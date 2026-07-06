Spalletti ossessionato, chiama Carnevali per il colpo Juve: vuole solo lui nella palude!

Spalletti, con il Mondiale...

Ma è inevitabile che nei discorsi finisca pure Brahim Diaz. L’unico profilo per il quale Lucio si sarebbe detto disposto ad attendere anche l’ultimo giorno di mercato. Non ha bisogno di testarne le condizioni, trovargli una collocazione in campo o - ancora - di studiarne al dettaglio limiti e velleità. Quella fase è già bella che passata: negli ultimi mesi si è guardato decine di suoi spezzoni tra le fila del Real. Il Mondiale, semmai, ha rinforzato ancor di più le sue convinzioni. E cioè che con il marocchino in campo sarebbe tutto più semplice.