Dumfries saluta l'Inter e vola al Real Madrid: è ufficiale, i dettagli

E chiude: "Il momento dell’arrivederci arriva dopo una stagione trionfale, quella del Double. Marchiata pesantemente da quella doppietta a Como, ma non solo. Il ritorno in campo, dopo lo stop per mesi per infortunio, è coinciso con lo sprint finale. E, poi, con la grande festa, nella quale come sempre Denzel è stato protagonista: trascinatore e personaggio, con quell’interismo che lo ha sempre pervaso, dal primo momento a Milano. Per Denzel, San Siro e Milano saranno sempre casa. Quella in cui risuonerà, sempre e comunque, quel DEN-ZEL DUM-FRIES contagioso, che pare di sentirlo anche solo leggendolo. In bocca al lupo, Denzel: è stato bello vincere insieme!".

Il video saluto di Dumfries

Sui social l'Inter assieme a Dumfries hanno postato anche un video saluto congiunto: "È arrivato il momento di salutare qualcosa che significa tantissimo per me, l'Inter. Questi cinque anni sono stati un viaggio incredibile, fatti di momenti bellissimi, di grandi gioie e qualche difficoltà (l'infortunio ndr). Il ragazzo che è arrivato per la prima avventura all'estero lascia oggi come uomo, riparte padre di tre figli e con il cuore pieno di gratitudine e ricordi preziosi. Prima di tutto voglio ringraziare i miei compagni di squadra che ho avuto il privilegio di conoscere in questi anni. Ogni viaggio, ogni allenamento e partita sono stati speciali. Abbiamo riso assieme, festeggiato e a volte sofferto. Dal profondo del mio cuore dico grazie. Vorrei anche ringraziare tutti i membri dello staff con cui ho lavorato durante il mio periodo all'Inter. Siete diventati una famiglia. Insieme abbiamo vinto tantissimo: due scudetti, tre Coppa Italia e tre Supercoppa Italiana e gli indimenticabili cammini in Champions. Sono ricordi che porterò con me per sempre. Alla fine un ringraziamento speciale va a tutti i tifosi. Il vostro sostegno è sempre stato incredibile e non l'ho mai dato per scontato. Fin dal primo giorno ho dato tutto me stesso per questi colori e per questo club. Adesso è arrivato il momento dei saluti: non è un addio ma un arrivederci".