpool sogni di segnare in questo grande stadio e spero davvero che ciò accada il prima possibile". A chiudere un pensiero sulla felicità della sua famiglia: "Penso che siano davvero, davvero orgogliosi di me. Sono tutti entusiasti e non vedono l'ora che tutto inizi, e che io inizi a fare qualche sessione di allenamento e una serie di partite".
Il Liverpool mette a segno un nuovo investimento per il futuro della propria difesa assicurandosi Jeremy Jacquet, promettente centrale francese proveniente dal Rennes. Il club inglese aveva già definito l'intesa con il giocatore nei mesi scorsi e ora l'operazione è stata completata. Nonostante un attuale problema alla spalla, il difensore è atteso al pieno recupero in vista dell'inizio della preparazione estiva. L'arrivo di Jacquet conferma la volontà dei Reds di puntare su giovani talenti di prospettiva.
Jacquet pronto per la nuova avventura ad Anfield
Jeremy Jacquet lascia il Rennes dopo aver completato il proprio percorso di crescita nel club che lo ha formato fin dal settore giovanile. A soli 20 anni, il difensore centrale ha già maturato una discreta esperienza in prima squadra, collezionando 33 presenze con la formazione bretone e attirando l'interesse di diverse società europee.
Il Liverpool ha deciso di investire circa 70 milioni di euro per assicurarsi il nazionale francese Under 21, ritenendolo uno dei profili più interessanti della sua generazione. Ora il giocatore sta recuperando da un infortunio alla spalla, ma lo staff medico è fiducioso che possa tornare a disposizione per il raduno estivo.