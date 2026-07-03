Carnevali, due chiavi per Lucumi alla Juve: quanti milioni porta Kelly e l'attesa strategica

Gatti e Rugani, quale futuro?

C’è anche Federico Gatti, poi, nel computo del centrali difensivi da considerare in uscita. Non è fuori dal progetto, ma certamente la sua centralità è notevolmente diminuita nel corso dei mesi. Nonostante abbia giocato molto poco negli ultimi mesi, ha mantenuto una buona lista di estimatori tra Serie A e Premier League. Per lui potrebbe agire il Napoli: Giovanni Manna e anche Max Allegri lo stimano da sempre e se dovesse partire Rafa Marin verosimilmente gli azzurri ci faranno più di un pensierino.