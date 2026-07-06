Schira nel primo Aperimercato di Tuttosport: "Gatti, Lobotka, Dybala e Dragusin..."

E' iniziato il calciomercato , e al contempo ha preso il via anche il nuovo format targato Tuttosport , ovvero 'Aperimercato' . Una parentesi dedicata alle ultimissime novità della campagna acquisti estiva dei club di Serie A e alle più importanti trattative internazionali, con la possibilità di interagire attraverso commenti a cui verrà risposto in diretta. Un appuntamento che è ufficialmente cominciato nella giornata di oggi : in studio il direttore Guido Vaciago con i giornalisti di Tuttosport Cristiano Corbo e Paolo Piris . In collegamento da Milano Nicolò Schira con le sue tantissime news di mercato.

Calciomercato, Milan attivissimo

Si parte con le novità di calciomercato della Serie A, Schira racconta come a suo avviso la squadra più attiva in questo momento sia il Milan. Ha acquistato Goncalo Ramos per più di 70 milioni. In queste ore i rossoneri stanno provando a chiudere anche per il centrale della Lazio, Mario Gila: prima offerta da 25 milioni più bonus, Lotito chiede 30 milioni, nell'operazione potrebbe essere inserito il giovane Calvani per far quadrare l'operazione sulla cifra richiesta dal club capitolino. Due colpi importanti e significativi per il Milan dopo un anno difficile: Ramos già regalato ad Amorim (che oggi è arrivato a Milano) in attesa di definire per Gila.

Napoli, prima si cede. Idea Gatti, Anguissa...

Si passa alla situazione Napoli: non ci dovrebbe essere un mercato di rivoluzione: servirà sfoltire visti i 47 calciatori sotto contratto, venticinque andranno ceduti per fare spazio. I partenopei intanto hanno profili ben precisi da voler comprare: un esterno d'attacco di piede destro che giochi a sinistra, un vice Di Lorenzo ed eventualmente un difensore centrale. In questo senso Federico Gatti della Juve può essere un profilo da attenzionare: si tratta di un vecchio pallino di Giovanni Manna che l'ha avuto in bianconero, nonché di Massimiliano Allegri che a gennaio l'avrebbe voluto al Milan.

E visto che Gila, inseguito a lungo, è sempre più vicino ai rossoneri ecco che Gatti potrebbe tornare d'attualità. Per quanto riguarda quei calciatori che sono già a Napoli: Lobotka dovrebbe restare, da sciogliere il nodo Anguissa. Il gambiano ha un solo anno di contratto, la quadra per il rinnovo ancora non c'è e visto che il club non vuole perderlo a zero potrebbe valutare offerte importanti, tornando poi sul mercato per sostituirlo.