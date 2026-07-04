Calciomercato Juve, non solo Kolo Muani e Muharemovic: riappare Goretzka e il nome in pole per la porta

Perfezionare il loro approdo alla Juventus, in parallelo, entro il 13 luglio. Missione difficile, ma non impossibile, eventualmente anche senza cessioni. Randal Kolo Muani e Tarik Muharemovic sono i due obiettivi più vicini. I due giocatori per i quali Giovanni Carnevali e Marco Ottolini hanno mosso i passi più importanti, anche nelle ultime ore. Partendo dall’attaccante francese: la prima offerta da 33 milioni al Psg è stata rispedita al mittente. Ma i due club hanno tutto l’interesse ad accorciare i tempi e ad arrivare alla conclusione dell’affare. La Juve, sulla valutazione del giocatore, non ha dubbi: 40 milioni non li verserà mai ai parigini. Una scelta legata soprattutto alla svalutazione di Kolo Muani negli ultimi due anni: soltanto a Torino ha trovato continuità in termini di minutaggio e rendimento.
Kolo Muani, la strategia
Inutile, dunque, svenarsi per riportarlo alla Continassa: il rilancio può essere ipotizzato a 35, con un prestito con un riscatto condizionato. Con una formula, cioè, che permetta alla Juve di gestirlo in maniera più light a bilancio. L’accordo col giocatore è già stato raggiunto: contratto quinquennale da 5 milioni netti. La volontà di chiudere in fretta c’è. Ma Carnevali vuole ponderare la prossima mossa: ogni milione offerto andrà pesato, soprattutto per un elemento come Kolo Muani che fatica ad attirare altre pretendenti di pari livello. Luciano Spalletti aspetta il buon esito della trattativa, ma senza la necessità di forzare la mano: anche il tecnico ha la stessa linea di pensiero societaria sul valore economico del ragazzo, da prendere soltanto alle giuste condizioni. Al netto delle frizioni tra i due club, che ormai appartengono solamente al passato “comolliano”.
Strada spianta per Muharemovic
Profuma di futuro anche la trattativa per Muharemovic. Col bosniaco strada ancora più spianata: può arrivare a Torino per circa 18 milioni di euro dal Sassuolo. Ingaggio da poco più di 2 milioni l’anno per cinque stagioni. A breve atterrerà in patria dopo le fatiche Mondiali, dopodiché si sposterà in Italia.
Non è escluso che, non appena le due società formalizzeranno tutti i dettagli dell’operazione, possa svolgere le visite mediche col club bianconero già la settimana prossima. Poi, ovviamente, andrebbe in vacanza per smaltire la stanchezza accumulata con la nazionale bosniaca. Per la porta, i nomi in pole position sono sempre gli stessi: Emiliano Dibu Martinez e Guglielmo Vicario. Per l’argentino, la Juve è irremovibile: non intende versare all’Aston Villa i 10 milioni richiesti per il cartellino, considerando il peso di un ingaggio da top player che a Torino si dovrebbero accollare per l’estremo difensore.
Juve-Goretzka cantiere aperto
Per l’italiano, invece, non c’è fretta: fino a quando il Tottenham non apre all’ipotesi del prestito la Juve non farà la prima mossa. Anche perché è già chiaro che De Zerbi ripartirà dalla coppia Kinsky-Dubravka. Pare tardivo, invece, il sondaggio bianconero per Zion Suzuki del Parma: è già promesso sposo del Leeds, con gli emiliani che stanno chiudendo la sua cessione per circa 30 milioni di euro. Troppi per la Juve, che avrebbe immaginato un affondo con altri presupposti. Nel frattempo, sempre in tema portieri, la settimana prossima Carnevali incontrerà Federico Pastorello. Per affrontare il tema Arthur, per il quale si cercherà una nuova sistemazione, ma anche per mettere le basi per un’intesa che riguardi Lorenzo Palmisani. Assistito da Pastorello, di proprietà del Frosinone, è finito in orbita Juve. Poi? Poi c’è Goretzka: i bianconeri hanno riattivato i canali, e sono ricominciate anche le valutazioni.
Perfezionare il loro approdo alla Juventus, in parallelo, entro il 13 luglio. Missione difficile, ma non impossibile, eventualmente anche senza cessioni. Randal Kolo Muani e Tarik Muharemovic sono i due obiettivi più vicini. I due giocatori per i quali Giovanni Carnevali e Marco Ottolini hanno mosso i passi più importanti, anche nelle ultime ore. Partendo dall’attaccante francese: la prima offerta da 33 milioni al Psg è stata rispedita al mittente. Ma i due club hanno tutto l’interesse ad accorciare i tempi e ad arrivare alla conclusione dell’affare. La Juve, sulla valutazione del giocatore, non ha dubbi: 40 milioni non li verserà mai ai parigini. Una scelta legata soprattutto alla svalutazione di Kolo Muani negli ultimi due anni: soltanto a Torino ha trovato continuità in termini di minutaggio e rendimento.
Kolo Muani, la strategia
Inutile, dunque, svenarsi per riportarlo alla Continassa: il rilancio può essere ipotizzato a 35, con un prestito con un riscatto condizionato. Con una formula, cioè, che permetta alla Juve di gestirlo in maniera più light a bilancio. L’accordo col giocatore è già stato raggiunto: contratto quinquennale da 5 milioni netti. La volontà di chiudere in fretta c’è. Ma Carnevali vuole ponderare la prossima mossa: ogni milione offerto andrà pesato, soprattutto per un elemento come Kolo Muani che fatica ad attirare altre pretendenti di pari livello. Luciano Spalletti aspetta il buon esito della trattativa, ma senza la necessità di forzare la mano: anche il tecnico ha la stessa linea di pensiero societaria sul valore economico del ragazzo, da prendere soltanto alle giuste condizioni. Al netto delle frizioni tra i due club, che ormai appartengono solamente al passato “comolliano”.