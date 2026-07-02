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Anderson al City, cifra record al Nottingham e nuovo rinforzo per Maresca

Il centrocampista, impegnato ai Mondiali con l'Inghilterra, si trasferisce ai Citizens: i dettagli dell'operazione
3 min
AndersonManchester City

Il Manchester City ha ufficializzato l'acquisto di Elliot Anderson, chiudendo una delle operazioni più importanti dell'estate. Dopo l'intesa già raggiunta con il Nottingham Forest nei giorni scorsi, è arrivata anche la conferma del club inglese. Il centrocampista classe 2003 inizierà presto la sua nuova avventura con la maglia dei Citizens. Prima, però, completerà gli impegni con l'Inghilterra ai Mondiali e il periodo di riposo previsto dopo il torneo.

Il Manchester City accoglie Elliot Anderson

L'ufficialità è arrivata attraverso i canali del Manchester City, che ha annunciato l'ingaggio di Elliot Anderson. Il 23enne nazionale inglese si trova attualmente impegnato ai Mondiali con la selezione guidata da Tuchel. Nei giorni scorsi il giocatore ha sostenuto le visite mediche a Kansas City, ricevendo il via libera per il trasferimento.

Una volta conclusa la competizione iridata, Anderson usufruirà delle ferie concordate prima di aggregarsi alla squadra. A quel punto inizierà a lavorare agli ordini del nuovo allenatore Maresca, pronto a inserirlo nel progetto tecnico dei campioni d'Inghilterra.

Operazione da record del City

L'affare rappresenta uno dei trasferimenti più costosi della sessione di mercato. Secondo quanto riportato dai media britannici, il Manchester City avrebbe versato circa 135 milioni di euro al Nottingham Forest per assicurarsi il centrocampista inglese. Una cifra che stabilisce un nuovo record per il club venditore e conferma la grande fiducia dei Citizens nelle qualità del giocatore. Il suo arrivo rafforza la rosa a disposizione di Maresca. L'investimento testimonia la volontà del City di continuare a competere ai massimi livelli sia in patria sia nelle competizioni europee.

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