Torino, Gineitis può partire: interesse del Celtic

Solamente una settimana fa, il procuratore di Gvidas Gineitis, Dmitry Vinokurov, si era espresso chiaramente riguardo al futuro del centrocampista: «Il Torino stima molto Gvidas e crede nel suo futuro, lo considera un elemento importante per il progetto. Allo stesso tempo, però, Gvidas è ambizioso: ci sono già state manifestazioni di interesse da parte di alcuni club, se dovesse arrivare un’offerta interessante sia per il Torino che per Gv