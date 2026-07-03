Muharemovic alla Juve, è fatta! Inter al palo: il colpo lo chiude Yildiz e Spalletti ha una certezza

I due sono grandi amici e il turco ha premuto sull’acceleratore anche con la Juve pur di ritrovare il suo ex compagno, col quale ha condiviso un breve percorso tra Primavera e Next Gen. Luciano Spalletti è molto incuriosito dall’impatto che può avere il bosniaco in bianconero: il gradimento è totale, sebbene Lucio sia convinto che il centrale abbia ancora margini di miglioramento sia in marcatura che in impostazione.