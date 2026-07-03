Muharemovic alla Juve, è fatta! Inter al palo: il colpo lo chiude Yildiz e Spalletti ha una certezza

Ultimi dettagli da sistemare prima delle firme. Ultimi tasselli prima di poter accogliere a Torino il secondo colpo della gestione Carnevali. L’accelerazione della Juve nelle ultime ore è stata decisiva: tavola apparecchiata per accogliere Tarik Muharemovic alla Continassa. Col Sassuolo i dialoghi stanno proseguendo, con una fumata bianca da immaginare in breve tempo, tra questo fine settimana e i primi giorni della prossima: un cambio di passo che coinciderà col ritorno in Italia del bosniaco al termine delle fatiche Mondiali, terminate dopo la sconfitta ai sedicesimi contro gli Stati Uniti.
Carnevali, il parere su Muharemovic
Da Torino ritengono estremamente vantaggiosa l’operazione: sia sul piano tecnico che sotto il profilo economico. Carnevali ritiene Muharemovic un giocatore forte, pronto per un salto di qualità enorme. Pronto per una sfida come quella bianconera: il biennio al Sassuolo gli è servito per cimentarsi ad alti livelli e per accelerare il processo di maturazione.
Muharemovic, l'operazione
La valutazione light di Tarik, poi, ha certamente contribuito a fugare ogni dubbio: la Juve si sta assicurando uno dei centrali di sinistra più interessanti della Serie A alla metà del suo valore di mercato. Dunque, circa 18 milioni (16 + 2 di bonus) sono già pronti per essere versati al Sassuolo. C’è anche l’accordo col giocatore: cinque anni a poco più di due milioni netti a stagione. Un prezzo che ha ingolosito la Juve, che per provare a tornare grande riparte dalle radici: dagli italiani, come nel caso di Ekhator, e dai prodotti del vivaio, come nella fattispecie che riguarda da vicino Muharemovic, il primo talento made in Next Gen a tornare all’ovile dopo due anni trascorsi lontano da Torino.
Anche l’Inter per parecchi mesi ha sondato il centrale difensivo bosniaco: Marotta e Carnevali ne hanno parlato più volte, anche a gennaio. Ma i nerazzurri non hanno mai nemmeno sfiorato la chiusura della questione, rischiando anche di attirare le sirene della Premier League. I club che si sono fatti sotto, però, non hanno mai fatto breccia nel cuore di Muharemovic.
Yildiz decisivo
La Juve aspetta di capire il giorno esatto in cui Tarik tornerà in Italia dopo l’avventura Mondiale: stimolante per la Bosnia, non semplicissima per il classe 2003, arrivato col fiato corto a giocarsi il torneo più importante della propria carriera. La trattativa tra i bianconeri e il Sassuolo sta procedendo a passo spedito: gli ostacoli sono stati tutti superati. C’è stata anche una variabile determinante per il buon esito della trattativa: la corte serrata di Kenan Yildiz.
I due sono grandi amici e il turco ha premuto sull’acceleratore anche con la Juve pur di ritrovare il suo ex compagno, col quale ha condiviso un breve percorso tra Primavera e Next Gen. Luciano Spalletti è molto incuriosito dall’impatto che può avere il bosniaco in bianconero: il gradimento è totale, sebbene Lucio sia convinto che il centrale abbia ancora margini di miglioramento sia in marcatura che in impostazione.
Ekhator e Muharemovic: i primi colpi Juve
Due aspetti che nel suo modo di vedere il calcio, partendo dalla fluidità della retroguardia, viaggiano di pari passo. Dopo Ekhator, dunque, il prossimo a vestire la maglia della Juve sarà Muharemovic. Rassicurato sulla centralità che avrà nel progetto: non gli mancherà spazio tra campionato, Europa League e Coppa Italia. È il secondo innesto consecutivo che i bianconeri perfezionano con un club di Serie A. L’ultimo prima del doppio blitz di Carnevali? Teun Koopmeiners, due anni fa, dall’Atalanta per 59 milioni di euro.
Lo sguardo all’Italia e alle opportunità da cogliere a livello nazionale sarà sempre più attento. Ma, considerando il modus operandi del nuovo corso, c’è un solo verbo dominante: investire. Molto diverso da spendere. L’instant team immaginato in primavera, nel momento in cui Spalletti ha firmato il rinnovo, non è più così attuale.
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE
Ultimi dettagli da sistemare prima delle firme. Ultimi tasselli prima di poter accogliere a Torino il secondo colpo della gestione Carnevali. L’accelerazione della Juve nelle ultime ore è stata decisiva: tavola apparecchiata per accogliere Tarik Muharemovic alla Continassa. Col Sassuolo i dialoghi stanno proseguendo, con una fumata bianca da immaginare in breve tempo, tra questo fine settimana e i primi giorni della prossima: un cambio di passo che coinciderà col ritorno in Italia del bosniaco al termine delle fatiche Mondiali, terminate dopo la sconfitta ai sedicesimi contro gli Stati Uniti.
Carnevali, il parere su Muharemovic
Da Torino ritengono estremamente vantaggiosa l’operazione: sia sul piano tecnico che sotto il profilo economico. Carnevali ritiene Muharemovic un giocatore forte, pronto per un salto di qualità enorme. Pronto per una sfida come quella bianconera: il biennio al Sassuolo gli è servito per cimentarsi ad alti livelli e per accelerare il processo di maturazione.