Dumfries saluta l'Inter e vola al Real Madrid: è ufficiale, i dettagli

Dumfries saluta l'Inter e lo fa dopo cinque stagioni per approdare al Real Madrid. Una trattativa fatta e finita già nel mese di giugno con i blancos certi di pagare la clausola rescissoria da 20 milioni per l'esterno olandese e di assicurarsi un giocatore di livello Mondiale. Denzel si è reso protagonista in maglia nerazzurra e con quella della sua nazionale fino ai sedicesimi della rassegna iridata, poi persi contro il Marocco ai rigori. Ora per lui è tempo di iniziare una nuova avventura, lontano dall'Italia.
I comunicati di Inter e Real Madrid
Sono arrivati insieme, o quasi, i due comunicati di Inter e Real Madrid per ufficializzare la cessione (lato nerazzurro) e l'arrivo (dei blancos) per Dumfries. "FC Internazionale Milano comunica il trasferimento di Denzel Dumfries al Real Madrid C. F. Il giocatore olandese si trasferisce a titolo definitivo in seguito all’attivazione della clausola rescissoria" scrive il club milanese.
"Real Madrid C. F. e Inter Milano hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del giocatore Denzel Dumfries, che è legato al nostro club per le prossime quattro stagioni, fino al 30 giugno 2030" aggiunge quello degli spagnoli con il dettaglio del contratto.
Il saluto dell'Inter a Dumfries
All'interno del comunicato dell'Inter c'è anche un lungo testo a ripercorrere le gesta di Dumfries in nerazzurro: "Forse ci siamo tutti innamorati di Denzel Dumfries quando quel giorno all’Olimpico, dopo aver salvato un gol fatto immolandosi in difesa, si è lanciato in avanti, col suo passo incontenibile, andando a concludere l’azione con un tuffo di testa, per il suo primo gol con la maglia dell’Inter. O forse in quella sera a Lecce, in pieno recupero, un’altra zampata in area, una corsa di felicità pura, quella dei bambini".
"Eppure, a differenza dei piccoli, Denzel ha sempre avuto quel suo sguardo serio, del quale ugualmente ci siamo innamorati. O forse ancora, ci è piaciuto come interpretava i derby, quelle autentiche battaglie sulla fascia, scontri alla vecchia maniera, senza risparmiarsi. In fondo, l’unico cartellino rosso di questi cinque anni è arrivato proprio nel derby della Madonnina, nella notte della Seconda Stella. Un’altra notte di amore? Quella in Arabia Saudita, una doppietta da annali del calcio in Supercoppa Italiana contro l’Atalanta. D’altronde, in certe notti, Denzel Justus Morris Dumfries sembrava venire dallo spazio".
La doppietta al Barcellona e quella in Como-Inter
E continua: "Chiedere a chi era al Montjuic, Barcellona-Inter, semifinale di andata di Champions League. Un gol in rovesciata, uno di testa. Prima ancora, l’assist per Thuram. Sommando le giocate nel match leggendario di San Siro fanno 2 gol e 3 assist tra andata e ritorno. Ancora: a Monaco di Baviera, nella notte più buia, Denzel amareggiato con la medaglia al collo va a salutare i tifosi nerazzurri presenti sugli spalti. Di nuovo: la sua energia in Como-Inter, due gol per la spallata scudetto, via a scivolare in ginocchio, le braccia incrociate, finalmente il sorriso. Lo stesso delle feste Scudetto, in campo a baciare lo stemma e sul bus a comandare. Cinque anni di cose belle: l’affetto e la stima della gente sempre ricambiato con sudore e consistenza in campo. Gol e assist, tanti: 207 partite, 27 reti, 28 assist, 8 trofei. C’è un momento per tutto, nel calcio. Per scoprirsi, quando si sbarca per la prima volta in un nuovo pianeta. 2021, l’arrivo dal PSV: qualche settimana per capire, poi per far vedere di essere l’olandese volante. Sgasate sulla fascia destra, presenza fissa in area: cross e palloni dalla sinistra arpionati e scagliati in porta, di piede o di testa. Una furia. Nella passata stagione il record di gol personali, 11, e anche l’emozione di indossare la fascia di capitano dell’Inter, proprio contro il Feyenoord, lui di Rotterdam, cresciuto nello Sparta".
Il momento "dell'arrivederci"
E chiude: "Il momento dell’arrivederci arriva dopo una stagione trionfale, quella del Double. Marchiata pesantemente da quella doppietta a Como, ma non solo. Il ritorno in campo, dopo lo stop per mesi per infortunio, è coinciso con lo sprint finale. E, poi, con la grande festa, nella quale come sempre Denzel è stato protagonista: trascinatore e personaggio, con quell’interismo che lo ha sempre pervaso, dal primo momento a Milano. Per Denzel, San Siro e Milano saranno sempre casa. Quella in cui risuonerà, sempre e comunque, quel DEN-ZEL DUM-FRIES contagioso, che pare di sentirlo anche solo leggendolo. In bocca al lupo, Denzel: è stato bello vincere insieme!".
Il video saluto di Dumfries
Sui social l'Inter assieme a Dumfries hanno postato anche un video saluto congiunto: "È arrivato il momento di salutare qualcosa che significa tantissimo per me, l'Inter. Questi cinque anni sono stati un viaggio incredibile, fatti di momenti bellissimi, di grandi gioie e qualche difficoltà (l'infortunio ndr). Il ragazzo che è arrivato per la prima avventura all'estero lascia oggi come uomo, riparte padre di tre figli e con il cuore pieno di gratitudine e ricordi preziosi. Prima di tutto voglio ringraziare i miei compagni di squadra che ho avuto il privilegio di conoscere in questi anni. Ogni viaggio, ogni allenamento e partita sono stati speciali. Abbiamo riso assieme, festeggiato e a volte sofferto. Dal profondo del mio cuore dico grazie. Vorrei anche ringraziare tutti i membri dello staff con cui ho lavorato durante il mio periodo all'Inter. Siete diventati una famiglia. Insieme abbiamo vinto tantissimo: due scudetti, tre Coppa Italia e tre Supercoppa Italiana e gli indimenticabili cammini in Champions. Sono ricordi che porterò con me per sempre. Alla fine un ringraziamento speciale va a tutti i tifosi. Il vostro sostegno è sempre stato incredibile e non l'ho mai dato per scontato. Fin dal primo giorno ho dato tutto me stesso per questi colori e per questo club. Adesso è arrivato il momento dei saluti: non è un addio ma un arrivederci".
Dumfries saluta l'Inter e lo fa dopo cinque stagioni per approdare al Real Madrid. Una trattativa fatta e finita già nel mese di giugno con i blancos certi di pagare la clausola rescissoria da 20 milioni per l'esterno olandese e di assicurarsi un giocatore di livello Mondiale. Denzel si è reso protagonista in maglia nerazzurra e con quella della sua nazionale fino ai sedicesimi della rassegna iridata, poi persi contro il Marocco ai rigori. Ora per lui è tempo di iniziare una nuova avventura, lontano dall'Italia.
I comunicati di Inter e Real Madrid
Sono arrivati insieme, o quasi, i due comunicati di Inter e Real Madrid per ufficializzare la cessione (lato nerazzurro) e l'arrivo (dei blancos) per Dumfries. "FC Internazionale Milano comunica il trasferimento di Denzel Dumfries al Real Madrid C. F. Il giocatore olandese si trasferisce a titolo definitivo in seguito all’attivazione della clausola rescissoria" scrive il club milanese.
"Real Madrid C. F. e Inter Milano hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del giocatore Denzel Dumfries, che è legato al nostro club per le prossime quattro stagioni, fino al 30 giugno 2030" aggiunge quello degli spagnoli con il dettaglio del contratto.