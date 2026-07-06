Spalletti ossessionato, chiama Carnevali per il colpo Juve: vuole solo lui nella palude!

TORINO - Isolato da tutto e tutti, con lo sguardo fisso verso la tv. Luciano Spalletti l’ha trascorsa così la sua ultima notte toscana prima del rientro a Torino. Proprio lui, che di quel posto ne rimpiange quotidianamente i colori, la quiete, i profumi. Tutta colpa di un’ossessione sacrosanta. Di un’ipotesi che - per quanto complessa e difficilmente percorribile - continua a elettrizzarlo al punto da perdere letteralmente il sonno. Quella di allenare in bianconero Brahim Diaz. Ecco, se esiste un filo rosso o una linea di continuità che unisce la precedente gestione di Damien Comolli con quella del neo ad Giovanni Carnevali, va trovata proprio in quel nome sussurrato - e poi ribadito con forza a entrambi - da Luciano Spalletti. Della serie: «Fate di tutto per portarmi Brahim perché come lui non c’è nessun altro».
Brahim Diaz, Spalletti chiama Carnevali
E a margine del match vinto dal Marocco contro il Canada - peraltro grazie a una prova straripante del fantasista marocchino, entrato in entrambi i gol e diventato il giocatore con più assist in un Mondiale (4) nella storia del calcio africano - Lucio non ha perso occasione per ribadire telefonicamente il concetto a Carnevali.
Dopo la missione dell’ad in Versilia, i due si rincontreranno questa mattina alla Continassa, a meno di una settimana dalla ripresa dei lavori, per fare il punto della situazione sulle varie trattative di mercato. A cominciare da Kolo Muani e Muharemovic: i profili che il tecnico bianconero spera di abbracciare già lunedì prossimo.
Spalletti, con il Mondiale...
Ma è inevitabile che nei discorsi finisca pure Brahim Diaz. L’unico profilo per il quale Lucio si sarebbe detto disposto ad attendere anche l’ultimo giorno di mercato. Non ha bisogno di testarne le condizioni, trovargli una collocazione in campo o - ancora - di studiarne al dettaglio limiti e velleità. Quella fase è già bella che passata: negli ultimi mesi si è guardato decine di suoi spezzoni tra le fila del Real. Il Mondiale, semmai, ha rinforzato ancor di più le sue convinzioni. E cioè che con il marocchino in campo sarebbe tutto più semplice.
"La palude della trequarti"
Per lui come per la sua Juve, tuttora alla disperata ricerca di un giocatore che “sappia abitare la palude della trequarti”. E se dovesse arrivare sul gong del mercato è probabile che Lucio sarebbe ben disposto a lanciarlo dal primo pochi giorni più tardi contro il Milan.
Sulla falsariga di quanto fece l’Inter nel 2010 con Sneijder, schierato titolare a poche ore dall’approdo in Italia proprio contro i rossoneri. E fa specie che sulla panchina dei nerazzurri sedesse Mourinho. Lo stesso allenatore con cui Brahim spera di poter lavorare nel corso della prossima stagione.
E se Mourinho...
Perché se è vero che il Real, a fronte di una trequarti sempre più affollata - Bernardo Silva l’ultimo ad aggiungersi - non disdegnerebbe l’idea di girare il marocchino in prestito secco a una big europea, è altrettanto vero che Brahim parrebbe disposto a tutto pur di vestire blanco anche nella prossima stagione. «Futuro? Io non vedo l’ora di tornare a Madrid, voglio lavorare con Mourinho» - ha dichiarato Brahim a margine del match con il Canada -. Non perché l’idea di vestire la maglia della Juve non lo stuzzichi, ma per il semplice fatto che il Real - al netto di un annata no e di una concorrenza annunciata a centrocampo - resta il Real.
Carnevali-Spalletti, strategia e speranza
Archiviata la pratica Mondiale, Brahim avrà modo di staccare dal mondo per tre settimane. Poi sarà tempo dei confronti di Valdebebas con Mourinho. Lì avrà modo di ribadire la sua totale disponibilità. Ma è chiaro che se dovesse essere lo stesso tecnico a consigliargli un anno di Erasmus bianconero, non si metterà di traverso.
Ed è proprio su questo “se” che si poggia l’intera strategia di Carnevali e l’ostinata speranza di Spalletti. Il mercato dei desideri, d’altronde, vive di incastri perfetti e di attese logoranti. Lucio lo sa, e per questo è pronto a fare del tempo il suo miglior alleato.WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti al canale, resta aggiornato LIVE
TORINO - Isolato da tutto e tutti, con lo sguardo fisso verso la tv. Luciano Spalletti l’ha trascorsa così la sua ultima notte toscana prima del rientro a Torino. Proprio lui, che di quel posto ne rimpiange quotidianamente i colori, la quiete, i profumi. Tutta colpa di un’ossessione sacrosanta. Di un’ipotesi che - per quanto complessa e difficilmente percorribile - continua a elettrizzarlo al punto da perdere letteralmente il sonno. Quella di allenare in bianconero Brahim Diaz. Ecco, se esiste un filo rosso o una linea di continuità che unisce la precedente gestione di Damien Comolli con quella del neo ad Giovanni Carnevali, va trovata proprio in quel nome sussurrato - e poi ribadito con forza a entrambi - da Luciano Spalletti. Della serie: «Fate di tutto per portarmi Brahim perché come lui non c’è nessun altro».
Brahim Diaz, Spalletti chiama Carnevali
E a margine del match vinto dal Marocco contro il Canada - peraltro grazie a una prova straripante del fantasista marocchino, entrato in entrambi i gol e diventato il giocatore con più assist in un Mondiale (4) nella storia del calcio africano - Lucio non ha perso occasione per ribadire telefonicamente il concetto a Carnevali.
Dopo la missione dell’ad in Versilia, i due si rincontreranno questa mattina alla Continassa, a meno di una settimana dalla ripresa dei lavori, per fare il punto della situazione sulle varie trattative di mercato. A cominciare da Kolo Muani e Muharemovic: i profili che il tecnico bianconero spera di abbracciare già lunedì prossimo.