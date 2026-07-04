Calciomercato Juve, non solo Kolo Muani e Muharemovic: riappare Goretzka e il nome in pole per la porta

Perfezionare il loro approdo alla Juventus, in parallelo, entro il 13 luglio. Missione difficile, ma non impossibile, eventualmente anche senza cessioni. Randal Kolo Muani e Tarik Muharemovic sono i due obiettivi più vicini. I due giocatori per i quali Giovanni Carnevali e Marco Ottolini hanno mosso i passi più importanti, anche nelle ultime ore. Partendo dall’attaccante francese: la prima offerta da 33 milioni al Psg è stata rispedita al mittente. Ma i due club hanno tutto l’interesse ad accorciare i tempi e ad arrivare alla conclusione dell’affare. La Juve, sulla valutazione del giocatore, non ha dubbi: 40 milioni non li verserà mai ai parigini. Una scelta legata soprattutto alla svalutazione di Kolo Muani negli ultimi due anni: soltanto a Torino ha trovato continuità in termini di minutaggio e rendimento.