L'ex Juve alla Fiorentina, c'è la reunion con Paratici: formula e costi 

Continua a rinforzarsi il Genoa che è in dirittura d’arrivo per regalare a De Rossi altri due rinforzi: accordo di massima con il Mjallby per l’esterno mancino Elliot Stroud, che sbarcherà in rossoblù per 2,2 milioni. Contratto triennale con opzione per la stagione per il classe 2002. Ai dettagli pure l’acquisto del centrocampista Junior Traorè dal Marsiglia: in via di definizione la formula dell’affare che dovrebbe prevedere un prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni. La medesima struttura che verrà utilizzata dalla Fiorentina per riportare in Italia proprio un ex genoano: Radu Dragusin (Tottenham) firmerà con la Viola fino al 2031. Operazione da 19,3 milioni complessivi. E non finisce qui: i toscani in settimana vogliono chiudere pure per l’attaccante esterno Koleosho (per 10 milioni più 1 di bonus dal Burnley) e il centrocampista Thorstvedt (Sassuolo). In uscita dalla Fiorentina ci sono Fazzini (ci sta provando il Cagliari per un prestito con diritto di riscatto), Amatucci (verso il Deportivo La Coruna per 4 milioni) e Piccoli. Quest’ultimo rappresenta la prima scelta di Gattuso per l’attacco della Lazio. I toscani potrebbero sostituirlo con Pinamonti (il Sassuolo lo valuta 10-12 milioni).
Napoli, si avvicinano i rinnovi di DiLo e Vergara
Tempo di ritorni in casa Frosinone che sta riportando in maglia gialloazzurra diversi protagonisti della cavalcata promozione: riecco esterni offensivi Fini (in prestito dal Genoa) e Fiori (a titolo definitivo dal Mantova). Accordo trovato pure per la punta Raimondo in prestito secco dal Bologna. A proposito dei rossoblù: permane una certa distanza con l’AZ Alkmaar per Koopmeiners e col Partizan Belgrado per Ugresic. Passi avanti da parte del Napoli per blindare Di Lorenzo e Vergara rispettivamente fino al 2029 e 2032; mentre per Lukaku si sono fatte avanti Fenerbahce e Besiktas. Tentativo del Cagliari per il terzino destro Zanon (Carrarese); mentre per la mediana restano in ballo Aebischer (Pisa) e Winks (Leicester).
Lazio, addio a Romagnoli. Liberali arriva al Como
Manca solo l’ufficialità, invece, per Romagnoli all’Al Sadd (contratto triennale da 6 milioni a stagione): la Lazio per rimpiazzarlo punta su Dominguez (Dinamo Zagabria); mentre per la trequarti si avvicina Asp (Bayern Monaco). Restando in tema di fantasisti: oggi visite mediche per Unai Gomez con l’Udinese, che l’ha prelevato dall’Athletic Bilbao per 4 milioni; mentre in settimana Liberali (attivata la clausola da 6 milioni dal Catanzaro) sosterrà le visite mediche con il Como e poi firmerà il contratto fino al 2031 (stipendio da 1 milione a stagione più bonus). Il Lecce cede Ramadani al Corum per 1 milione. Infine il Venezia ingaggia Rrahmani dallo Sparta Praga (per 7,5 milioni più 2 di bonus e il 10% sulla futura vendita) ed è in chiusura per Gomes dal Saragozza (operazione da 2 milioni).