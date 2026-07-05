"Leao via dal Milan, ha detto sì a un club di Premier. Dopo 200 milioni spesi è pronta la reunion"

I numeri di Leao al Milan

Arrivato in Italia nell'estate del 2019/20, Rafael Leao ha giocato 291 partite in rossonero, segnando 80 gol e fornendo 65 assist. LA stagione 2021/22 è stata una delle migliori in termini di numeri e risultati: 11 gol e 10 assist in 34 partite in Serie A con la vittoria dello scudetto. Nel suo palmares conta anche una Supercoppa Italiana vinta nel 2024/25. Il classe 1999 sta anche giocando il Mondiale con il Portogallo. Fin qui ha disputato quattro partite, segnando un gol e fornendo un assist.