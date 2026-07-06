L'ex Juve alla Fiorentina, c'è la reunion con Paratici: formula e costi 

Continua a rinforzarsi il Genoa che è in dirittura d’arrivo per regalare a De Rossi altri due rinforzi: accordo di massima con il Mjallby per l’esterno mancino Elliot Stroud , che sbarcherà in rossoblù per 2,2 milioni. Contratto triennale con opzione per la stagione per il classe 2002. Ai dettagli pure l’acquisto del centrocampista Junior Traorè dal Marsiglia: in via di definizione la formula dell’affare che dovrebbe prevedere un prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni . La medesima struttura che verrà utilizzata dalla Fiorentina per riportare in Italia proprio un ex genoano: Radu Dragusin (Tottenham) firmerà con la Viola fino al 2031. Operazione da 19,3 milioni complessivi . E non finisce qui: i toscani in settimana vogliono chiudere pure per l’attaccante esterno Koleosho (per 10 milioni più 1 di bonus dal Burnley) e il centrocampista Thorstvedt (Sassuolo). In uscita dalla Fiorentina ci sono Fazzini (ci sta provando il Cagliari per un prestito con diritto di riscatto), Amatucci (verso il Deportivo La Coruna per 4 milioni) e Piccoli . Quest’ultimo rappresenta la prima scelta di Gattuso per l’attacco della Lazio . I toscani potrebbero sostituirlo con Pinamonti (il Sassuolo lo valuta 10-12 milioni).

Napoli, si avvicinano i rinnovi di DiLo e Vergara

Tempo di ritorni in casa Frosinone che sta riportando in maglia gialloazzurra diversi protagonisti della cavalcata promozione: riecco esterni offensivi Fini (in prestito dal Genoa) e Fiori (a titolo definitivo dal Mantova). Accordo trovato pure per la punta Raimondo in prestito secco dal Bologna. A proposito dei rossoblù: permane una certa distanza con l’AZ Alkmaar per Koopmeiners e col Partizan Belgrado per Ugresic. Passi avanti da parte del Napoli per blindare Di Lorenzo e Vergara rispettivamente fino al 2029 e 2032; mentre per Lukaku si sono fatte avanti Fenerbahce e Besiktas. Tentativo del Cagliari per il terzino destro Zanon (Carrarese); mentre per la mediana restano in ballo Aebischer (Pisa) e Winks (Leicester).

Lazio, addio a Romagnoli. Liberali arriva al Como

Manca solo l’ufficialità, invece, per Romagnoli all’Al Sadd (contratto triennale da 6 milioni a stagione): la Lazio per rimpiazzarlo punta su Dominguez (Dinamo Zagabria); mentre per la trequarti si avvicina Asp (Bayern Monaco). Restando in tema di fantasisti: oggi visite mediche per Unai Gomez con l’Udinese, che l’ha prelevato dall’Athletic Bilbao per 4 milioni; mentre in settimana Liberali (attivata la clausola da 6 milioni dal Catanzaro) sosterrà le visite mediche con il Como e poi firmerà il contratto fino al 2031 (stipendio da 1 milione a stagione più bonus). Il Lecce cede Ramadani al Corum per 1 milione. Infine il Venezia ingaggia Rrahmani dallo Sparta Praga (per 7,5 milioni più 2 di bonus e il 10% sulla futura vendita) ed è in chiusura per Gomes dal Saragozza (operazione da 2 milioni).