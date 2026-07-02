Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Torino, Gineitis può partire: interesse del Celtic

Il lituano non è incedibile, l’agente aveva spiegato: «Se arrivasse un’offerta, la valuteremmo». Rebus Ilic
Andrea Piva
1 min
TorinoCelticCalciomercato
Torino, Gineitis può partire: interesse del Celtic© Marco Canoniero

Solamente una settimana fa, il procuratore di Gvidas Gineitis, Dmitry Vinokurov, si era espresso chiaramente riguardo al futuro del centrocampista: «Il Torino stima molto Gvidas e crede nel suo futuro, lo considera un elemento importante per il progetto. Allo stesso tempo, però, Gvidas è ambizioso: ci sono già state manifestazioni di interesse da parte di alcuni club, se dovesse arrivare un’offerta interessante sia per il Torino che per Gv

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Abbonati ora
Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS