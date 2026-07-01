Liverpool, ufficiale l'arrivo di Jaquet: cifre monstre per il difensore 20enne

Sull'idolo Van Dijk : "Ovviamente, sono davvero entusiasta di schierarmi al fianco di un grande giocatore come lui. Penso che sia tra i migliori difensori centrali al mondo attualmente, quindi posso solo imparare da lui. Non mi piace usare la parola 'idolo', nemmeno per i migliori giocatori che ammiro. Ma naturalmente, è un giocatore a cui guardo con ammirazione. Per quanto mi riguarda, è uno dei migliori difensori centrali e se voglio arrivare al vertice devo assorbire il più possibile da lui , ovviamente". Sulla Leadership: " Sì, penso di poter portare quel tipo di leadership gradualmente . Penso che sia qualcosa che accadrà naturalmente da solo. Sono piuttosto loquace in campo, anche se fuori sono riservato. Ma sì, penso che sul campo questo si evolverà in modo naturale".

Tifosi, storia e voglia di vincere

Il difensore poi risponde alla domanda sui video visti dei tifosi e della storia del club: "Sì, ho visto molti video, soprattutto quelli più recenti e soprattutto sul canale YouTube del club, per cercare di vedere cosa succede durante gli allenamenti e per ripercorrere la storia del club. Anche se non ho ancora capito tutto, presto mi metterò al passo con la testa". Sulla voglia di vincere: "Beh, stavo solo pensando tra me e me che voglio provare a riportarne molti altri. Ho visto tutte le coppe e trofei e visto quanti ce ne sono, e ho pensato: 'Wow, voglio davvero far parte della storia di questo club'. Sognato il gol ad Anfield? Ogni giocatore del Liverpool sogni di segnare in questo grande stadio e spero davvero che ciò accada il prima possibile". A chiudere un pensiero sulla felicità della sua famiglia: "Penso che siano davvero, davvero orgogliosi di me. Sono tutti entusiasti e non vedono l'ora che tutto inizi, e che io inizi a fare qualche sessione di allenamento e una serie di partite".