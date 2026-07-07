Pellegrino, la Juve ora affonda: formula anti Openda con vista sull'Europa

Siamo ai dettagli, o forse alla svolta filosofica di un mercato che non aspetta i ritardatari. La palla, adesso, passa al Parma. Se dalle parti del Ducato si deciderà di limare quelle pretese, di scendere a più miti consigli abbandonando la trincea dei 30 milioni, allora la Juve potrebbe davvero provare a sferrare il colpo. Quello definitivo, da dentro o fuori. Un azzardo calcolato, un rilancio sul futuro: l’idea che solletica la Continassa è quella di un investimento “ a scoppio ritardato ”, un foglio cambiale da firmare oggi ma da incassare domani, blindato dai milioni d’oro della prossima qualificazione in Champions League.

Pellegrino a Torino per prendersi l’Europa meno nobile, per crescere all’ombra della Mole e, chissà, trasformarsi tra dodici mesi in una scommessa da rivalutare, e magari monetizzare a peso d’oro nella’estate del 2027. Il tavolo è pronto, le carte sono distribuite. Resta da capire chi, tra Torino e Parma, avrà il coraggio di fare all-in.

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