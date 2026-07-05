"Leao via dal Milan, ha detto sì a un club di Premier. Dopo 200 milioni spesi è pronta la reunion"

Il futuro di Rafael Leao potrebbe essere lontano dal Milan. Chiusa la stagione con la mancata qualificazione alla Champions League, i rossoneri hanno attuato una vera e propria rivoluzione. Il portoghese si è messo sul mercato, con parole dal sapore d'addio. Neanche l'arrivo di Ruben Amorim in panchina e del nuovo attaccante Gonçalo Ramos avrebbero cambiato i suoi piani: adesso sull'ex Lille c'è un club di Premier League che avrebbe deciso di fare davvero sul serio.
Il Tottenham punta Rafael Leao
Dopo aver speso oltre 200 milioni di euro per Sandro Tonali dal Newcastle e Mateus Fernandes dal West Ham, il Tottenham di Roberto De Zerbi avrebbe messo nel mirino anche Rafael Leao. Chiusa la stagione con la salvezza, gli Spurs vogliono cambiare marcia e tornare a lottare per le primissime posizioni della Premier League, con dimostrano i grandi investimenti chiusi fin qui.
Leao, la posizione del Milan
Il Tottenham punta un esterno sinistro e il profilo del calciatore rossonero piace tanto. Rifiutate le (ricche) avance del Galatasaray, Rafael Leao non ha mai nascosto la volontà di giocare in Premier League. Come riportano dall'Inghilterra, il classe 1999 avrebbe aperto alla possibilità di trasferirsi alla corte di Roberto De Zerbi. Il Milan non si opporrebbe a un'eventuale cessione e avrebbe stabilito il prezzo: 60-70 milioni. Se l'operazione dovesse andare a buon fine, Rafael Leao ritroverebbe Sandro Tonali, con cui ha vinto uno scudetto in rossonero con Stefano Pioli in panchina.
I numeri di Leao al Milan
Arrivato in Italia nell'estate del 2019/20, Rafael Leao ha giocato 291 partite in rossonero, segnando 80 gol e fornendo 65 assist. LA stagione 2021/22 è stata una delle migliori in termini di numeri e risultati: 11 gol e 10 assist in 34 partite in Serie A con la vittoria dello scudetto. Nel suo palmares conta anche una Supercoppa Italiana vinta nel 2024/25. Il classe 1999 sta anche giocando il Mondiale con il Portogallo. Fin qui ha disputato quattro partite, segnando un gol e fornendo un assist.
Il futuro di Rafael Leao potrebbe essere lontano dal Milan. Chiusa la stagione con la mancata qualificazione alla Champions League, i rossoneri hanno attuato una vera e propria rivoluzione. Il portoghese si è messo sul mercato, con parole dal sapore d'addio. Neanche l'arrivo di Ruben Amorim in panchina e del nuovo attaccante Gonçalo Ramos avrebbero cambiato i suoi piani: adesso sull'ex Lille c'è un club di Premier League che avrebbe deciso di fare davvero sul serio.
Il Tottenham punta Rafael Leao
Dopo aver speso oltre 200 milioni di euro per Sandro Tonali dal Newcastle e Mateus Fernandes dal West Ham, il Tottenham di Roberto De Zerbi avrebbe messo nel mirino anche Rafael Leao. Chiusa la stagione con la salvezza, gli Spurs vogliono cambiare marcia e tornare a lottare per le primissime posizioni della Premier League, con dimostrano i grandi investimenti chiusi fin qui.