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"Olise resta al Bayern Monaco": arriva l'annuncio che non lascia dubbi

Upamecano, compagno di squadra e Nazionale del classe 2001, chiude le porte a un possibile passaggio del francese al Real Madrid
3 min
oliseUpamecanoReal Madrid

Michael Olise non si muoverà dal Bayern Monaco nonostante la corte serrata del Real Madrid e l'interesse di altre big d'Europa. A spegnere le speranze dei Blancos di avere il 24enne francese è stato la scorsa notte il suo compagno di nazionale e di squadra Dayot Upamecano, che ad una precisa domanda ha risposto senza esitazioni "Olise? Resta, resta". Qualche giorno fa, il presidente del Bayern, Herbert Hainer, aveva detto, riferendosi al suo collega del Real: "Dite a Florentino di non fargli perdere tempo, Olise non è in vendita. Non verrà ceduto".

Olise, stagione da record con il Bayern Monaco

Il classe 2001, impegnato attualmente al Mondiale con la Francia, è reduce da una stagione incredibile, la migliore fin qui della sua breve carriera: in 52 presenze complessive, infatti, ha messo a referto ben 22 reti servendo addirittura 31 assist ai compagni. Numeri clamorosi che hanno attirato su di lui l'interesse di diversi top club europei, tra cui, appunto, il Real Madrid, pronto a una vera e propria rivoluzione con José Mourinho dopo aver chiuso la stagione con "zero titoli", espressione coniata appunto dallo Special One.

Bayern Monaco pronto a blindare Michael Olise

Nonostante il contratto di Olise con il Bayern Monaco scadrà a giugno 2029, i tedeschi sarebbero pronti a blindarlo mettendo sul piatto un nuovo quinquennale con un notevole ritocco dell'ingaggio: il francese passerebbe da 15 a 25 milioni di euro lordi a stagione. La sua valutazione, intanto, è già schizzata alle stelle e Florentino Perez, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe pronto a mettere sul piatto addirittura 220 milioni di euro. I bavaresi, in ogni caso, non hanno alcuna intenzione di lasciarlo partire. Real Madrid, ed eventuali pretendenti, sono avvisati. 

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