Tic tac Muharemovic, sprint Juve: quando si chiude, le cifre e il fattore Yildiz

Saranno ore caldissime. Perché la Juve, in relazione alle vicende che stanno investendo Alessandro Bastoni in casa Inter, sa benissimo di dover accelerare per non rischiare di perdere uno degli obiettivi per rinforzare il reparto arretrato. Giovanni Carnevali e Marco Ottolini stanno spingendo al massimo per riportare Tarik Muharemovic alla Continassa. Passo sempre più deciso, anche in relazione al fatto che i discorsi col Bologna per Jhon Lucumi si sono bruscamente interrotti: lo spauracchio di dover trascinare il discorso del colombiano fino a dopo metà luglio, col sempre più probabile inserimento di diversi club della Premier League, sta mettendo la Juve nelle condizioni di chiudere per Muharemovic.