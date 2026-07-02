Kessie e Lobotka, tandem Juve possibile: più di 40 milioni dal sacrificato! Big d'Europa alla porta

TORINO - Sacrificare l’alfiere per prendersi la scacchiera. Del resto, l’abbondanza è un lusso che la Juve, a meno di 48 ore dalla sottoscrizione del Settlement Agreement con l’Uefa, non può più permettersi. Obbligatorio sottostare alla logica dei compromessi: l’unica via per provare a rinforzare un organico che, a partire dalla prossima stagione, dovrà tornare competitivo a ogni latitudine. Ma se in attacco i bianconeri hanno già messo in conto di dover inscenare una vera e propria rivoluzione, non si potrà fare altrettanto in mediana: o i muscoli di Kessie o il cervello di Lobotka. Per pura asfissia di cassa.
Kessie e Lobotka, solo se...
A meno che questa - dicevamo - non venga rimpinguata dalla cessione di uno dei tanti asset della rosa: Khephren Thuram. L’uscita del francese, infatti, cancellerebbe l’aut aut. O meglio, metterebbe il club nelle condizioni di portare avanti parallelamente i discorsi per Kessie e Lobotka. Ma andiamo con ordine. L’arrivo di Carnevali non ha cambiato di una virgola le esigenze finanziarie del club, rassegnatosi all’idea di dover rinunciare a uno dei tanti big - Yildiz escluso - per colmare il gap della mancata qualificazione in Champions.
Thuram, la situazione mercato
L’indiziato numero uno, fino a poche settimane fa, sembrava Andrea Cambiaso. Tra i pochi ad aver attirato l’interesse di una serie di realtà europee, tra cui Barcellona, Chelsea e Inter. Ma la verità è che i bianconeri preferirebbero evitare di dover rifondare da zero la corsia di sinistra, considerando i contemporanei addii di Kostic e Puczka - per il quale si era paventata l’ipotesi di una promozione in prima squadra come vice Cambiaso, prima che finisse a corredo dell’operazione Ekhator -.
E con l’entourage di Bremer più che deciso a far melina pur di scongiurarne l’addio, è inevitabile che i bianconeri abbiano iniziato a interrogarsi sugli “altri” sacrificabili. Thuram, esattamente come il laterale azzurro, fa gola alle big europee, a cominciare da Liverpool - che ha preso informazioni settimane fa - Paris Saint-Germain e Galatasaray. L’ultima ad aver bussato alla dirigenza bianconera per il suo cartellino.
Juve, la risposta su Thuram
La risposta della Juve? Con un’offerta superiore ai 40 milioni (peraltro la stessa valutazione di Cambiaso) saranno ben lieti di accompagnare il francese alla porta. Senza rimpianti, nella speranza di riuscire a consegnare a Lucio un tandem che garantirebbe fin da subito un salto di qualità non indifferente in mediana. Di offerte vere e proprie, per il momento, non ne sono arrivate. E non è un caso che, infatti, non si siano registrati grossi passi in avanti nei discorsi con gli entourage di Lobotka e Kessie.
Il primo, continua comunque a dribblare le richieste di rinnovo del Napoli, intimorito dalla clausola rescissoria da 25 milioni - valevole solo per l’estero - e dall’ipotesi di perderlo a zero il prossimo giugno. Lo slovacco vuole prima valutare eventuali proposte in arrivo. Se dipendesse da Spalletti, non ci sarebbero dubbi tra lui e Kessie.
I flirt... Mondiali
Ma sa anche che De Laurentiis farà di tutto per osteggiarne la cessione a una diretta concorrente per la Serie A. Motivo per cui è difficile credere che possa chiedere per il suo cartellino meno di 30/35 milioni. Cifra che, al momento, la Juve non può permet- tersi di spendere a centrocampo. Le criticità dietro all’approdo dell’ivoriano, invece, riguardano perlopiù il tema dell’ingaggio. Anche se avrebbe fatto sapere al club di essere disposto ad abbassare copiosamente le sue pretese pur di tornare in Italia al cospetto di Lucio.
I flirt reiterati nel corso del Mondiale negli Stati Uniti lo confermano. Come quello dell’altra sera, a seguito dell’eliminazione della Costa d’Avorio contro la Norvegia: «Io alla Juve? Sì, se ne parla. Fino a qui ho pensato solo al Mondiale ma aggiungo una cosa: sarei un gran bel colpo. In forma e soprattutto svincolato. Difficile chiedere di più. Ora penso a riposarmi. Poi vedremo...».WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti al canale, resta aggiornato LIVE
TORINO - Sacrificare l’alfiere per prendersi la scacchiera. Del resto, l’abbondanza è un lusso che la Juve, a meno di 48 ore dalla sottoscrizione del Settlement Agreement con l’Uefa, non può più permettersi. Obbligatorio sottostare alla logica dei compromessi: l’unica via per provare a rinforzare un organico che, a partire dalla prossima stagione, dovrà tornare competitivo a ogni latitudine. Ma se in attacco i bianconeri hanno già messo in conto di dover inscenare una vera e propria rivoluzione, non si potrà fare altrettanto in mediana: o i muscoli di Kessie o il cervello di Lobotka. Per pura asfissia di cassa.
Kessie e Lobotka, solo se...
A meno che questa - dicevamo - non venga rimpinguata dalla cessione di uno dei tanti asset della rosa: Khephren Thuram. L’uscita del francese, infatti, cancellerebbe l’aut aut. O meglio, metterebbe il club nelle condizioni di portare avanti parallelamente i discorsi per Kessie e Lobotka. Ma andiamo con ordine. L’arrivo di Carnevali non ha cambiato di una virgola le esigenze finanziarie del club, rassegnatosi all’idea di dover rinunciare a uno dei tanti big - Yildiz escluso - per colmare il gap della mancata qualificazione in Champions.