Chalobah dice Inter ma il Como di Suwarso ha alzato l’offerta a 30 milioni. Il Chelsea ne vuole 40

MILANO - Trevoh Chalobah ha detto sì all’Inter. I suoi procuratori sono stati avvistati a Milano per chiudere con il club nerazzurro che - forte della volontà dell’inglese - ha superato il Como che ieri ha comunque presentato al Chelsea una seconda offerta da 30 milioni (28 di parte fissa più due di bonus) confidando di riuscire comunque a convincere Chalobah dopo aver ottenuto il sì dei blues. L’Inter era partita di rincorsa, un po’ perché rallentata dall’operazione Palestra (finito proprio al Chelsea), un po’ perché dovevano essere fatte le ultime valutazioni su Oumar Solet, sedotto e abbandonato (l’Udinese a questo punto ha rimesso il francese sul mercato). Ora invece si sente in pole position per un giocatore che negli anni è stato più volte abbinato ai destini nerazzurri senza che però si arrivasse mai alla fumata bianca. Ai tempi Chalobah era stato anche un esubero nel Chelsea, mentre nell’utlima stagione ha trovato continuità di rendimento, tanto da convincere Tuchel ad arruolarlo per la spedizione mondiale dell’Inghilterra dove però - al momento - il centrale non è ancora riuscito a mettere piede in campo. Questo (ovviamente) non influenza agli occhi del club di Stamford Bridge la valutazione del difensore centrale. E l’Inter sa che solo a fronte di una valutazione del cartellino pari a 40 milioni (potrebbero bastarne anche 35 più i soliti bonus) può arrivare la fumata bianca. Cifra molto importante (per Solet i nerazzurri contavano di spenderne una decina in meno) ma risulta difficile pensare che il Chelsea faccia sconti importanti anche perché Chalobah ha mercato, come dimostra l’insistenza del Como. L’Inter ha in mano i famosi 45 milioni destinati a Palestra ma nelle valutazioni va anche pesata l’importanza dell’obiettivo: Palestra era il primo giocatore chiesto da Chivu (che attendeva pure gli arrivi di Solet e Curtis Jones) e doveva andare a sostituire un “titolarissimo” vale a dire Dumfries.