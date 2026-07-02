Tic tac Muharemovic, sprint Juve: quando si chiude, le cifre e il fattore Yildiz

Saranno ore caldissime. Perché la Juve, in relazione alle vicende che stanno investendo Alessandro Bastoni in casa Inter, sa benissimo di dover accelerare per non rischiare di perdere uno degli obiettivi per rinforzare il reparto arretrato. Giovanni Carnevali e Marco Ottolini stanno spingendo al massimo per riportare Tarik Muharemovic alla Continassa. Passo sempre più deciso, anche in relazione al fatto che i discorsi col Bologna per Jhon Lucumi si sono bruscamente interrotti: lo spauracchio di dover trascinare il discorso del colombiano fino a dopo metà luglio, col sempre più probabile inserimento di diversi club della Premier League, sta mettendo la Juve nelle condizioni di chiudere per Muharemovic.
Juve, dialoghi col Sassuolo
Col Sassuolo i dialoghi stanno proseguendo, con una fumata bianca da immaginare in breve tempo: coinciderà verosimilmente col ritorno in Italia del bosniaco al termine delle fatiche Mondiali. Da quel momento in avanti sarà un conto alla rovescia per chiudere un’operazione che da Torino ritengono estremamente vantaggiosa sul piano tecnico ed economico.
Per il primo aspetto, fa la differenza la conoscenza dell’ambiente da parte di Muharemovic e anche la necessità di trovare un difensore affidabile in più, da aggiungere ad una batteria precaria: Lloyd Kelly potrebbe tornare in Inghilterra, mentre Federico Gatti ha le valigie in mano ormai da parecchio tempo.
Il prezzo per l'affare
Per il secondo fronte, invece, fa la differenza una valutazione più leggera: la Juve si sta assicurando uno dei centrali di sinistra più interessanti della Serie A alla metà del suo valore di mercato. Dunque, circa 18 milioni sono già pronti per essere versati al Sassuolo, che da quel momento in avanti potrà muoversi per rinforzare la rosa a disposizione di Alberto Aquilani. Un prezzo che ha ingolosito la Juve, che per provare a tornare grande riparte dalle radici: dagli italiani, come nel caso di Ekhator, e dai prodotti del vivaio, come nella fattispecie che riguarda da vicino Muharemovic.
Anche l’Inter per parecchi mesi ha messo le mani sul centrale difensivo bosniaco: Marotta e Carnevali ne hanno parlato a più riprese. Ma i nerazzurri ad un certo punto hanno battezzato con maggior piglio il profilo di Solet dell’Udinese, anche lui ritenuto esoso: 30 milioni la richiesta dei friulani.E il tentennamento sta favorendo l’inserimento del Como nella trattativa.
Muharemovic, trattativa ai dettagli
La Juve aspetta di capire il giorno esatto in cui Tarik, scovato da Matteo Tognozzi nello stesso periodo in cui portò pure Dean Huijsen alla Continassa, tornerà in Italia dopo l’avventura Mondiale. Restano solo alcuni dettagli da sistemare, ma la trattativa tra i bianconeri e il Sassuolo sta procedendo a passo spedito. E, no, non pare una manovra per stanare il Bologna su Lucumi, visto e considerato che i rossoblù preferiscono aspettare ancora prima di abbassare la richiesta attualmente ferma a 28 milioni di euro, almeno fino al 15 luglio.
Diverse le chiamate e gli scambi di messaggi tra Yildiz e Muharemovic: i due sono grandi amici e il turco non vede l’ora di poter riabbracciare il suo ex compagno, col quale ha condiviso un breve percorso tra Primavera e Next Gen. Anche Spalletti è stato avvertito della possibilità di stringere per il bosniaco a stretto giro: il tecnico aspetta la naturale evoluzione degli eventi.
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Saranno ore caldissime. Perché la Juve, in relazione alle vicende che stanno investendo Alessandro Bastoni in casa Inter, sa benissimo di dover accelerare per non rischiare di perdere uno degli obiettivi per rinforzare il reparto arretrato. Giovanni Carnevali e Marco Ottolini stanno spingendo al massimo per riportare Tarik Muharemovic alla Continassa. Passo sempre più deciso, anche in relazione al fatto che i discorsi col Bologna per Jhon Lucumi si sono bruscamente interrotti: lo spauracchio di dover trascinare il discorso del colombiano fino a dopo metà luglio, col sempre più probabile inserimento di diversi club della Premier League, sta mettendo la Juve nelle condizioni di chiudere per Muharemovic.
Juve, dialoghi col Sassuolo
Col Sassuolo i dialoghi stanno proseguendo, con una fumata bianca da immaginare in breve tempo: coinciderà verosimilmente col ritorno in Italia del bosniaco al termine delle fatiche Mondiali. Da quel momento in avanti sarà un conto alla rovescia per chiudere un’operazione che da Torino ritengono estremamente vantaggiosa sul piano tecnico ed economico.
Per il primo aspetto, fa la differenza la conoscenza dell’ambiente da parte di Muharemovic e anche la necessità di trovare un difensore affidabile in più, da aggiungere ad una batteria precaria: Lloyd Kelly potrebbe tornare in Inghilterra, mentre Federico Gatti ha le valigie in mano ormai da parecchio tempo.