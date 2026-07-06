"È speciale": Tonali è del Tottenham e trova De Zerbi, comunicato ufficiale e dettagli

Il futuro di Sandro Tonali è sempre in Premier League, ma con una nuova maglia. Il centrocampista della Nazionale italiana lascia il Newcastle e diventa ufficialmente un giocatore del Tottenham , pronto a iniziare una nuova avventura agli ordini di De Zerbi . L'operazione rappresenta uno dei trasferimenti più importanti dell'estate calcistica, sia per l'entità dell'investimento sia per il valore tecnico del giocatore. Gli Spurs hanno deciso di puntare con forza sull'ex Milan, assicurandosi uno dei centrocampisti italiani più apprezzati degli ultimi anni, seguito anche dalla Juve nei mesi scorsi. Per Tonali si apre così una nuova sfida in un club che punta a tornare protagonista.

Un contratto fino al 2032 per Tonali

Il Tottenham ha definito l'acquisto di Sandro Tonali con un contratto della durata di sei anni, valido fino al 2032. Il centrocampista percepirà uno stipendio di circa 12 milioni di euro netti a stagione, a conferma della centralità che avrà nel progetto tecnico di Roberto De Zerbi. Per assicurarsi il classe 2000, gli Spurs hanno messo sul tavolo una cifra complessiva di 116 milioni di euro. Secondo quanto riportato da The Athletic, il Newcastle incasserà 92,5 milioni di sterline per il cartellino del giocatore, pari a circa 107 milioni di euro, ai quali potranno aggiungersi altri 7,5 milioni di sterline di bonus, poco meno di 9 milioni di euro. Un investimento enorme che colloca Tonali tra gli acquisti più costosi nella storia del calcio inglese e testimonia le grandi aspettative riposte nel centrocampista italiano.

Tonali: "Entusiasta di essere al Tottenham"

Le prime parole di Tonali sono state: "Sono molto felice di essere qui. Quando sono arrivato al Club, mi sentivo estasiato. Ho parlato con l'allenatore per quasi due ore del club, dei tifosi, dello stadio e del nostro calcio. È stato come una magia perché ho capito subito che dovevo firmare per il Tottenham. Ho giocato contro alcune volte e ho sempre trovato un'atmosfera fantastica creata da grandi tifosi. Non vedo l'ora di iniziare la stagione". L'ex Milan diventa così l'italiano più pagato di sempre nel mercato.

Lange e De Zerbi: "Uno dei migliori centrocampisti d'Europa"

Il ds, Johan Lange, ha dichiarato: "Sandro è uno dei migliori centrocampisti d'Europa e siamo lieti di accoglierlo nel club. Ha una qualità tecnica eccezionale che si abbina alla vera intelligenza calcistica, e ha il carattere per crescere in un ambiente esigente e sotto pressione. Sandro porta con sé un'esperienza preziosa ai massimi livelli, sia a livello nazionale che europeo, e so che i nostri tifosi adoreranno la sua energia e il suo impegno in campo. Siamo tutti entusiasti di vederlo indossare per la prima volta la nostra famosa maglietta Lilywhite".

Anche l'allenatore, Roberto De Zerbi, ha detto: "Sandro è un giocatore speciale e un grande acquisto per noi. Lo seguo da molto tempo, dato che è passato attraverso il settore giovanile del club della mia città natale, Brescia, e sono così felice di lavorare con lui ora. Date le sue qualità, c'era molto interesse per Sandro quest'estate. Tuttavia, è stato molto chiaro nel suo desiderio di unirsi al Tottenham, e so che i nostri tifosi ameranno ciò che porta alla squadra".