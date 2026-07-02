Kessie e Lobotka, tandem Juve possibile: più di 40 milioni dal sacrificato! Big d'Europa alla porta

Juve, la risposta su Thuram

La risposta della Juve? Con un’offerta superiore ai 40 milioni (peraltro la stessa valutazione di Cambiaso) saranno ben lieti di accompagnare il francese alla porta. Senza rimpianti, nella speranza di riuscire a consegnare a Lucio un tandem che garantirebbe fin da subito un salto di qualità non indifferente in mediana. Di offerte vere e proprie, per il momento, non ne sono arrivate. E non è un caso che, infatti, non si siano registrati grossi passi in avanti nei discorsi con gli entourage di Lobotka e Kessie.