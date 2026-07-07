Pellegrino, la Juve ora affonda: formula anti Openda con vista sull'Europa

C’è vita oltre a Kolo. O meglio, oltre a chi nei disegni iniziali del club sarebbe stato ingaggiato per farne le veci nel corso della stagione: Alexander Sorloth. Due affari slegati, fin dal principio, dal momento che Spalletti ha espresso con chiarezza l’esigenza di bloccare sul mercato due centravanti puri. E questo a prescindere dall’arrivo di Ekhator o da eventuali sviluppi sul fronte David, per il quale non si registra ancora il benché minimo interessamento. Un tappo non di poco conto che, aggiunto all’immobilismo dell’Atletico in merito alla richiesta di abbassare le pretese per il suo cartellino (i colchoneros lo valutano oltre 40 milioni) avrebbe spinto la Juve a battere una serie di piste alternative. A cominciare da quella per Mateo Pellegrino.
Pellegrino, i primi contatti
I primi contatti risalgono a metà giugno - come vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane -, quando era stato lo stesso entourage dell centravanti mancino a proporlo tramite intermediari ai bianconeri. Ci è voluto un po’ di tempo prima che la Juve si decidesse ad approfondire i discorsi per l’attaccante.
Ma negli ultimi giorni, dalle mere chiacchiere di stampo esplorativo, la dirigenza ha deciso di passare all’azione, approfittando dell’incontro con il Parma - dove è stata definita la cessione di Daffara - per discutere i dettagli dell’affare.
Parma, la risposta su Pellegrino
La risposta degli emiliani? Per assicurarsene il cartellino ci vogliono almeno una trentina di milioni, considerando che il Velez Sarfield si intascherà il 7.5% sulla futura rivendita dell’argentino. La cifra, di per se, non è proibitiva, ma la Juve non vorrebbe sforare il tetto dei 25 milioni. Insomma, ci sarà da trattare ancora per trovare la quadra economica e, soprattutto, la potenziale formula da porre in essere. Sempre ammesso che gli altri club interessati - su tutti la Fiorentina, che però dovrà prima trovare una sistemazione a uno tra Piccoli e Kean - non piazzino a sorpresa l’affondo.
Il Parma non ha l’urgenza impellente di fare cassa ed è per questo che si sarebbe detto disposto ad aprire all’ipotesi del prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato. La Juve - manco a dirlo - spinge per il diritto. Un po’, perché non vorrebbe correrle il rischio di ritrovarsi la prossima stagione (in caso di mancata qualificazione in Champions ) a doversi sobbarcare due riscatti - quelli di Kolo e Pellegrino - che limiterebbero ancor di più il raggio d’azione sul mercato. Un po’ per via delle recenti scottature di “opendiana memoria”.
Juve, perché Pellegrino
Anche se, va detto, a differenza del belga - del tout inadatto alla fisicità e ai carichi del calcio italiano - Pellegrino ha già dato prova di sapersi calare molto bene nella parte. Ben 12 le reti messe a referto con il Parma in 39 presenze tra Serie A e Coppa Italia. Al di là dei numeri, più che positivi, considerando che si trattava della sua prima vera annata in Italia, il profilo incarna in pieno ciò che Lucio si aspetta dal suo centravanti. Dai centimetri in area di rigore (9 i gol di testa stagionali) all’efficacia spalle alla porta, dove ha dimostrato di saper usare la fisicità per aprire spazi sulle corsie e aiutare la squadra a uscire dalla pressione avversaria.
E poi, appunto, c’è il costo, decisamente meno oneroso dell’operazione. Sì, il ragazzo al momento non è paragonabile per status tecnico ai vari Sorloth, Mateta, Marmoush… Ma si tratterebbe comunque di un innesto più che dignitoso se affiancato - appunto - a quello del futuro titolare. Specie per una competizione come l’Europa League.
Pellegrino, il piano Juve
Siamo ai dettagli, o forse alla svolta filosofica di un mercato che non aspetta i ritardatari. La palla, adesso, passa al Parma. Se dalle parti del Ducato si deciderà di limare quelle pretese, di scendere a più miti consigli abbandonando la trincea dei 30 milioni, allora la Juve potrebbe davvero provare a sferrare il colpo. Quello definitivo, da dentro o fuori. Un azzardo calcolato, un rilancio sul futuro: l’idea che solletica la Continassa è quella di un investimento “a scoppio ritardato”, un foglio cambiale da firmare oggi ma da incassare domani, blindato dai milioni d’oro della prossima qualificazione in Champions League.
Pellegrino a Torino per prendersi l’Europa meno nobile, per crescere all’ombra della Mole e, chissà, trasformarsi tra dodici mesi in una scommessa da rivalutare, e magari monetizzare a peso d’oro nella’estate del 2027. Il tavolo è pronto, le carte sono distribuite. Resta da capire chi, tra Torino e Parma, avrà il coraggio di fare all-in.
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C’è vita oltre a Kolo. O meglio, oltre a chi nei disegni iniziali del club sarebbe stato ingaggiato per farne le veci nel corso della stagione: Alexander Sorloth. Due affari slegati, fin dal principio, dal momento che Spalletti ha espresso con chiarezza l’esigenza di bloccare sul mercato due centravanti puri. E questo a prescindere dall’arrivo di Ekhator o da eventuali sviluppi sul fronte David, per il quale non si registra ancora il benché minimo interessamento. Un tappo non di poco conto che, aggiunto all’immobilismo dell’Atletico in merito alla richiesta di abbassare le pretese per il suo cartellino (i colchoneros lo valutano oltre 40 milioni) avrebbe spinto la Juve a battere una serie di piste alternative. A cominciare da quella per Mateo Pellegrino.
Pellegrino, i primi contatti
I primi contatti risalgono a metà giugno - come vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane -, quando era stato lo stesso entourage dell centravanti mancino a proporlo tramite intermediari ai bianconeri. Ci è voluto un po’ di tempo prima che la Juve si decidesse ad approfondire i discorsi per l’attaccante.
Ma negli ultimi giorni, dalle mere chiacchiere di stampo esplorativo, la dirigenza ha deciso di passare all’azione, approfittando dell’incontro con il Parma - dove è stata definita la cessione di Daffara - per discutere i dettagli dell’affare.