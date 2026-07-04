Gila-Milan: c'è il sì del centrale. Amorim, altro colpo! Ingaggio super da 4,5 milioni

Il futuro di Mario Gila ha assunto una trama degna di una spy-story con continui colpi di scena a tenere tutti col fiato in sospeso. Alla fine - proprio come ogni thriller che si rispetti - è arrivato il finale a sorpresa. A sorridere il Milan che ha piazzato il blitz vincente sul filo del traguardo. E pensare che a metà giugno nella corsa al centrale spagnolo della Lazio era balzato in pole position il Napoli, pronto ad esaudire la richiesta di Max Allegri che avrebbe voluto allenare il difensore classe 2000 già nella corsa stagione al Milan. Un nome fatto a gran voce durante la finestra di trattative di gennaio ma non ascoltato e tantomeno esaudito dalla proprietà rossonera, che adesso invece si appresta clamorosamente a regalarlo al nuovo allenatore milanista Ruben Amorim . Nelle ultime 48 ore, infatti, si è intensificato il pressing del Diavolo per Gila. Intesa raggiunta con l’agente Alejandro Camano per uno stipendio notevolmente superiore (4,5 milioni netti a stagione) rispetto a quello concordato qualche settimana fa col Napoli (3 milioni annui). La mossa che ha permesso ai rossoneri di recuperare terreno e scavalcare i partenopei, assicurandosi il roccioso difensore scuola Real Madrid.

Gila, sorpasso Milan

Proprio i Blancos giocano ancora un ruolo non affatto secondario nella vicenda, visto che a loro spetta il 50% sulla vendita. Tradotto: il presidente laziale Claudio Lotito è costretto a tenere il prezzo alto e continua pertanto a chiedere 30 milioni per vendere il proprio gioiello. Tanti, forse troppi per un calciatore di indubbio valore ma in scadenza tra soli 11 mesi. Ecco perché il Diavolo resta ottimista di chiudere a cifre inferiori. Con la data di lunedì da segnare con un circoletto rosso sul calendario; poiché quel giorno andrà in scena il summit per provare a chiudere l’operazione. Tra l’altro fino a ieri mattina l’offerta migliore a Formello era stata quella arrivata dall’Atalanta: 20 milioni più 5 di bonus. Proposta importante ma non ancora sufficiente secondo il club capitolino. Tra l’altro - nonostante il feeling tra Sarri e Gila - il calciatore non è mai sembrato particolarmente allettato dalla Dea e ha pertanto declinato le avance nerazzurre. Ergo aspettava altro. Il Napoli, però, è rimasto fermo alla proposta da 18 milioni più il prestito di Rafa Marin (respinta dalla Lazio già dieci giorni fa), decidendo di non rilanciare. Et voilà: il Milan ha potuto piazzare il sorpasso.

Gila vede rossonero

Gerry Cardinale adesso appare pronto ad accelerare per piazzare il secondo colpo di mercato dopo Gonçalo Ramos. Affare da 25 milioni. Come il portoghese pure Gila era in cima alla lista dei desideri degli ex rossoneri Tare e Allegri. Incredibile ma vero. Un curioso scherzo del destino che renderà ancora più piccante la sfida a distanza tra Napoli e Milan in questa stagione. Per il difensore iberico aveva manifestato un certo interesse pure l’Atletico Madrid, ma il Milan ha bruciato tutti. Anche se Lotito spera tuttora di scatenare un’asta al rialzo tra i vari club sulle tracce di Gila per incassare il più possibile dall’addio di un elemento in scadenza nel 2027 e che spinge per andare via, dopo aver rifiutato in diverse occasioni il rinnovo offerto dalla Lazio. Spoiler: il suo desiderio alla fine sarà esaudito. Col Milan deciso ora a chiudere in fretta. Gila vede davvero rossonero. E il Diavolo lo aspetta a braccia aperte.