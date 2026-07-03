Carnevali, due chiavi per Lucumi alla Juve: quanti milioni porta Kelly e l'attesa strategica

TORINO - Tarik Muharemovic sarà il primo ad arrivare a Torino in ordine di tempo. Ma non è affatto scontato che le manovre del reparto difensivo si fermino al centrale bosniaco, anzi. La Juve non perde assolutamente di vista Jhon Lucumi. I tempi, però, li vuole scandire Carnevali: il giocatore è ancora al Mondiale, ha una clausola da 28 milioni che i bianconeri ritengono inavvicinabile, per cui si aspetta serenamente il 15 luglio prima di sferrare un nuovo assalto. A quel punto la clausola sarà sparita e il difensore colombiano avrà davanti un solo anno di contratto col Bologna, dettaglio che costringerà i rossoblù a trovargli una sistemazione.
Lucumi spera nella Juve
Anche perché per il rinnovo, al momento, non ci sono margini per sedersi al tavolo. Lucumi naturalmente spera nella Juve, anche perché sa benissimo che il mercato che può riguardarlo da vicino dalla Premier League tocca realtà di fascia media.
Alla Continassa, invece, Spalletti lo accoglierebbe a braccia aperte: per personalità e qualità tecniche e fisiche Lucio l’ha identificato tra i rinforzi più graditi per alzare il livello della retroguardia.
Kelly, la situazione
Al contempo, però, Carnevali adesso non intende spingersi oltre i 18 milioni di euro già messi sul piatto nella trattativa col Bologna, quella che riguardava anche Fabio Miretti e il ritorno al Dall’Ara di Joao Mario in prestito. Insomma, la Juve temporeggia. Anche perché prima di tutto sarà necessario valutare con attenzione le prospettive per Lloyd Kelly. Sì, ha diverse squadre che potrebbero sferrare l’assalto in Premier League e il giocatore tornerebbe volentieri in Inghilterra se si rendesse conto che non avrebbe più lo spazio di prima in bianconero.
Carnevali dall’inglese può ottenere un tesoretto notevole: 30/35 milioni, perfetti per arrivare a Lucumi e poi destinare parte della cifra per altri innesti in zone del campo differenti. I Mondiali, in questo senso, non sono gli alleati giusti per finalizzare le cessioni: i tempi sono destinati ad allungarsi, pure per uno come Kelly che non è riuscito a strappare la chiamata di Tuchel.
Bremer resta alla Juve
Su Gleison Bremer, invece, non ci sono novità sostanziali. Il giocatore ha fatto sapere alla Juve di essere disposto a restare, di avere ancora la forza e la testa giusta per proseguire il proprio ciclo a Torino. Anche per via di una totale mancanza di alternative allettanti: il Tottenham, per esempio, si è sfilato molto presto dalla corsa al centrale brasiliano.
Fino al 10 agosto ha una clausola rescissoria da 58 milioni che lo rende inavvicinabile, anche in considerazione del fatto che i top club europei fatichino ad investire quella somma per un giocatore di 29 anni senza un vissuto importante nel grande calcio europeo. Bremer, dunque, al momento resta. Pur continuando ad essere in vetrina: chi si presenta con un’offerta verrà ascoltato, anche per un valore drasticamente minore rispetto a quello della clausola.
Gatti e Rugani, quale futuro?
C’è anche Federico Gatti, poi, nel computo del centrali difensivi da considerare in uscita. Non è fuori dal progetto, ma certamente la sua centralità è notevolmente diminuita nel corso dei mesi. Nonostante abbia giocato molto poco negli ultimi mesi, ha mantenuto una buona lista di estimatori tra Serie A e Premier League. Per lui potrebbe agire il Napoli: Giovanni Manna e anche Max Allegri lo stimano da sempre e se dovesse partire Rafa Marin verosimilmente gli azzurri ci faranno più di un pensierino.
Resta ancora da decifrare, infine, il futuro di Daniele Rugani. Tornato dal prestito alla Fiorentina, il 13 luglio sarà alla Continassa per iniziare il ritiro pre-campionato. Può rappresentare una valida ruota di scorta dietro (anche nei ragionamenti in chiave liste Uefa), ma la Juve sarebbe comunque propensa a lasciarlo partire. A Firenze, per esempio, non disdegnerebbero il suo ritorno, ma soltanto in saldo.
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE
TORINO - Tarik Muharemovic sarà il primo ad arrivare a Torino in ordine di tempo. Ma non è affatto scontato che le manovre del reparto difensivo si fermino al centrale bosniaco, anzi. La Juve non perde assolutamente di vista Jhon Lucumi. I tempi, però, li vuole scandire Carnevali: il giocatore è ancora al Mondiale, ha una clausola da 28 milioni che i bianconeri ritengono inavvicinabile, per cui si aspetta serenamente il 15 luglio prima di sferrare un nuovo assalto. A quel punto la clausola sarà sparita e il difensore colombiano avrà davanti un solo anno di contratto col Bologna, dettaglio che costringerà i rossoblù a trovargli una sistemazione.
Lucumi spera nella Juve
Anche perché per il rinnovo, al momento, non ci sono margini per sedersi al tavolo. Lucumi naturalmente spera nella Juve, anche perché sa benissimo che il mercato che può riguardarlo da vicino dalla Premier League tocca realtà di fascia media.
Alla Continassa, invece, Spalletti lo accoglierebbe a braccia aperte: per personalità e qualità tecniche e fisiche Lucio l’ha identificato tra i rinforzi più graditi per alzare il livello della retroguardia.